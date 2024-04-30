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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/husilerden-kizildeniz-ve-hint-okyanusunda-operasyon-1083296663.html
Husiler’den Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’nda operasyon
Husiler’den Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’nda operasyon
Sputnik Türkiye
Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 destroyeri, Hint Okyanusu'nda ise İsrail’e ait yük gemisine saldırı düzenlediklerini duyurdu. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
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Yemen’in Kızıldeniz kıyısının büyük kısmını kontrol altında tutan Husiler, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki gerekçesiyle İsrail ve Batı ülkeleri bağlantılı gemileri hedef alan operasyonlarına devam ediyor.Yemen Ensarullah hareketinden yapılan son açıklamada, “Yemenli Husiler, Kızıldeniz’de 2 ABD destroyeri ile birlikte İsrail'e ait Cyclades adlı yük gemisine saldırı düzenlemiş, Hint Okyanusu'nda ise İsrail gemisi MSC ORION çok sayıda İHA ile hedef alınmıştır” ifadesine yer verildi.ABD: Husilerin bir İHA'sını yok ettikHusi güçlerine karşı ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ yürüten ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kızıldeniz’de ABD’ye ait USS Philippine Sea ve USS Laboon savaş gemilerine doğru uçan bir insansız hava aracını (İHA) engellendiği bildirildi.Husilerin ayrıca Kızıldeniz’de hareket eden Malta bandıralı Yunan Cyclades gemisine yönelik 3 adet gemisavar balistik füze ve 3 adet İHA fırlattığını açıklayan CENTCOM, ticari geminin ve ABD savaş gemilerinin hasar almadığı, kimsenin yaralanmadığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/bakan-fidan-israilli-yetkililer-dunya-kamuoyu-vicdaninda-coktan-mahkum-edilmis-durumdadir-1083289785.html
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yemen, husiler, abd, abd ordusu, kızıldeniz, ortadoğu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
yemen, husiler, abd, abd ordusu, kızıldeniz, ortadoğu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi

Husiler’den Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’nda operasyon

08:41 30.04.2024
© AP PhotoDeniz Donanma Gemi Kızıldeniz
Deniz Donanma Gemi Kızıldeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© AP Photo
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 destroyeri, Hint Okyanusu'nda ise İsrail’e ait yük gemisine saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Yemen’in Kızıldeniz kıyısının büyük kısmını kontrol altında tutan Husiler, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki gerekçesiyle İsrail ve Batı ülkeleri bağlantılı gemileri hedef alan operasyonlarına devam ediyor.
Yemen Ensarullah hareketinden yapılan son açıklamada, “Yemenli Husiler, Kızıldeniz’de 2 ABD destroyeri ile birlikte İsrail'e ait Cyclades adlı yük gemisine saldırı düzenlemiş, Hint Okyanusu'nda ise İsrail gemisi MSC ORION çok sayıda İHA ile hedef alınmıştır” ifadesine yer verildi.

ABD: Husilerin bir İHA'sını yok ettik

Husi güçlerine karşı ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ yürüten ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kızıldeniz’de ABD’ye ait USS Philippine Sea ve USS Laboon savaş gemilerine doğru uçan bir insansız hava aracını (İHA) engellendiği bildirildi.
Husilerin ayrıca Kızıldeniz’de hareket eden Malta bandıralı Yunan Cyclades gemisine yönelik 3 adet gemisavar balistik füze ve 3 adet İHA fırlattığını açıklayan CENTCOM, ticari geminin ve ABD savaş gemilerinin hasar almadığı, kimsenin yaralanmadığını belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (fotoğrafta), Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
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