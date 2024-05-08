https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/kopegine-zarar-veren-adami-otomobile-baglayip-150-metre-surukledi-1083611889.html

Köpeğine zarar veren adamı otomobile bağlayıp 150 metre sürükledi

Köpeğine zarar veren adamı otomobile bağlayıp 150 metre sürükledi

Sputnik Türkiye

Antalya’nın Kaş ilçesinde bir kişi, köpeğine zarar verdiğini ileri sürdüğü kişiyi ellerini ve ayaklarını bağlayıp otomobil arkasında iple 150 metre sürükledi... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T15:58+0300

2024-05-08T15:58+0300

2024-05-08T15:58+0300

türkiye

köpek

antalya

kaş

şiddet

gözaltı

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Ş.T., köpeğine zarar verip kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Orhan S.’nin evine giderek tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönmesinin ardından Ş.T., Orhan S.'yi ellerinden ve ayaklarından bağladı, ardından iple aracının arkasında 150 metre sürükledi. Bu sırada devriye gezen Kınık Jandarma Karakolu ekipleri, olayı sonlandırarak Ş.T.’yi gözaltına aldı. Ekipler, ellerini ve ayaklarını çözdüğü Orhan S.’yi tedavisinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim etti.Orhan S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Ş.T., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan olay ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230905/kirklarelinde-sel-saganak-bungalov-evleri-surukledi-kayiplar-var-1075207731.html

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köpek, antalya, kaş, şiddet, gözaltı