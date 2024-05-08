https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-ukrayna-harkov-ve-donetskte-birer-koy-daha-kaybetti-1083607477.html

Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Ukrayna, Harkov ve Donetsk'te birer köy daha kaybetti

Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Ukrayna, Harkov ve Donetsk'te birer köy daha kaybetti

Sputnik Türkiye

Önceki gün Harkov Bölgesi ve Donetsk'te birer yerleşim biriminde kontrolü tümüyle ele geçiren Rusya Silahlı Kuvvetleri, aynı bölgelerde bulunan birer köyü daha... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T14:15+0300

2024-05-08T14:15+0300

2024-05-08T14:40+0300

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harkov

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı, 'Zapad' (Batı) ve 'Tsentr' (Merkez) askeri grubuna bağlı birliklerin Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki Kislovka köyü ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Novokalinovo köyünü ele geçirdiğini bildirdi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 'Zapad' (Batı) askeri grubu, cephe ilerisindeki konumunu iyileştirerek Harkov Bölgesi'nin Kislovka köyünü tümüyle kontrole aldı. Çatışmalar sonucu 55 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, DHC'nin Novokalinovo köyünü başarılı faaliyetler sonucunda Ukraynalı askerlerden tümüyle temizledi.Düşmanın 11 karşı saldırısını akamete uğratan 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, 415 düşman askerini, 1 Almanya yapımı Leopard tankını ve muhtelif askeri teçhizatı imha etti.Ukrayna'nın enerji ve savunma sanayi tesisleri Kinjal füzesiyle vurulduKiev rejiminin Rus enerji tesislerine yönelik saldırı girişimlerine cevaben Rusya Silahlı Kuvvetleri, yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, deniz ve hava bazlı silahlar, Kinjal aerobalistik hipersonik füze kompleksi ve ayrıca İHA'larla Ukrayna'nın enerji tesislerine ve savunma sanayisi işletmelerine yoğun bombardıman düzenledi.Rus ordusu, bombardıman için belirlenen tüm hedeflere ulaşarak Ukrayna'daki tesisleri başarıyla imha etti.'Yug' (Güney), 'Vostok' (Doğu) ve 'Dinyeper' askeri gruplarının son 24 saat içindeki faaliyetleri sonucundaysa yaklaşık 580 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi ve yabancı menşeliler de dahil çok sayıda askeri teçhizat imha edildi.Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna ordusuna ait 1 ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzesi, 3 Fransa yapımı Hammer güdümlü hava bombası ile 11 İHA'yı da imha etti.Pazartesi günü Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat kapsamında yürütülen faaliyetler sonucunda Harkov Bölgesi'nin Kotlyarovka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Solovyevo köyünde kontrolün sağlandığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/rus-ordusu-harkov-bolgesi-ve-donetskte-birer-yerlesim-birimini-ele-gecirdi-1083529642.html

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donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

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