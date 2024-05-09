https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/9-mayis-zafer-gunu-kapsaminda-moskovada-duzenlenen-askeri-gecitten-kareler-1083645649.html

9 Mayıs Zafer Günü kapsamında Moskova'da düzenlenen askeri geçitten kareler

9 Mayıs Zafer Günü kapsamında Moskova'da düzenlenen askeri geçitten kareler

Sputnik Türkiye

Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin 79. yıl dönümü başta başkent Moskova’da olmak üzere tüm Rusya’da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askeri... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T12:44+0300

2024-05-09T12:44+0300

2024-05-09T16:58+0300

multimedya

fotoğraf

9 mayıs zafer bayramı

askeri geçit töreni

rusya

moskova

vladimir putin

sergey şoygu

kızıl meydan

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/09/1083645822_0:166:3344:2047_1920x0_80_0_0_1daaf5c39064182df2a74c1ae725b8c5.jpg

Birçok ülkenin liderlerinin de hazır bulunduğu törende Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel hale geldiği üzere bir konuşma yaptı.Piyade geçit töreninden sonra zırhlı araçlar ve teçhizatlar sergilendi.

rusya

moskova

kızıl meydan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

фото, fotoğraf, 9 mayıs zafer bayramı, askeri geçit töreni, rusya, moskova, vladimir putin, sergey şoygu, kızıl meydan, 2. dünya savaşı, büyük anavatan savaşı