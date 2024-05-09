https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/kocam-yuk-olarak-goruyordu-dedi-engelli-oglunu-timsahlara-atti-1083628184.html

'Kocam yük olarak görüyordu' dedi, engelli oğlunu timsahlara attı

'Kocam yük olarak görüyordu' dedi, engelli oğlunu timsahlara attı

Sputnik Türkiye

Kocası henüz altı yaşında olan engelli oğullarını 'yük olarak' görüyor ve ölmesini istiyordu. Öyle ki, cani çift bu konuda sıklıkla kavga ediyordu. Annesi ise... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T08:06+0300

2024-05-09T08:06+0300

2024-05-09T08:06+0300

yaşam

timsah

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cinayet

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Güney Hindistan'da kayıtlara geçen akıl almaz olaya göre, bir kadın çocuklarını 'yük olarak gören' kocasıyla yaşadığı tartışmadan sonra altı yaşındaki engelli oğlunu timsahlarla dolu kanala attığı iddiasıyla tutuklandı.İşitme ve konuşma engelli çocuğun parçalanmış cesedi, Pazar günü kanaldan çıkarıldı. Bir polis memuru yerel medyaya yaptığı açıklamada, 32 yaşındaki Savitri'nin, kendisini çocuklarını ölüme atmaya zorladığı için 36 yaşındaki kocası Ravi Kumar'ı, suçladığını aktardı.Polis müfettişi Krishna Barakeri gazeteye şunları söyledi:Komşuların alarma geçmesi üzerine polis, çocuğu bulmak için dalgıçlar gönderdi. Ancak hava çoktan karardığı için arama operasyonu ertesi güne kadar beklemek zorunda kaldı.Polis, çocuğun cesedinin bir timsahın çenesinde bulunduğunu ve timsahın yakalanmasının ardından kurtarıldığını söyledi. Vücutta ciddi yaralanmalar, ısırık izleri ve sağ kolun eksik olduğu görüldü. Polis ayrıca, çiftin cinayet suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/dunyanin-en-lanetli-adasi-kim-yerlestiyse-ya-gizemli-bir-sekilde-oldu-ya-da-kayboldu-1083599560.html

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timsah, ceset, cinayet, hindistan, anne, üvey anne, engelli, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli