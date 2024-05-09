https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/rus-istihbarati-bati-ukraynada-gerilimi-tirmandiriyor-1083628047.html
Rus istihbaratı: Batı, Ukrayna’da gerilimi tırmandırıyor
Rus istihbaratı: Batı, Ukrayna’da gerilimi tırmandırıyor
Sputnik Türkiye
Batılı politikacıların, Ukrayna’ya askeri birlik gönderme olasılığına ilişkin açıklamalarının “son derece sorumsuz” olduğunu kaydeden Rusya Dış İstihbarat... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T08:01+0300
2024-05-09T08:01+0300
2024-05-09T07:59+0300
dünya
ukrayna krizi
rusya dış istihbart servisi (svr)
sergey narışkin
batı
askeri müdahale
rusya
emmanuel macron
dmitriy peskov
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082578136_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_e308b9a2f3263c387cfbc58d55e55965.jpg
SVR Direktörü Sergey Narışkin, Sputnik’e demecinde, Batılı politikacıların Ukrayna’ya askeri birlik gönderme olasılığına ilişkin giderek artan açıklamalarını değerlendirdi.Narışkin, “Batılı politikacıların bu açıklamaları son derece sorumsuz. Hatta bu açıklamalar gerilimi tırmandırma olarak değerlendirilebilir” ifadesini kullandı.NATO ülkelerinin Ukrayna ihtilafına doğrudan askeri müdahalesi yönündeki tartışmalar devam ediyor. Geçen şubat ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu konunun Batılı ülkelerin liderlerinin bir toplantısında gündeme geldiğini, ancak fikir birliğine varılamadığını açıklamıştı.Macron, geçtiğimiz günlerde ise The Economist dergisine demecinde, Rus ordusunun cephe hatlarını yarması ve talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini dile getirmişti. Macron, birçok ülkenin Paris’in bu yaklaşımına katıldığını iddia etmişti.ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde Demokrat azınlığın lideri Hakeem Jeffries de Ukrayna ordusunun bozguna uğraması durumunda çatışmaya asker göndererek müdahale etmek zorunda kalabileceklerini dile getirmişti.Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejimine destek veren ülkelerin büyük kısmının, Ukrayna’ya asker göndermenin taşıdığı potansiyel tehlikenin farkında olduğunu ve bunun kesinlikle bu ülkelerin çıkarına olmadığını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-ukrayna-harkov-ve-donetskte-birer-koy-daha-kaybetti-1083607477.html
batı
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082578136_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_aeeb5e8d6edde4cb1929adee90a7c51e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna krizi, rusya dış istihbart servisi (svr), sergey narışkin, batı, askeri müdahale, rusya, emmanuel macron, dmitriy peskov
ukrayna krizi, rusya dış istihbart servisi (svr), sergey narışkin, batı, askeri müdahale, rusya, emmanuel macron, dmitriy peskov
Rus istihbaratı: Batı, Ukrayna’da gerilimi tırmandırıyor
Batılı politikacıların, Ukrayna’ya askeri birlik gönderme olasılığına ilişkin açıklamalarının “son derece sorumsuz” olduğunu kaydeden Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, bu sözlerin gerilimi tırmandırma olarak değerlendirilebileceğini belirtti.
SVR Direktörü Sergey Narışkin, Sputnik’e demecinde, Batılı politikacıların Ukrayna’ya askeri birlik gönderme olasılığına ilişkin giderek artan açıklamalarını değerlendirdi.
Narışkin, “Batılı politikacıların bu açıklamaları son derece sorumsuz. Hatta bu açıklamalar gerilimi tırmandırma olarak değerlendirilebilir” ifadesini kullandı.
NATO ülkelerinin Ukrayna ihtilafına doğrudan askeri müdahalesi yönündeki tartışmalar devam ediyor. Geçen şubat ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu konunun Batılı ülkelerin liderlerinin bir toplantısında gündeme geldiğini, ancak fikir birliğine varılamadığını açıklamıştı.
Macron, geçtiğimiz günlerde ise The Economist dergisine demecinde, Rus ordusunun cephe hatlarını yarması ve talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini dile getirmişti. Macron, birçok ülkenin Paris’in bu yaklaşımına katıldığını iddia etmişti.
ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde Demokrat azınlığın lideri Hakeem Jeffries de Ukrayna ordusunun bozguna uğraması durumunda çatışmaya asker göndererek müdahale etmek zorunda kalabileceklerini dile getirmişti.
Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejimine destek veren ülkelerin büyük kısmının, Ukrayna’ya asker göndermenin taşıdığı potansiyel tehlikenin farkında olduğunu ve bunun kesinlikle bu ülkelerin çıkarına olmadığını dile getirmişti.