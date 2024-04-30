https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/husilerden-kizildeniz-ve-hint-okyanusunda-operasyon-1083296663.html

Husiler’den Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’nda operasyon

Husiler’den Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’nda operasyon

Sputnik Türkiye

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 destroyeri, Hint Okyanusu'nda ise İsrail’e ait yük gemisine saldırı düzenlediklerini duyurdu. 30.04.2024, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

yemen

husiler

abd

abd ordusu

kızıldeniz

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israil

israil-filistin

gazze

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Yemen’in Kızıldeniz kıyısının büyük kısmını kontrol altında tutan Husiler, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki gerekçesiyle İsrail ve Batı ülkeleri bağlantılı gemileri hedef alan operasyonlarına devam ediyor.Yemen Ensarullah hareketinden yapılan son açıklamada, “Yemenli Husiler, Kızıldeniz’de 2 ABD destroyeri ile birlikte İsrail'e ait Cyclades adlı yük gemisine saldırı düzenlemiş, Hint Okyanusu'nda ise İsrail gemisi MSC ORION çok sayıda İHA ile hedef alınmıştır” ifadesine yer verildi.ABD: Husilerin bir İHA'sını yok ettikHusi güçlerine karşı ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ yürüten ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kızıldeniz’de ABD’ye ait USS Philippine Sea ve USS Laboon savaş gemilerine doğru uçan bir insansız hava aracını (İHA) engellendiği bildirildi.Husilerin ayrıca Kızıldeniz’de hareket eden Malta bandıralı Yunan Cyclades gemisine yönelik 3 adet gemisavar balistik füze ve 3 adet İHA fırlattığını açıklayan CENTCOM, ticari geminin ve ABD savaş gemilerinin hasar almadığı, kimsenin yaralanmadığını belirtti.

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