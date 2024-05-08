https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/eyupsultanda-okul-mudurunu-vuran-ogrencinin-ifadesi-ortaya-cikti-amacim-ayaklarindan-vurmakti-1083613918.html

Eyüpsultan'da okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı: 'Amacım ayaklarından vurmaktı'

Eyüpsultan'da okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı: 'Amacım ayaklarından vurmaktı'

Sputnik Türkiye

Eyüpsultan'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla vurarak hayatını kaybetmesine neden olan yabancı uyruklu Y.K.'nin ifadesi ortaya... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T17:05+0300

2024-05-08T17:05+0300

2024-05-08T17:06+0300

türkiye

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okul müdürü

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yabancı uyruklu

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Yabancı uyruklu öğrenci Y.K. ifadesinde, "Sabah anneme börek alacağımı söyleyerek çıktım, okula gideceğimden kimsenin haberi yoktu. Amacım öldürmek değildi, dövmekti" dediği belirtildi.Eyüpsultan'da 7 Mayıs'ta meydana gelen olayda iddiaya göre yabancı uyruklu öğrenci Y.K. (17), okuduğu özel liseden atılmasından sorumlu tuttuğu ve aralarında geçen tartışma dolayısıyla husumet beslediği okul müdürü İbrahim Oktugan’ı odasında silahla vurarak ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Oktugan hayatını kaybederken, olayın ardından yakalanan Y.K. gözaltına alınmıştı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan öğrenci, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren Y.K., daha sonra ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.'Kendime yediremedim'Y.K. ifadesinde verdiği ifadede şu cümleleri dile getirdi:'Amacım ayaklarından vurmaktı'Olaydan 1 gün önce aynı okulda okuyan birini gördüğünü ve Aralık ayında yaşadığı olayın aklına geldiğini söyleyen Y.K.'nin, "Tekrar sinir oldum. Müdürün hala okulda olup olmadığını sordum. Hala orada çalıştığını söyleyince 4 Mayıs günü 10 bin lira karşılığında aldığım tabanca ile okula gitmeye karar verdim. Sabah anneme börek alacağımı söyleyerek çıktım, okula gideceğimden kimsenin haberi yoktu. Kapıya geldiğimde selam verdim, bir anda kapı açıldı. Kimseye bir şey söylemeden hızlı bir şekilde müdürün odasına geçtim. Masada oturuyordu, beni görünce ayağa kalktı. Amacım ayaklarından vurmaktı ama bir anda kolunu havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim. 2 mermim vardı, ikisi de karnına geldi. Bana saldıracağını düşünerek ateş ettim. Sonrasında hızlıca odadan çıkıp geldiğim kapıya yöneldim ve silahı yere doğru tutarak ‘peşimden gelmeyin’ dedim. Kapıya koşup kapıyı zorladım, açılmayınca birinden açmasını rica ettim. Bir çocuk da kapıyı açtı. Benim amacım öldürmek değildi, dövmekti. Eve geçtim ve börek götürdüm. Üzerimi değiştirdim. Bir süre sonra da silahı ve telefonumu Alibeyköy Barajı’na attım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/eyupsultanda-okuldan-atildigi-icin-okul-mudurunu-vuran-cocugun-cezasi-belli-oldu---1083610943.html

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istanbul, eyüpsultan, okul, okul müdürü, irak, yabancı uyruklu