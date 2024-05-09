https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/ingiltere-ve-abd-rusyanin-gelir-kaynaklarini-sinirlamaya-yonelik-calismalarimiz-surecek-1083659759.html

İngiltere ve ABD: Rusya'nın gelir kaynaklarını sınırlamaya yönelik çalışmalarımız sürecek

İngiltere ve ABD: Rusya'nın gelir kaynaklarını sınırlamaya yönelik çalışmalarımız sürecek

Sputnik Türkiye

İngiltere ve ABD, Rusya'nın gelir kaynaklarını sınırlamaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini duyurdu. 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T20:43+0300

2024-05-09T20:43+0300

2024-05-09T20:43+0300

dünya

ingiltere

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rusya

ortadoğu

ekonomik yaptırımlar

londra

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İngiltere ve ABD dışişleri bakanlıklarının İngiliz hükümetinin internet sitesinde yayınlanan ortak açıklamasında, İngiltere ve ABD’nin Rusya'nın gelir kaynaklarını yaptırımlar ve diğer önlemler yoluyla sınırlamaya yönelik çalışmalarını sürdürecekleri belirtildi.Açıklamada, “Yaptırımlar ve ihracat kontrolleri yoluyla Kremlin'e benzeri görülmemiş harcamalar yükledik. Başta enerji ve metaller gibi temel ürünler olmak üzere Rusya'nın gelir kaynaklarını sınırlamak için müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, İngiltere ve ABD heyetlerinin Ortadoğu'da güvenlik ve istikrarı tehdit eden ve terör faaliyetlerini yürüten veya destekleyenleri adalet önüne çıkarma niyetlerini teyit ettikleri vurgulandı.İngiltere ve ABD heyetlerinin, yaptırımlar ve ihracat kontrollerinin ‘ulusal güvenlik politikasının temel araçları’ olduğu ve ‘kötü niyetli faaliyetleri’ caydırmak ve ‘uluslararası normları korumak’ için bu tür önlemlerin koordineli olarak hayata geçirilmesi konusunda anlaştıkları kaydedildi.Açıklama, önceki gün Londra'da düzenlenen yaptırımlara ilişkin ikinci İngiliz-Amerikan stratejik diyalogunun sonuçlarının ardından yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/abd-rusya-karsiti-yaptirimlarin-listesini-genisletti-1083378951.html

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ingiltere, abd, rusya, ortadoğu, ekonomik yaptırımlar, londra