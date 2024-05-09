https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-komsuluk-politikamizda-turkiyenin-ozel-bir-yeri-var-1083641008.html

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Komşuluk politikamızda Türkiye'nin özel bir yeri var

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Komşuluk politikamızda Türkiye'nin özel bir yeri var

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tahran'ın komşuluk politikasında Türkiye'nin özel bir yere sahip olduğunu; İslam medeniyeti ve kültürünün yayılması ile... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T12:43+0300

2024-05-09T12:43+0300

2024-05-09T12:43+0300

dünya

iran

iran dışişleri bakanlığı

hüseyin emir abdullahiyan

ibrahim reisi

türkiye-iran ilişkileri

türkiye

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Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu başkanlığındaki Türk milletvekili heyeti, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkiler ve iş birliğini ele aldı.İran basınında çıkan habere göre Abdullahiyan, Türkiye'nin asil ve Müslüman halkının temsilcileriyle yaptığı görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İslam medeniyeti, kültürü ve ahlakının yayılmasında Türk milletinin önemli bir yeri ve katkısı olmuştur. İnsani değerlere destek vermeye devam ediyorlar ve bugün de Filistin'in mazlum halkına etkin bir rol oynuyorlar" cümlelerini dile getirdi.Türkiye'nin İran'ın komşuluk politikasındaki konumunu özel olarak değerlendiren Abdullahiyan, iki güçlü ülke olarak İran ve Türkiye'nin rolünü Batı Asya bölgesinde istikrarlı istikrarın yaratılmasında anahtar olarak nitelendirdi.İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye'ye yaptığı ziyarete ve iki ülke Yüksek İşbirliği Konseyi'nin 8. toplantısında varılan anlaşmalara da değinen Abdullahiyan muhtelif alanlardaki münasebetlerin giderek artış gösterdiğini belirterek, "İki ülkenin ilişkileri genişletmesi, bilhassa da ekonomik anlamda, iki milletin ortak çıkarları doğrultusundadır" açıklamasında bulundu.İran ile Türkiye'nin Gazze krizinde yakın iş birliğine de değinenAbdullahiyan, Türkiye'nin İsrail ile ticari ilişkileri kesme kararını etkili ve değerli bir önlem olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1082942087.html

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