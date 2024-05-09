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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/husilerden-aden-korfezinde-3-israil-gemisine-saldiri-1083640834.html
Husiler’den Aden Körfezi’nde 3 İsrail gemisine saldırı
Husiler’den Aden Körfezi’nde 3 İsrail gemisine saldırı
Sputnik Türkiye
Kuzey Yemen'de iktidardaki Şii Ensarullah hareketinin Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'nda üç İsrail gemisini vurduğunu bildirildi. 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T12:30+0300
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israil- filistin çatışması
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Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını ifade ederken, ABD ile İngiltere'nin Yemen'e saldırılarına cevaben, Aden Körfezi'nde İsrail'e ait MSC Digo, MSC Vittoria ve MSC Gaena isimli 3 gemiyi insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle doğrudan hedef aldıklarını kaydetti.İsrail'den saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.Seri, ayrıca Yemen füze güçlerinin MSC Vittoria'ya karşı Hint Okyanusu'nda sonra da Umman Denizi'nde iki operasyon daha düzenlediğini sözlerine ekledi.Kızıldeniz'deki durumYemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/husilerden-kizildeniz-ve-hint-okyanusunda-operasyon-1083296663.html
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husiler, yemen, kızıldeniz, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi
husiler, yemen, kızıldeniz, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi

Husiler’den Aden Körfezi’nde 3 İsrail gemisine saldırı

12:30 09.05.2024
© AP Photo / Osamah AbdulrahmanHusiler
Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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Kuzey Yemen'de iktidardaki Şii Ensarullah hareketinin Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'nda üç İsrail gemisini vurduğunu bildirildi.
Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını ifade ederken, ABD ile İngiltere'nin Yemen'e saldırılarına cevaben, Aden Körfezi'nde İsrail'e ait MSC Digo, MSC Vittoria ve MSC Gaena isimli 3 gemiyi insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle doğrudan hedef aldıklarını kaydetti.
İsrail'den saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Seri, ayrıca Yemen füze güçlerinin MSC Vittoria'ya karşı Hint Okyanusu'nda sonra da Umman Denizi'nde iki operasyon daha düzenlediğini sözlerine ekledi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.
ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.
Deniz Donanma Gemi Kızıldeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
Husiler’den Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’nda operasyon
30 Nisan, 08:41
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