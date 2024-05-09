‘Hemşireyi hakaret ederek kovduğu' iddia edilen DEM'li vekilden açıklama: 'Annem 2016 yılında öldü'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Videla diktatörlüğüne karşı sesini çıkaran futbolculardan biridir Menotti'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
MAK Araştırma Başkanı Kulat: Başarı milleti mutlu etme başarısı olmalı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Fahiş fiyatlar ve alınması gereken tedbirler
12:05
84 dk
HABER MASASI
Okul müdürünün öldürülmesi sonrası öğretmen sendikaları eyleme gidiyor.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Halsizlik sorunu: Nasıl anlaşılır? Uyku bozuklukları ve ekran bağımlılığıyla ilişkisi nedir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Litvanya’dan tehlikeli hamle: Asker gönderme yetkisi aldık
17:46
2 dk
SESLİ HABER
Ünlü oyuncudan İsrail tepkisi: Çölde ölmek veya evde ölmek
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Lukaşenko: Dünya nükleer savaşın eşiğinde
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Devlet Güvenlik Servisi açıkladı: Provokasyonları Batı finanse ediyor
18:25
4 dk
SESLİ HABER
Husilerden 'ABD' itirafı: Cazip teklifler aldık
18:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rus komutan: Cepheden kaçan Ukraynalı askerleri Ukrayna istihbaratı öldürüyor
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Devlet Güvenlik Servisi açıkladı: Provokasyonları Batı finanse ediyor
19:27
4 dk
SESLİ HABER
Çin'den Putin'e tebrik
19:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Beyin implantı gelecekte hastalıkların çözümü mü olacak?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Hitler’in generalleri NATO’nun komutanları oldu
09:28
9 dk
RUSYA ZAFER GÜNÜ CANLI
79’uncu yıl kutlamaları
09:53
82 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Maden facialarının davalarına art arda gelen ertelemeler
12:06
84 dk
HABER MASASI
Öğretmene şiddet yasası geliyor mu?
13:30
36 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
CKD Genel Başkanı Oygür: Anneler Günü'nü 'Filistinli Kadınlar Günü' olarak ilan ediyoruz
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Hitler’in generalleri NATO’nun komutanları oldu
17:38
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Biden itiraf etti: Verdiğimiz bombalar Gazzelilerin ölümüne yol açtı
18:09
2 dk
SESLİ HABER
İsrail basını: 'Türk boykotu bizi en zayıf noktamızdan vurdu'
18:22
3 dk
SESLİ HABER
Rus istihbarat şefi: Gerilimi Batı tırmandırıyor
18:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/hemsireyi-hakaret-ederek-kovdugu-iddia-edilen-demli-vekilden-aciklama-annem-2016-yilinda-oldu-1083654919.html
‘Hemşireyi hakaret ederek kovduğu' iddia edilen DEM'li vekilden açıklama: 'Annem 2016 yılında öldü'
‘Hemşireyi hakaret ederek kovduğu' iddia edilen DEM'li vekilden açıklama: 'Annem 2016 yılında öldü'
Sputnik Türkiye
DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca 'İzmir'deki özel bir hastanede eski bir Türk ismine sahip olan hemşireyi odadan kovduğu' iddialarını yalanladı... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T16:53+0300
2024-05-09T17:00+0300
türkiye
dem parti
milletvekili
kadın milletvekili
hastane
hemşire
tsk
asker
türkçe
perihan koca
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/09/1083654553_0:29:400:254_1920x0_80_0_0_18703262ee6062b21eeff4367742f597.jpg
DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca'nın hastanedeki bir hemşireyi isminden dolayı odadan kovduğu iddia edildi. Sabah gazetesinde yer alan iddiaya göre, "DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, İzmir'deki özel hastaneye bir yakınını tedavi için getirdi. Kadın hemşire hastaya serum takarken DEM milletvekili Perihan Koca hemşire hanımın ismini görünce tepki gösterdi. Perihan Koca, eski bir Türk ismine sahip hemşireye "Derhal bırak çık odadan" diyerek kovdu. Daha sonra kadın hemşireyi araştıran Koca, babasının TSK'da görevli bir asker olduğunu öğrendi" denildi.Haberde ayrıca "DEM'li Perihan Koca'nın, hastaneden ayrılırken yetkili müdüre giderek, "Buraları barbar ailelerin barbar çocuklarına bırakmayın" dediği ifade edildi.DEM'li vekilden açıklama: 'Annem 2016'da öldü'DEM'li vekil Koca, annesini 2016'da yılında kaybettiğini açıkladı ve haberi yayınlayan gazete ve gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunacağını yazdı.Ümit Özdağ sosyal medya hesabından paylaşmıştıZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün yaptığı bir paylaşımla hastanede yaşananları isim vermeden aktarmış, DEM Partili bir vekilden bahsetmişti.Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullanmış ve hemşirenin babasına ait olduğunu öne sürdüğü fotoğraf ile yazısını yayınlamıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/dem-parti-batman-il-baskani-gozaltina-alindi-1083158224.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/09/1083654553_0:0:400:301_1920x0_80_0_0_4e7030c3f4d320d30db53c7f9504f9ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dem parti, milletvekili, kadın milletvekili, hastane, hemşire, tsk, asker, türkçe, perihan koca
dem parti, milletvekili, kadın milletvekili, hastane, hemşire, tsk, asker, türkçe, perihan koca

