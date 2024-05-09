https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/9-mayis-zafer-gunu-kapsaminda-moskovada-duzenlenen-askeri-gecitten-kareler-1083645649.html
9 Mayıs Zafer Günü kapsamında Moskova'da düzenlenen askeri geçitten kareler
9 Mayıs Zafer Günü kapsamında Moskova'da düzenlenen askeri geçitten kareler
Sputnik Türkiye
Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin 79. yıl dönümü başta başkent Moskova’da olmak üzere tüm Rusya’da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askeri... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T12:44+0300
2024-05-09T12:44+0300
2024-05-09T16:58+0300
multimedya
fotoğraf
9 mayıs zafer bayramı
askeri geçit töreni
rusya
moskova
vladimir putin
sergey şoygu
kızıl meydan
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/09/1083645822_0:166:3344:2047_1920x0_80_0_0_1daaf5c39064182df2a74c1ae725b8c5.jpg
Birçok ülkenin liderlerinin de hazır bulunduğu törende Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel hale geldiği üzere bir konuşma yaptı.Piyade geçit töreninden sonra zırhlı araçlar ve teçhizatlar sergilendi.
rusya
moskova
kızıl meydan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/09/1083645822_320:0:3049:2047_1920x0_80_0_0_a8bbf153a1e5d0e8ad14cab39a797498.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, fotoğraf, 9 mayıs zafer bayramı, askeri geçit töreni, rusya, moskova, vladimir putin, sergey şoygu, kızıl meydan, 2. dünya savaşı, büyük anavatan savaşı
фото, fotoğraf, 9 mayıs zafer bayramı, askeri geçit töreni, rusya, moskova, vladimir putin, sergey şoygu, kızıl meydan, 2. dünya savaşı, büyük anavatan savaşı
9 Mayıs Zafer Günü kapsamında Moskova'da düzenlenen askeri geçitten kareler 12:44 09.05.2024 (güncellendi: 16:58 09.05.2024)
Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin 79. yıl dönümü başta başkent Moskova’da olmak üzere tüm Rusya’da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askeri geçit törenleri ile kutlandı.
Birçok ülkenin liderlerinin de hazır bulunduğu törende Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin
, geleneksel hale geldiği üzere bir
konuşma yaptı
.
Piyade geçit töreninden sonra zırhlı araçlar ve teçhizatlar sergilendi.
© Sputnik / Alexander Vilf / Multimedya arşivine gidin RS-24 Yars kıtalararası balistik füzeleri bağımsız fırlatma rampaları, Kızıl Meydan’daki askeri geçit töreninde.
RS-24 Yars kıtalararası balistik füzeleri bağımsız fırlatma rampaları, Kızıl Meydan’daki askeri geçit töreninde.
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidin
Zafer Geçit Töreni'nin askeri teçhizat kısmını geleneksel olarak efsanevi Sovyet tankı T-34 açtı.
Zafer Geçit Töreni'nin askeri teçhizat kısmını geleneksel olarak efsanevi Sovyet tankı T-34 açtı.
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Multimedya arşivine gidin Rusya Savunma Bakanlığı Askeri Üniversitesi’nin öğrencileri, Kızıl Meydan’daki askeri geçit töreninde.
Rusya Savunma Bakanlığı Askeri Üniversitesi’nin öğrencileri, Kızıl Meydan’daki askeri geçit töreninde.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Multimedya arşivine gidin Askeri geçit töreninde, Su-25BM, Su-30SM ve MiG-29 tipi uçaklar Kızıl Meydan üzerinde uçuş gerçekleştirdi.
Askeri geçit töreninde, Su-25BM, Su-30SM ve MiG-29 tipi uçaklar Kızıl Meydan üzerinde uçuş gerçekleştirdi.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Multimedya arşivine gidin RS-24 Yars kıtalararası balistik füzeleri bağımsız fırlatma rampaları, Kızıl Meydan’daki askeri geçit töreninde.
RS-24 Yars kıtalararası balistik füzeleri bağımsız fırlatma rampaları, Kızıl Meydan’daki askeri geçit töreninde.
© Sputnik / Mikhael Klimentyev / Multimedya arşivine gidin
Geçit töreninde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm Rus ordusunun 9 Mayıs Zafer Günü’nü kutlarken, 1945 yılında alınan bu zaferin faşizme karşı alınan büyük bir zafer olduğunu ifade etti.
Geçit töreninde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm Rus ordusunun 9 Mayıs Zafer Günü’nü kutlarken, 1945 yılında alınan bu zaferin faşizme karşı alınan büyük bir zafer olduğunu ifade etti.
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidin
Tigr-M zırhlı aracı, Büyük Anavatan Savaşı’nda kazanılan zaferin 79. yıldönümü vesilesi ile Kızıl Meydan’da düzenlenen askeri geçit töreninde.
Tigr-M zırhlı aracı, Büyük Anavatan Savaşı’nda kazanılan zaferin 79. yıldönümü vesilesi ile Kızıl Meydan’da düzenlenen askeri geçit töreninde.
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidin
Geçit törenine başkanlık eden Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov’u karşılayan Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus üretimi 'Aurus' marka limuzinin üstü açık modelinde ayakta durarak geçit törenine katılan tüm askerlerini selamladı. Şoygu, daha sonra askeri geçit töreninin hazır olduğunu Rusya’nın Başkomutanı Vladimir Putin’e duyurarak törenin başladığını ilan etti.
Geçit törenine başkanlık eden Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov’u karşılayan Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus üretimi 'Aurus' marka limuzinin üstü açık modelinde ayakta durarak geçit törenine katılan tüm askerlerini selamladı. Şoygu, daha sonra askeri geçit töreninin hazır olduğunu Rusya’nın Başkomutanı Vladimir Putin’e duyurarak törenin başladığını ilan etti.
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidin Hava İndirme Yüksek Okulu’nun öğrencileri, Kızıl Meydan’daki askeri geçit töreninde.
Hava İndirme Yüksek Okulu’nun öğrencileri, Kızıl Meydan’daki askeri geçit töreninde.