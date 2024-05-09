https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/lukasenko-dunya-savasinin-cikmasina-izin-verilmemeli-aksi-halde-nukleer-kiyamet-kacinilmazdir-1083659881.html
Lukaşenko: Dünya savaşının çıkmasına izin verilmemeli, aksi halde nükleer kıyamet kaçınılmazdır
Lukaşenko: Dünya savaşının çıkmasına izin verilmemeli, aksi halde nükleer kıyamet kaçınılmazdır
Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, dünya savaşının çıkmasına izin verilmemesi gerektiğini, aksi halde nükleer kıyametin kaçınılmaz olacağını belirtti. 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T20:46+0300
2024-05-09T20:46+0300
2024-05-09T20:46+0300
dünya
belarus
minsk
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
aleksandr lukaşenko
rusya
nükleer felaket
üçüncü dünya savaşı
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Belarus lideri Lukaşenko, başkent Minsk’teki Zafer Anıtı’na çiçek bırakma töreninde yaptığı konuşmada olası bir dünya savaşının kaçınılmaz olarak nükleer kıyamete yol açacağı konusunda uyardı.“Üçüncü Dünya Savaşı’nı önlemek için her şeyi yapmalıyız. Aksi halde nükleer kıyamet kaçınılmazdır. Bunun için hepimizin birlik olması gerekiyor” diyen Lukaşenko, tarihte insanlığın küresel kötülüğe karşı birleşmeyi başardığını ve sonuçta zafer kazandığını vurguladı.Lukaşenko ayrıca Belarus ve Rusya’nın, Ukrayna’nın kendilerine yönelik saldırı için sıçrama tahtası olarak kullanılmasını istemediğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/putin-ve-lukasenko-anlasti-belarus-ordusu-rusyanin-nukleer-tatbikatina-katilacak-1083655793.html
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belarus, minsk, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, rusya, nükleer felaket, üçüncü dünya savaşı
belarus, minsk, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, rusya, nükleer felaket, üçüncü dünya savaşı
Lukaşenko: Dünya savaşının çıkmasına izin verilmemeli, aksi halde nükleer kıyamet kaçınılmazdır
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, dünya savaşının çıkmasına izin verilmemesi gerektiğini, aksi halde nükleer kıyametin kaçınılmaz olacağını belirtti.
Belarus lideri Lukaşenko, başkent Minsk’teki Zafer Anıtı’na çiçek bırakma töreninde yaptığı konuşmada olası bir dünya savaşının kaçınılmaz olarak nükleer kıyamete yol açacağı konusunda uyardı.
“Üçüncü Dünya Savaşı’nı önlemek için her şeyi yapmalıyız. Aksi halde nükleer kıyamet kaçınılmazdır. Bunun için hepimizin birlik olması gerekiyor” diyen Lukaşenko, tarihte insanlığın küresel kötülüğe karşı birleşmeyi başardığını ve sonuçta zafer kazandığını vurguladı.
Lukaşenko ayrıca Belarus ve Rusya’nın, Ukrayna’nın kendilerine yönelik saldırı için sıçrama tahtası olarak kullanılmasını istemediğinin altını çizdi.