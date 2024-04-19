Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Irak ziyaretimiz aslında ertelenen bir ziyaretti. Ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Günübirlik ziyaret. Önce Bağdat. Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile yapacağımız görüşmelerden sonra Erbil ziyareti gerçekleştireceğiz. Erbil'de de kuzey Irak sorunlarını aynı zamanda merkezi yönetimle ilgili sorunları görüşme fırsatımız olacak. Irak-Türkiye ilişkilerini genelleme çatısı altında ele alacağımız konular olacak.

Türkiye-Almanya arasındaki ilişkileri ele alma fırsatımız olacak. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile geçmişten gelen dostluklarımız var. Siyasi, askeri, ekonomik, ticari bir çok konuyu ele alacağız. Sayın Cumhurbaşkanının burada bizimle ilgili yapacağı görüşmelerde de Almanya-Türkiye ilişkilerini nasıl daha ileriye taşıyabiliriz bunlarla ilgili görüşmeler olacak.