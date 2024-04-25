https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/dem-parti-batman-il-baskani-gozaltina-alindi-1083158224.html

DEM Parti Batman İl Başkanı gözaltına alındı

DEM Parti Batman İl Başkanı gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman İl Başkanı Mustafa Tekik gözaltına alındı. 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T17:34+0300

2024-04-25T17:34+0300

2024-04-25T17:35+0300

dem parti

politika

batman

gözaltı

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Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Güvenlik Şube ve Çevik Kuvvet ekiplerince dün DEM Parti Batman il binasında arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütü mensuplarının poster ve afişleri ile yasa dışı kitaplar ele geçirildi. Soruşturma çerçevesinde DEM Parti Batman İl Başkanı Mustafa Tekik gözaltına alındı. Tekik’in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/batmanda-dem-parti-il-binasinda-arama-yapildi-1083121003.html

batman

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