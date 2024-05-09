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Mauro Icardi'den Fenerbahçe derbisi açıklaması
Mauro Icardi'den Fenerbahçe derbisi açıklaması
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe ile oynacakları derbi maç hakkında açıklamalarda bulundu. Icardi, Karagümrük maçını da kazanıp Fenerbahçe... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T09:31+0300
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mauro icardi
galatasaray sk
galatasaray
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.Icardi, 70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için Volkswagen Arena'da düzenlenen törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Yılın sporcusu ödülünün sahibi olan 31 yaşındaki santrfor, "70 yıldır yapılan böyle büyük bir organizasyonda ödüle layık görüldüğüm için teşekkür ediyorum. Geçen sezon şampiyon olduk. Harika bir sezon geçirdik. Bu sezon da inşallah şampiyon olacağız. Yaptığımız şeylerle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.Derbi açıklaması: Kazanmak için sahaya çıkacağızLigde kalan 3 haftanın önemine dikkati çeken Mauro Icardi, "Her maçın ayrı önemi var. Adım adım gitmemiz gerekiyor. VavaCars Fatih Karagümrük maçını da kazanmalıyız. Sonra Fenerbahçe derbisi için hazırlanacağız. O karşılaşmayı da kazanmak için sahaya çıkacağız." diye konuştu.İki sezondan bu yana kariyerini sürdürdüğü Türkiye'de çocukların kendisini örnek almasıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Icardi, "Çocuklara da dokunuş yapıyor olmamız çok önemli. Futbol herkesin ruhunu harekete geçiren bir şey. Sahada yaptığım şeylerle çocuklara örnek olabilmek çok önemli. Yaptığımız şeyleri gören çocukların da hayalleri büyüyor. Onlar da büyük başarılara imza atacak ve biz de bununla gurur duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/fenerbahce-baskanlik-secimi-ne-zaman-1083608694.html
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mauro icardi, galatasaray sk, galatasaray, galatasay kulübü, fenerbahçe, derbi, şampiyon
mauro icardi, galatasaray sk, galatasaray, galatasay kulübü, fenerbahçe, derbi, şampiyon

Mauro Icardi'den Fenerbahçe derbisi açıklaması

09:31 09.05.2024
© AA / Mehmet Murat ÖnelIcardi
Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© AA / Mehmet Murat Önel
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe ile oynacakları derbi maç hakkında açıklamalarda bulundu. Icardi, Karagümrük maçını da kazanıp Fenerbahçe derbisine odaklanmak istediklerini söyledi.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.
Icardi, 70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için Volkswagen Arena'da düzenlenen törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Yılın sporcusu ödülünün sahibi olan 31 yaşındaki santrfor, "70 yıldır yapılan böyle büyük bir organizasyonda ödüle layık görüldüğüm için teşekkür ediyorum. Geçen sezon şampiyon olduk. Harika bir sezon geçirdik. Bu sezon da inşallah şampiyon olacağız. Yaptığımız şeylerle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Derbi açıklaması: Kazanmak için sahaya çıkacağız

Ligde kalan 3 haftanın önemine dikkati çeken Mauro Icardi, "Her maçın ayrı önemi var. Adım adım gitmemiz gerekiyor. VavaCars Fatih Karagümrük maçını da kazanmalıyız. Sonra Fenerbahçe derbisi için hazırlanacağız. O karşılaşmayı da kazanmak için sahaya çıkacağız." diye konuştu.
İki sezondan bu yana kariyerini sürdürdüğü Türkiye'de çocukların kendisini örnek almasıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Icardi, "Çocuklara da dokunuş yapıyor olmamız çok önemli. Futbol herkesin ruhunu harekete geçiren bir şey. Sahada yaptığım şeylerle çocuklara örnek olabilmek çok önemli. Yaptığımız şeyleri gören çocukların da hayalleri büyüyor. Onlar da büyük başarılara imza atacak ve biz de bununla gurur duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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