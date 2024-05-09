https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/hemsireyi-hakaret-ederek-kovdugu-iddia-edilen-demli-vekilden-aciklama-annem-2016-yilinda-oldu-1083654919.html

‘Hemşireyi hakaret ederek kovduğu' iddia edilen DEM'li vekilden açıklama: 'Annem 2016 yılında öldü'

‘Hemşireyi hakaret ederek kovduğu' iddia edilen DEM'li vekilden açıklama: 'Annem 2016 yılında öldü'

Sputnik Türkiye

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca 'İzmir'deki özel bir hastanede eski bir Türk ismine sahip olan hemşireyi odadan kovduğu' iddialarını yalanladı... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T16:53+0300

2024-05-09T16:53+0300

2024-05-09T17:00+0300

türkiye

dem parti

milletvekili

kadın milletvekili

hastane

hemşire

tsk

asker

türkçe

perihan koca

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/09/1083654553_0:29:400:254_1920x0_80_0_0_18703262ee6062b21eeff4367742f597.jpg

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca'nın hastanedeki bir hemşireyi isminden dolayı odadan kovduğu iddia edildi. Sabah gazetesinde yer alan iddiaya göre, "DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, İzmir'deki özel hastaneye bir yakınını tedavi için getirdi. Kadın hemşire hastaya serum takarken DEM milletvekili Perihan Koca hemşire hanımın ismini görünce tepki gösterdi. Perihan Koca, eski bir Türk ismine sahip hemşireye "Derhal bırak çık odadan" diyerek kovdu. Daha sonra kadın hemşireyi araştıran Koca, babasının TSK'da görevli bir asker olduğunu öğrendi" denildi.Haberde ayrıca "DEM'li Perihan Koca'nın, hastaneden ayrılırken yetkili müdüre giderek, "Buraları barbar ailelerin barbar çocuklarına bırakmayın" dediği ifade edildi.DEM'li vekilden açıklama: 'Annem 2016'da öldü'DEM'li vekil Koca, annesini 2016'da yılında kaybettiğini açıkladı ve haberi yayınlayan gazete ve gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunacağını yazdı.Ümit Özdağ sosyal medya hesabından paylaşmıştıZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün yaptığı bir paylaşımla hastanede yaşananları isim vermeden aktarmış, DEM Partili bir vekilden bahsetmişti.Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullanmış ve hemşirenin babasına ait olduğunu öne sürdüğü fotoğraf ile yazısını yayınlamıştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/dem-parti-batman-il-baskani-gozaltina-alindi-1083158224.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dem parti, milletvekili, kadın milletvekili, hastane, hemşire, tsk, asker, türkçe, perihan koca