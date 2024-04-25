https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/dem-parti-batman-il-baskani-gozaltina-alindi-1083158224.html
DEM Parti Batman İl Başkanı gözaltına alındı
DEM Parti Batman İl Başkanı gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman İl Başkanı Mustafa Tekik gözaltına alındı. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T17:34+0300
2024-04-25T17:34+0300
2024-04-25T17:35+0300
dem parti
politika
batman
gözaltı
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Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Güvenlik Şube ve Çevik Kuvvet ekiplerince dün DEM Parti Batman il binasında arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütü mensuplarının poster ve afişleri ile yasa dışı kitaplar ele geçirildi. Soruşturma çerçevesinde DEM Parti Batman İl Başkanı Mustafa Tekik gözaltına alındı. Tekik’in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/batmanda-dem-parti-il-binasinda-arama-yapildi-1083121003.html
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dem parti, batman, gözaltı
dem parti, batman, gözaltı
DEM Parti Batman İl Başkanı gözaltına alındı
17:34 25.04.2024 (güncellendi: 17:35 25.04.2024)
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman İl Başkanı Mustafa Tekik gözaltına alındı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Güvenlik Şube ve Çevik Kuvvet ekiplerince dün DEM Parti Batman il binasında arama yapıldı.
Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütü mensuplarının poster ve afişleri ile yasa dışı kitaplar ele geçirildi.
Soruşturma çerçevesinde DEM Parti Batman İl Başkanı Mustafa Tekik gözaltına alındı. Tekik’in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.