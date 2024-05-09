https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/milli-egitim-bakani-tekin-ogretmenlerimizin-yaninda-olacagiz-1083635821.html
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmenlerimizin yanında olacağız
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmenlerimizin yanında olacağız
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Tekin yaptığı açıklamada eğitimcilere yönelik şiddet olaylarına karşı yanlarında olacaklarını dile getirdi. 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T11:20+0300
2024-05-09T11:20+0300
2024-05-09T11:47+0300
türkiye
eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
yusuf tekin
şiddet
öğretmen
eğitimci
eğitimciler
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada eğitimcilere yönelik şiddet olaylarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırılması gerektiğinin altını çizdi.Bakan Tekin açıklamasında, "Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız" cümlesini vurguladı.Milli Eğitim Bakanı Tekin, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' hususunda değişiklik yapılacağını dile getirdi. Tekin açıklamasında, "Hazırladığımız taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek" cümlelerini kaydetti.Eyüpsultan'da yabancı uyruklu bir öğrencinin okul müdürü İbrahim Oktugan'ın öldürülmesine ilişkin de açıklama yapan Bakan Tekin, “Bu acı olay, eğitim camiası olarak üzerinde sürekli düşündüğümüz ve derinlemesine mücadele ettiğimiz bir konu olan eğitim şiddetin kökünü çabamızın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi” açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/eyupsultanda-okul-mudurunu-vuran-ogrencinin-ifadesi-ortaya-cikti-amacim-ayaklarindan-vurmakti-1083613918.html
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eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, şiddet, öğretmen, eğitimci, eğitimciler
eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, şiddet, öğretmen, eğitimci, eğitimciler
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmenlerimizin yanında olacağız
11:20 09.05.2024 (güncellendi: 11:47 09.05.2024)
Milli Eğitim Bakanı Tekin yaptığı açıklamada eğitimcilere yönelik şiddet olaylarına karşı yanlarında olacaklarını dile getirdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada eğitimcilere yönelik şiddet olaylarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırılması gerektiğinin altını çizdi.
Bakan Tekin açıklamasında, "Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız" cümlesini vurguladı.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' hususunda değişiklik yapılacağını dile getirdi. Tekin açıklamasında, "Hazırladığımız taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek" cümlelerini kaydetti.
Eyüpsultan'da yabancı uyruklu bir öğrencinin okul müdürü İbrahim Oktugan'ın öldürülmesine ilişkin de açıklama yapan Bakan Tekin, “Bu acı olay, eğitim camiası olarak üzerinde sürekli düşündüğümüz ve derinlemesine mücadele ettiğimiz bir konu olan eğitim şiddetin kökünü çabamızın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi” açıklamasında bulundu.