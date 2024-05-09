‘Hemşireyi hakaret ederek kovduğu' iddia edilen DEM'li vekilden açıklama: 'Annem 2016 yılında öldü'
16:53 09.05.2024 (güncellendi: 17:00 09.05.2024)
© Fotoğraf : Perihan Koca / XPerihan Koca
© Fotoğraf : Perihan Koca / X
Abone ol
DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca 'İzmir'deki özel bir hastanede eski bir Türk ismine sahip olan hemşireyi odadan kovduğu' iddialarını yalanladı. Zafer Partisi Özdağ'ın da sosyal medyadan paylaştığı iddiaya ilişkin Koca, 'Annem 2016'da öldü. Keşke yaşıyor olsaydı da bir hastanede tedavi ettiriyor olsaydım' ifadeleriyle yanıt verdi.
DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca'nın hastanedeki bir hemşireyi isminden dolayı odadan kovduğu iddia edildi. Sabah gazetesinde yer alan iddiaya göre, "DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, İzmir'deki özel hastaneye bir yakınını tedavi için getirdi. Kadın hemşire hastaya serum takarken DEM milletvekili Perihan Koca hemşire hanımın ismini görünce tepki gösterdi. Perihan Koca, eski bir Türk ismine sahip hemşireye "Derhal bırak çık odadan" diyerek kovdu. Daha sonra kadın hemşireyi araştıran Koca, babasının TSK'da görevli bir asker olduğunu öğrendi" denildi.
Haberde ayrıca "DEM'li Perihan Koca'nın, hastaneden ayrılırken yetkili müdüre giderek, "Buraları barbar ailelerin barbar çocuklarına bırakmayın" dediği ifade edildi.
DEM'li vekilden açıklama: 'Annem 2016'da öldü'
DEM'li vekil Koca, annesini 2016'da yılında kaybettiğini açıkladı ve haberi yayınlayan gazete ve gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunacağını yazdı.
"Kara propagandada sınır tanımıyorlar! Rahmetli annemi bile yalan haberlerine alet edecek kadar alçalıyorlar. İktidarın sözde basını ile Ümit Özdağ bir olup şahsımı hedef alan provokasyon girişiminde bulunuyor. Ne yazık ki annemi 2016'da kaybettim. Keşke yaşıyor olsaydı da bir hastanede tedavi ettiriyor olsaydım. Ayrıca vekil olduktan sonra İzmir'deki hiçbir hastaneye giriş kaydım olmadığı kaba bir araştırma ile görülebilir. Kişilik haklarımı hedef alan ve beni açıkça hedef gösteren bu yalan haber karşısında Sabah gazetesi ve Ceyhan Torlak denen sözde gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Çamur medya her zamanki gibi çamur atma telaşında ama geçit vermeyeceğiz."
Ümit Özdağ sosyal medya hesabından paylaşmıştı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün yaptığı bir paylaşımla hastanede yaşananları isim vermeden aktarmış, DEM Partili bir vekilden bahsetmişti.
Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullanmış ve hemşirenin babasına ait olduğunu öne sürdüğü fotoğraf ile yazısını yayınlamıştı:
İzmir’de bir özel hastahaneye DEM milletvekili annesini tedavi için getiriyor. Hemşire hanım serum takarken DEM milletvekili hemşire hanımın ismini görüyor. İsim eski bir Türk ismi. “Derhal bırak çık odadan” diyerek hemşireyi kovuyor. Hemşire hanımı araştırıyor ve babasının savaşçı bir asker olduğunu öğreniyor. Hastahaneden ayrılırken hastahane müdürüne “Burada barındırmayın bu barbar ailelerin çocuklarını” diyor. Müdür bey “Biz hemşire hanımdan memnunuz” cevabını vermiş. Müdür beyi tebrik ediyorum. Terbiyesiz DEM’li haine gelince; ulan alçak DEMli, sizin itlerin dağda askerimize, polisimize, korucularımıza ve eşlerine, çocuklarına yaptığı barbarlıkları çoğu zaman halk galeyana gelmesin diye gizledik. Barbarlık senin ve senin gibilerin diğer adıdır. Zafer Partisi Türk Milletinin yanında düşmanlarının ise karşısında olmaya devam edecektir. Not: TBMM başkanı bu kişinin ismi ile ilgilenirse hemşire hanıma zarar gelmemesi kaydı ile paylaşırım. Aşağıdaki fotoğrafta hemşire kızımızın babasının fotoğrafını paylaşıyorum.
İzmir’de bir özel hastahaneye DEM milletvekili annesini tedavi için getiriyor. Hemşire hanım serum takarken DEM milletvekili hemşire hanımın ismini görüyor.— Ümit Özdağ (@umitozdag) May 8, 2024
İsim eski bir Türk ismi. “Derhal bırak çık odadan” diyerek hemşireyi kovuyor. Hemşire hanımı araştırıyor ve babasının… pic.twitter.com/I0Servhbin
25 Nisan, 17:34