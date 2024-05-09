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İŞKUR açıkladı: Türkiye'de en çok aranan ve kolay iş bulunan meslekler hangileri?
İŞKUR açıkladı: Türkiye'de en çok aranan ve kolay iş bulunan meslekler hangileri?
Sputnik Türkiye
İŞKUR'un açıkladığı son verilerle en çok aranan ve kolay iş bulunan meslekler belli oldu. Tekstil başta olmak üzere makine, inşaat ve imalat gibi sektörlerde... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T13:04+0300
2024-05-09T13:04+0300
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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işverenlere gönderdiği soru formlarıyla hangi sektörde, hangi elemana ihtiyaç olduğunu belirliyor. İŞKUR'un nisan istatistiklerine göre, ağırlığı özel sektörden oluşan işverenlerin 230 bin elemana ihtiyacı var. Bu pozisyonların sadece 100 bini doldu.İstatistiklere göre, imalat sanayisinde ilk 4 ayda eleman açığı sayısı 341 bini geçti. Onu idari hizmet faaliyetleri izliyor. Bu sektörde de 128 bin 468 açık iş pozisyonu var. Toptan ve perakende ticaret sektöründe de 113 bin 509 eleman açığı var.En çok özel güvenlik görevlisi aranıyorMesleklere bakıldığında ise sadece nisanda en çok açık iş pozisyonunun özel güvenlik görevlisinde olduğu görülüyor.Eleman açığının en yüksek olduğu ikinci meslek grubu ise turizm ve otelcilik. İşverenlerin İŞKUR'a bildirdiği verilere göre, bu meslek grubunda 22 bine yakın eleman aranıyor.Son dönemde özel sektör en çok özel güvenlikçi, turizm-otelcilik elemanı, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi, garson, ve satış elemanı arıyor.Kadroların yarısı boşİstatistiklere göre, nisanda, 63 bin 105'i erkek, 37 bin 496'sı kadın olmak üzere nisanda 100 bin 601 kişi işe yerleşti. İlk 4 ayda işe yerleştirilen kişi sayısı 435 bini geçti. İŞKUR'a bildirilen eleman açığı sayısı ise 856 bin. Yani açık pozisyonların sadece yarısı dolmuş durumda.
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en çok aranan meslek,özel güvenlik,özel güvenlik nasıl olunur
en çok aranan meslek,özel güvenlik,özel güvenlik nasıl olunur

İŞKUR açıkladı: Türkiye'de en çok aranan ve kolay iş bulunan meslekler hangileri?

13:04 09.05.2024
© AA2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu
2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© AA
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İŞKUR'un açıkladığı son verilerle en çok aranan ve kolay iş bulunan meslekler belli oldu. Tekstil başta olmak üzere makine, inşaat ve imalat gibi sektörlerde ara eleman açığı bulunuyor. İşte Türkiye'de en çok aranan ve kolay iş bulunan meslekler...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işverenlere gönderdiği soru formlarıyla hangi sektörde, hangi elemana ihtiyaç olduğunu belirliyor. İŞKUR'un nisan istatistiklerine göre, ağırlığı özel sektörden oluşan işverenlerin 230 bin elemana ihtiyacı var. Bu pozisyonların sadece 100 bini doldu.
İstatistiklere göre, imalat sanayisinde ilk 4 ayda eleman açığı sayısı 341 bini geçti. Onu idari hizmet faaliyetleri izliyor. Bu sektörde de 128 bin 468 açık iş pozisyonu var. Toptan ve perakende ticaret sektöründe de 113 bin 509 eleman açığı var.

En çok özel güvenlik görevlisi aranıyor

Mesleklere bakıldığında ise sadece nisanda en çok açık iş pozisyonunun özel güvenlik görevlisinde olduğu görülüyor.
Eleman açığının en yüksek olduğu ikinci meslek grubu ise turizm ve otelcilik. İşverenlerin İŞKUR'a bildirdiği verilere göre, bu meslek grubunda 22 bine yakın eleman aranıyor.
Son dönemde özel sektör en çok özel güvenlikçi, turizm-otelcilik elemanı, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi, garson, ve satış elemanı arıyor.

Kadroların yarısı boş

İstatistiklere göre, nisanda, 63 bin 105'i erkek, 37 bin 496'sı kadın olmak üzere nisanda 100 bin 601 kişi işe yerleşti. İlk 4 ayda işe yerleştirilen kişi sayısı 435 bini geçti. İŞKUR'a bildirilen eleman açığı sayısı ise 856 bin. Yani açık pozisyonların sadece yarısı dolmuş durumda.
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2024
EKONOMİ
Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı
15 Nisan, 10:04
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