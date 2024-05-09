https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/komsusunu-halatla-otomobilin-arkasina-baglayip-surukleyen-adam-tutuklandi-1083626123.html

Komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen adam tutuklandı

Komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen adam tutuklandı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç, köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen adamın tutuklandığını... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T01:22+0300

2024-05-09T01:22+0300

2024-05-09T01:22+0300

halat

yılmaz tunç

köpek

araç

bağlama

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Kaş ilçesinde, köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen kişinin tutuklandığını bildirdi.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişinin ayaklarından iple otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenmesi olayının asla kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.Olayın hemen ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını anımsatan Tunç "Soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü şüpheli şahıs sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/kopegine-zarar-veren-adami-otomobile-baglayip-150-metre-surukledi-1083611889.html

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Sputnik Türkiye

halat, yılmaz tunç, köpek, araç, bağlama