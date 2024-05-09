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Rus istihbaratı: Batı, Ukrayna’da gerilimi tırmandırıyor
Rus istihbaratı: Batı, Ukrayna’da gerilimi tırmandırıyor
Sputnik Türkiye
Batılı politikacıların, Ukrayna’ya askeri birlik gönderme olasılığına ilişkin açıklamalarının “son derece sorumsuz” olduğunu kaydeden Rusya Dış İstihbarat... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T08:01+0300
2024-05-09T07:59+0300
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SVR Direktörü Sergey Narışkin, Sputnik’e demecinde, Batılı politikacıların Ukrayna’ya askeri birlik gönderme olasılığına ilişkin giderek artan açıklamalarını değerlendirdi.Narışkin, “Batılı politikacıların bu açıklamaları son derece sorumsuz. Hatta bu açıklamalar gerilimi tırmandırma olarak değerlendirilebilir” ifadesini kullandı.NATO ülkelerinin Ukrayna ihtilafına doğrudan askeri müdahalesi yönündeki tartışmalar devam ediyor. Geçen şubat ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu konunun Batılı ülkelerin liderlerinin bir toplantısında gündeme geldiğini, ancak fikir birliğine varılamadığını açıklamıştı.Macron, geçtiğimiz günlerde ise The Economist dergisine demecinde, Rus ordusunun cephe hatlarını yarması ve talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini dile getirmişti. Macron, birçok ülkenin Paris’in bu yaklaşımına katıldığını iddia etmişti.ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde Demokrat azınlığın lideri Hakeem Jeffries de Ukrayna ordusunun bozguna uğraması durumunda çatışmaya asker göndererek müdahale etmek zorunda kalabileceklerini dile getirmişti.Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejimine destek veren ülkelerin büyük kısmının, Ukrayna’ya asker göndermenin taşıdığı potansiyel tehlikenin farkında olduğunu ve bunun kesinlikle bu ülkelerin çıkarına olmadığını dile getirmişti.
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ukrayna krizi, rusya dış istihbart servisi (svr), sergey narışkin, batı, askeri müdahale, rusya, emmanuel macron, dmitriy peskov

Rus istihbaratı: Batı, Ukrayna’da gerilimi tırmandırıyor

08:01 09.05.2024
© Sputnik / Кирилл КаллиниковRusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Batılı politikacıların, Ukrayna’ya askeri birlik gönderme olasılığına ilişkin açıklamalarının “son derece sorumsuz” olduğunu kaydeden Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, bu sözlerin gerilimi tırmandırma olarak değerlendirilebileceğini belirtti.
SVR Direktörü Sergey Narışkin, Sputnik’e demecinde, Batılı politikacıların Ukrayna’ya askeri birlik gönderme olasılığına ilişkin giderek artan açıklamalarını değerlendirdi.
Narışkin, “Batılı politikacıların bu açıklamaları son derece sorumsuz. Hatta bu açıklamalar gerilimi tırmandırma olarak değerlendirilebilir” ifadesini kullandı.
NATO ülkelerinin Ukrayna ihtilafına doğrudan askeri müdahalesi yönündeki tartışmalar devam ediyor. Geçen şubat ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu konunun Batılı ülkelerin liderlerinin bir toplantısında gündeme geldiğini, ancak fikir birliğine varılamadığını açıklamıştı.
Macron, geçtiğimiz günlerde ise The Economist dergisine demecinde, Rus ordusunun cephe hatlarını yarması ve talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini dile getirmişti. Macron, birçok ülkenin Paris’in bu yaklaşımına katıldığını iddia etmişti.
ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde Demokrat azınlığın lideri Hakeem Jeffries de Ukrayna ordusunun bozguna uğraması durumunda çatışmaya asker göndererek müdahale etmek zorunda kalabileceklerini dile getirmişti.
Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejimine destek veren ülkelerin büyük kısmının, Ukrayna’ya asker göndermenin taşıdığı potansiyel tehlikenin farkında olduğunu ve bunun kesinlikle bu ülkelerin çıkarına olmadığını dile getirmişti.
A service member of the LPR forces guards near a 2B9 Vasilek automatic 82-mm gun-mortar in the course of Russia's military operation in Ukraine, in Kharkov region, Ukraine - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
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