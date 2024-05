https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/putin-abdnin-kubanin-kalkinmasini-kisitlama-politikasini-karsiyiz-1083651649.html

Putin: ABD'nin Küba'nın kalkınmasını kısıtlama politikasına karşıyız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD tarafından Küba'nın kalkınmasını kısıtlamak için izlenen politikanın kabul edilemez olduğunu belirtti. 09.05.2024, Sputnik Türkiye

Putin, 9 Mayıs Zafer Günü törenine katılmak üzere Moskova'ya giden Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel'le bir görüşme gerçekleştirdi.Rusya'nın Küba halkına destek duygusuyla, ABD'nin Küba'nın kalkınmasını kısıtlamaya yönelik girişimlerine her zaman karşı olduğunu belirten Putin, Washington'un yıllardır yasadışı yaptırımlar uygulayarak Küba'nın kalkınmasını kısıtlama, Küba ekonomisine zarar verme girişimlerini sürdürdüğüne dikkat çekti.Küba halkının yıllardır bu gerçekle mücadele ettiğini söyleyen Putin, Kübalıların bu konuda kendilerinden emin olduğunun altını çizerek "SSCB ve modern Rusya, çıkarlarınız ve anavatanınız konusunda her zaman sizin, Küba halkının tarafında oldu" ifadelerini kullandı. Kübalı vatanseverlerin 2. Dünya Savaşı'nda Nazizm ile mücadelede bizzat yer aldığını ve cephelerde çarpıştığını, Leningrad'ın kurtulması için savaştığını herkesin bilmediğini kaydeden Rusya lideri, "Biz bunu biliyoruz, aklımızda tutuyoruz ve babalarımız, dedelerimizle omuz omuza durup Nazizm'e karşı birlikte çarpışanları her zaman büyük bir saygıyla anacağız" diye ekledi.

