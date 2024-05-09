https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/rus-istihbarati-bati-ukraynada-gerilimi-tirmandiriyor-1083628047.html

Rus istihbaratı: Batı, Ukrayna’da gerilimi tırmandırıyor

Rus istihbaratı: Batı, Ukrayna’da gerilimi tırmandırıyor

Sputnik Türkiye

Batılı politikacıların, Ukrayna’ya askeri birlik gönderme olasılığına ilişkin açıklamalarının “son derece sorumsuz” olduğunu kaydeden Rusya Dış İstihbarat... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T08:01+0300

2024-05-09T08:01+0300

2024-05-09T07:59+0300

dünya

ukrayna krizi

rusya dış istihbart servisi (svr)

sergey narışkin

batı

askeri müdahale

rusya

emmanuel macron

dmitriy peskov

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SVR Direktörü Sergey Narışkin, Sputnik’e demecinde, Batılı politikacıların Ukrayna’ya askeri birlik gönderme olasılığına ilişkin giderek artan açıklamalarını değerlendirdi.Narışkin, “Batılı politikacıların bu açıklamaları son derece sorumsuz. Hatta bu açıklamalar gerilimi tırmandırma olarak değerlendirilebilir” ifadesini kullandı.NATO ülkelerinin Ukrayna ihtilafına doğrudan askeri müdahalesi yönündeki tartışmalar devam ediyor. Geçen şubat ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu konunun Batılı ülkelerin liderlerinin bir toplantısında gündeme geldiğini, ancak fikir birliğine varılamadığını açıklamıştı.Macron, geçtiğimiz günlerde ise The Economist dergisine demecinde, Rus ordusunun cephe hatlarını yarması ve talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini dile getirmişti. Macron, birçok ülkenin Paris’in bu yaklaşımına katıldığını iddia etmişti.ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde Demokrat azınlığın lideri Hakeem Jeffries de Ukrayna ordusunun bozguna uğraması durumunda çatışmaya asker göndererek müdahale etmek zorunda kalabileceklerini dile getirmişti.Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejimine destek veren ülkelerin büyük kısmının, Ukrayna’ya asker göndermenin taşıdığı potansiyel tehlikenin farkında olduğunu ve bunun kesinlikle bu ülkelerin çıkarına olmadığını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-ukrayna-harkov-ve-donetskte-birer-koy-daha-kaybetti-1083607477.html

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ukrayna krizi, rusya dış istihbart servisi (svr), sergey narışkin, batı, askeri müdahale, rusya, emmanuel macron, dmitriy peskov