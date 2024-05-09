https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/rusyadan-moldovaya-zeytin-dali-9-mayis-ortak-tarihimiz-1083629679.html
Rusya’dan Moldova’ya zeytin dalı: 9 Mayıs ortak tarihimiz
Rusya’dan Moldova’ya zeytin dalı: 9 Mayıs ortak tarihimiz
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Vasnetsov, AB yanlısı Cumhurbaşkanı Sandu ve hükümetinin Rusya karşıtı politikasıyla gerilen ilişkilere rağmen Moldova’nın... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T08:55+0300
2024-05-09T08:55+0300
2024-05-09T08:55+0300
politika
rusya
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moskova
kişinev
9 mayıs zafer bayramı
9 mayıs
nazi almanyası
kızıl ordu
tarih
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Vasnetsov, Rus diplomatik misyonunun resmi Telegram kanalında 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, faşizme karşı kazanılan zaferin ortak olduğunu vurgularken, “Bugün, faşizme karşı kazanılan zaferin sunağında hayatlarını ortaya koyan atalarımız için gurur, hüzün ve büyük minnettarlık duyuyoruz. Cephedeki askerlerle birlikte savaştan sonra ülkeyi yıkıntılardan ve küllerinden yeniden ayağa kaldıran herkesin kahramanlığı, özverisi, cesareti ve kararlılığı, dost uluslarımızı uzun yıllardır birleştiren ortak tarihin yıllıklarına sonsuza dek yazılmıştır” ifadelerine yer verdi.Rus diplomat, oluşmakta olan çok kutuplu yeni dünya düzeni koşullarında bu zaferin anısını korumanın her zamankinden daha önemli olduğuna dikkat çekerken, kutlama mesajını, “Sadece tarihi, gelenekleri, kültürel ve ahlaki mirası ortaklaşa koruyarak tarihin tekerrür etmesini önleyebiliriz” sözleriyle tamamladı.Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'na karşı verdiği ve Büyük Vatanseverlik Savaşı olarak adlandırılan mücadelesinde, 400 binden fazla Moldovalı Kızıl Ordu'da savaşmış, bunlardan 250 bini madalyayla ödüllendirilmişti. Moldova’dan 19 gazi de Sovyetler Birliği'nin kahramanı ilan edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240307/zaharova-sandu-hukuku-siyasi-bir-baski-araci-olarak-kullanip-gutsulu-tehdit-ediyor-1081495733.html
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rusya, moldova, moskova, kişinev, 9 mayıs zafer bayramı, 9 mayıs, nazi almanyası, kızıl ordu, tarih
rusya, moldova, moskova, kişinev, 9 mayıs zafer bayramı, 9 mayıs, nazi almanyası, kızıl ordu, tarih
Rusya’dan Moldova’ya zeytin dalı: 9 Mayıs ortak tarihimiz
Rusya’nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Vasnetsov, AB yanlısı Cumhurbaşkanı Sandu ve hükümetinin Rusya karşıtı politikasıyla gerilen ilişkilere rağmen Moldova’nın Zafer Günü’nü kutlarken, faşizme karşı kazanılan zaferin, uzun yıllar boyunca Rusya ve Moldova'nın dost halklarını birleştiren ortak tarihin yıllıklarına sonsuza dek yazıldığını söyledi.
Vasnetsov, Rus diplomatik misyonunun resmi Telegram kanalında 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, faşizme karşı kazanılan zaferin ortak olduğunu vurgularken, “Bugün, faşizme karşı kazanılan zaferin sunağında hayatlarını ortaya koyan atalarımız için gurur, hüzün ve büyük minnettarlık duyuyoruz. Cephedeki askerlerle birlikte savaştan sonra ülkeyi yıkıntılardan ve küllerinden yeniden ayağa kaldıran herkesin kahramanlığı, özverisi, cesareti ve kararlılığı, dost uluslarımızı uzun yıllardır birleştiren ortak tarihin yıllıklarına sonsuza dek yazılmıştır” ifadelerine yer verdi.
Rus diplomat, oluşmakta olan çok kutuplu yeni dünya düzeni koşullarında bu zaferin anısını korumanın her zamankinden daha önemli olduğuna dikkat çekerken, kutlama mesajını, “Sadece tarihi, gelenekleri, kültürel ve ahlaki mirası ortaklaşa koruyarak tarihin tekerrür etmesini önleyebiliriz” sözleriyle tamamladı.
Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'na karşı verdiği ve Büyük Vatanseverlik Savaşı olarak adlandırılan mücadelesinde, 400 binden fazla Moldovalı Kızıl Ordu'da savaşmış, bunlardan 250 bini madalyayla ödüllendirilmişti. Moldova’dan 19 gazi de Sovyetler Birliği'nin kahramanı ilan edilmişti.