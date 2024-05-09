https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/rusyadan-moldovaya-zeytin-dali-9-mayis-ortak-tarihimiz-1083629679.html

Rusya’dan Moldova’ya zeytin dalı: 9 Mayıs ortak tarihimiz

Rusya’dan Moldova’ya zeytin dalı: 9 Mayıs ortak tarihimiz

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Vasnetsov, AB yanlısı Cumhurbaşkanı Sandu ve hükümetinin Rusya karşıtı politikasıyla gerilen ilişkilere rağmen Moldova’nın... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T08:55+0300

2024-05-09T08:55+0300

2024-05-09T08:55+0300

politika

rusya

moldova

moskova

kişinev

9 mayıs zafer bayramı

9 mayıs

nazi almanyası

kızıl ordu

tarih

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Vasnetsov, Rus diplomatik misyonunun resmi Telegram kanalında 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, faşizme karşı kazanılan zaferin ortak olduğunu vurgularken, “Bugün, faşizme karşı kazanılan zaferin sunağında hayatlarını ortaya koyan atalarımız için gurur, hüzün ve büyük minnettarlık duyuyoruz. Cephedeki askerlerle birlikte savaştan sonra ülkeyi yıkıntılardan ve küllerinden yeniden ayağa kaldıran herkesin kahramanlığı, özverisi, cesareti ve kararlılığı, dost uluslarımızı uzun yıllardır birleştiren ortak tarihin yıllıklarına sonsuza dek yazılmıştır” ifadelerine yer verdi.Rus diplomat, oluşmakta olan çok kutuplu yeni dünya düzeni koşullarında bu zaferin anısını korumanın her zamankinden daha önemli olduğuna dikkat çekerken, kutlama mesajını, “Sadece tarihi, gelenekleri, kültürel ve ahlaki mirası ortaklaşa koruyarak tarihin tekerrür etmesini önleyebiliriz” sözleriyle tamamladı.Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'na karşı verdiği ve Büyük Vatanseverlik Savaşı olarak adlandırılan mücadelesinde, 400 binden fazla Moldovalı Kızıl Ordu'da savaşmış, bunlardan 250 bini madalyayla ödüllendirilmişti. Moldova’dan 19 gazi de Sovyetler Birliği'nin kahramanı ilan edilmişti.

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rusya, moldova, moskova, kişinev, 9 mayıs zafer bayramı, 9 mayıs, nazi almanyası, kızıl ordu, tarih