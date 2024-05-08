https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/kopegine-zarar-veren-adami-otomobile-baglayip-150-metre-surukledi-1083611889.html
Köpeğine zarar veren adamı otomobile bağlayıp 150 metre sürükledi
Köpeğine zarar veren adamı otomobile bağlayıp 150 metre sürükledi
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Kaş ilçesinde bir kişi, köpeğine zarar verdiğini ileri sürdüğü kişiyi ellerini ve ayaklarını bağlayıp otomobil arkasında iple 150 metre sürükledi... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T15:58+0300
2024-05-08T15:58+0300
2024-05-08T15:58+0300
türkiye
köpek
antalya
kaş
şiddet
gözaltı
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Ş.T., köpeğine zarar verip kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Orhan S.’nin evine giderek tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönmesinin ardından Ş.T., Orhan S.'yi ellerinden ve ayaklarından bağladı, ardından iple aracının arkasında 150 metre sürükledi. Bu sırada devriye gezen Kınık Jandarma Karakolu ekipleri, olayı sonlandırarak Ş.T.’yi gözaltına aldı. Ekipler, ellerini ve ayaklarını çözdüğü Orhan S.’yi tedavisinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim etti.Orhan S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Ş.T., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan olay ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230905/kirklarelinde-sel-saganak-bungalov-evleri-surukledi-kayiplar-var-1075207731.html
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köpek, antalya, kaş, şiddet, gözaltı
köpek, antalya, kaş, şiddet, gözaltı
Köpeğine zarar veren adamı otomobile bağlayıp 150 metre sürükledi
Antalya’nın Kaş ilçesinde bir kişi, köpeğine zarar verdiğini ileri sürdüğü kişiyi ellerini ve ayaklarını bağlayıp otomobil arkasında iple 150 metre sürükledi. Sürükleme olayı jandarmanın şüpheliyi gözaltına almasıyla sona ererken, görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
Ş.T., köpeğine zarar verip kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Orhan S.’nin evine giderek tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyüp kavgaya dönmesinin ardından Ş.T., Orhan S.'yi ellerinden ve ayaklarından bağladı, ardından iple aracının arkasında 150 metre sürükledi.
Bu sırada devriye gezen Kınık Jandarma Karakolu ekipleri, olayı sonlandırarak Ş.T.’yi gözaltına aldı. Ekipler, ellerini ve ayaklarını çözdüğü Orhan S.’yi tedavisinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim etti.
Orhan S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Ş.T., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan olay ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.