‘Hemşireyi hakaret ederek kovduğu' iddia edilen DEM'li vekilden açıklama: 'Annem 2016 yılında öldü'

16:53 09.05.2024 (güncellendi: 17:00 09.05.2024)
© Fotoğraf : Perihan Koca / XPerihan Koca
Perihan Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© Fotoğraf : Perihan Koca / X
Abone ol
DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca 'İzmir'deki özel bir hastanede eski bir Türk ismine sahip olan hemşireyi odadan kovduğu' iddialarını yalanladı. Zafer Partisi Özdağ'ın da sosyal medyadan paylaştığı iddiaya ilişkin Koca, 'Annem 2016'da öldü. Keşke yaşıyor olsaydı da bir hastanede tedavi ettiriyor olsaydım' ifadeleriyle yanıt verdi.
DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca'nın hastanedeki bir hemşireyi isminden dolayı odadan kovduğu iddia edildi. Sabah gazetesinde yer alan iddiaya göre, "DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, İzmir'deki özel hastaneye bir yakınını tedavi için getirdi. Kadın hemşire hastaya serum takarken DEM milletvekili Perihan Koca hemşire hanımın ismini görünce tepki gösterdi. Perihan Koca, eski bir Türk ismine sahip hemşireye "Derhal bırak çık odadan" diyerek kovdu. Daha sonra kadın hemşireyi araştıran Koca, babasının TSK'da görevli bir asker olduğunu öğrendi" denildi.
Haberde ayrıca "DEM'li Perihan Koca'nın, hastaneden ayrılırken yetkili müdüre giderek, "Buraları barbar ailelerin barbar çocuklarına bırakmayın" dediği ifade edildi.

DEM'li vekilden açıklama: 'Annem 2016'da öldü'

DEM'li vekil Koca, annesini 2016'da yılında kaybettiğini açıkladı ve haberi yayınlayan gazete ve gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunacağını yazdı.
"Kara propagandada sınır tanımıyorlar! Rahmetli annemi bile yalan haberlerine alet edecek kadar alçalıyorlar. İktidarın sözde basını ile Ümit Özdağ bir olup şahsımı hedef alan provokasyon girişiminde bulunuyor. Ne yazık ki annemi 2016'da kaybettim. Keşke yaşıyor olsaydı da bir hastanede tedavi ettiriyor olsaydım. Ayrıca vekil olduktan sonra İzmir'deki hiçbir hastaneye giriş kaydım olmadığı kaba bir araştırma ile görülebilir. Kişilik haklarımı hedef alan ve beni açıkça hedef gösteren bu yalan haber karşısında Sabah gazetesi ve Ceyhan Torlak denen sözde gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Çamur medya her zamanki gibi çamur atma telaşında ama geçit vermeyeceğiz."

Ümit Özdağ sosyal medya hesabından paylaşmıştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün yaptığı bir paylaşımla hastanede yaşananları isim vermeden aktarmış, DEM Partili bir vekilden bahsetmişti.
Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullanmış ve hemşirenin babasına ait olduğunu öne sürdüğü fotoğraf ile yazısını yayınlamıştı:
İzmir’de bir özel hastahaneye DEM milletvekili annesini tedavi için getiriyor. Hemşire hanım serum takarken DEM milletvekili hemşire hanımın ismini görüyor. İsim eski bir Türk ismi. “Derhal bırak çık odadan” diyerek hemşireyi kovuyor. Hemşire hanımı araştırıyor ve babasının savaşçı bir asker olduğunu öğreniyor. Hastahaneden ayrılırken hastahane müdürüne “Burada barındırmayın bu barbar ailelerin çocuklarını” diyor. Müdür bey “Biz hemşire hanımdan memnunuz” cevabını vermiş. Müdür beyi tebrik ediyorum. Terbiyesiz DEM’li haine gelince; ulan alçak DEMli, sizin itlerin dağda askerimize, polisimize, korucularımıza ve eşlerine, çocuklarına yaptığı barbarlıkları çoğu zaman halk galeyana gelmesin diye gizledik. Barbarlık senin ve senin gibilerin diğer adıdır. Zafer Partisi Türk Milletinin yanında düşmanlarının ise karşısında olmaya devam edecektir. Not: TBMM başkanı bu kişinin ismi ile ilgilenirse hemşire hanıma zarar gelmemesi kaydı ile paylaşırım. Aşağıdaki fotoğrafta hemşire kızımızın babasının fotoğrafını paylaşıyorum.
HEDEP, DEM Parti olunca DEM rakısını toplatma kararı alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
POLİTİKA
DEM Parti Batman İl Başkanı gözaltına alındı
25 Nisan, 17:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала