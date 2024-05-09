https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/rus-korsanlarindan-ukraynaya-zafer-bayrami-mesaji-putinin-sozleri-hatirlatildi-1083633663.html

Rus korsanlarından Ukrayna’ya Zafer Bayramı mesajı: Putin'in sözleri hatırlatıldı

Rus korsanlarından Ukrayna’ya Zafer Bayramı mesajı: Putin'in sözleri hatırlatıldı

Sputnik Türkiye

Rus bilgisayar korsanları, Ukrayna’da büyük kısmı eğitim kurumlarına ait 100’den fazla internet sitesini kırarak ana sayfalarına 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlama... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T09:15+0300

2024-05-09T09:15+0300

2024-05-09T10:02+0300

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ukrayna krizi

9 mayıs zafer bayramı

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Rus siber korsan grubu Kilobayt V’nin üyelerinden biri, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna’da büyük kısmı üniversite ve liselere ait 100’den fazla internet sitesine erişim sağladıklarını belirterek, “Bugün Rus bilgisayar korsanları Ukrayna’daki eğitim kurumlarının internet siteleri üzerinden, üniversite ve lise öğrencilerini ortak bayramımız olan Zafer Bayramı’nı başarıyla kutladı” dedi.Kutlama mesajında, Rusya ve Ukrayna’nın ortak tarihine dikkat çekilerek şu ifadeye yer verildi:Sitelerin ana sayfalarına, kutlama mesajının yanı sıra, Sovyetler Birliği halklarının ortak tarihi ve nazi güçler karşısında kazandıkları ortak zaferle ilgili bilgi yayınladıklarını anlatan Rus korsan, ayrıca Putin’in, “Biz her zaman Ukrayna halkını kardeş olarak gördük. Siz benim bu fikrimi biliyorsunuz. Hâlâ da öyle düşünüyorum. Tüm bu yaşananlar elbette bir trajedi, ortak trajedimiz. Ama bu bizim politikamızın bir sonucu değil” sözlerini yerleştirdiklerini kaydetti.Bilgisayar korsanları, Kiev rejimi için ölmek istemeyen Ukraynalı askerler için de bir mesaj bıraktı. Askerlere, 149.200 radyo frekansını ve ‘Volga’ parolasını kullanarak Rus ordusuyla iletişime geçme ve silah bırakarak teslim olmaları yönünde anlaşmaya varma çağrısı yapıldı.

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ukrayna krizi, 9 mayıs zafer bayramı, bilgisayar korsanı, siber korsan, rusya, ukrayna