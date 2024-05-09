https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/komsusunu-halatla-otomobilin-arkasina-baglayip-surukleyen-adam-tutuklandi-1083626123.html
Komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen adam tutuklandı
Komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen adam tutuklandı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen adamın tutuklandığını... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T01:22+0300
2024-05-09T01:22+0300
2024-05-09T01:22+0300
halat
yılmaz tunç
köpek
araç
bağlama
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Kaş ilçesinde, köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen kişinin tutuklandığını bildirdi.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişinin ayaklarından iple otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenmesi olayının asla kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.Olayın hemen ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını anımsatan Tunç "Soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü şüpheli şahıs sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/kopegine-zarar-veren-adami-otomobile-baglayip-150-metre-surukledi-1083611889.html
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halat, yılmaz tunç, köpek, araç, bağlama
halat, yılmaz tunç, köpek, araç, bağlama
Komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen adam tutuklandı
Adalet Bakanı Tunç, köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen adamın tutuklandığını bildirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Kaş ilçesinde, köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen kişinin tutuklandığını bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişinin ayaklarından iple otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenmesi olayının asla kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.
Olayın hemen ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını anımsatan Tunç "Soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü şüpheli şahıs sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır" ifadesini kullandı.