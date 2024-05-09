https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/lukasenko-dunya-savasinin-cikmasina-izin-verilmemeli-aksi-halde-nukleer-kiyamet-kacinilmazdir-1083659881.html

Lukaşenko: Dünya savaşının çıkmasına izin verilmemeli, aksi halde nükleer kıyamet kaçınılmazdır

Lukaşenko: Dünya savaşının çıkmasına izin verilmemeli, aksi halde nükleer kıyamet kaçınılmazdır

Sputnik Türkiye

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, dünya savaşının çıkmasına izin verilmemesi gerektiğini, aksi halde nükleer kıyametin kaçınılmaz olacağını belirtti. 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T20:46+0300

2024-05-09T20:46+0300

2024-05-09T20:46+0300

dünya

belarus

minsk

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

aleksandr lukaşenko

rusya

nükleer felaket

üçüncü dünya savaşı

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Belarus lideri Lukaşenko, başkent Minsk’teki Zafer Anıtı’na çiçek bırakma töreninde yaptığı konuşmada olası bir dünya savaşının kaçınılmaz olarak nükleer kıyamete yol açacağı konusunda uyardı.“Üçüncü Dünya Savaşı’nı önlemek için her şeyi yapmalıyız. Aksi halde nükleer kıyamet kaçınılmazdır. Bunun için hepimizin birlik olması gerekiyor” diyen Lukaşenko, tarihte insanlığın küresel kötülüğe karşı birleşmeyi başardığını ve sonuçta zafer kazandığını vurguladı.Lukaşenko ayrıca Belarus ve Rusya’nın, Ukrayna’nın kendilerine yönelik saldırı için sıçrama tahtası olarak kullanılmasını istemediğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/putin-ve-lukasenko-anlasti-belarus-ordusu-rusyanin-nukleer-tatbikatina-katilacak-1083655793.html

belarus

minsk

rusya

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belarus, minsk, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, rusya, nükleer felaket, üçüncü dünya savaşı