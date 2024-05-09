https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/hem-arabistan-hem-de-afrikadan-turkiyeye-col-tozu-geliyor-her-yeri-kaplayacak-camur-yagacak-1083643962.html

Hem Arabistan hem de Afrika'dan Türkiye'ye çöl tozu geliyor: 'Her yeri kaplayacak, çamur yağacak'

Hem Arabistan hem de Afrika'dan Türkiye'ye çöl tozu geliyor: 'Her yeri kaplayacak, çamur yağacak'

Sputnik Türkiye

Türkiye çöl tozlarının etkisine giriyor. Toz taşınımı yarın ülke genelinde yoğunlaşacak. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T13:54+0300

2024-05-09T13:54+0300

2024-05-09T13:54+0300

yaşam

çöl tozu

suudi arabistan

afrika

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güney afrika

çöl

toz

toz bulutu

toz taşınımı

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Arap yarımadası ve Afrika’dan gelen çöl tozları cuma günü etkisini artıracak. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, çöl tozlarının yağmurla birlikte toprağa karıştığında verimliliğin arttığını söyledi:'Maske takın'Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bayram, çöl tozlarının astım, KOAH gibi kronik akciğer (solunum yolu) hastalıkları bulunanların şikayetlerini artırabileceğini söyledi.Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Onur Turan da astım ve KOAH gibi kronik solunum yolu hastalarını çöl tozlarına karşı dikkatli olmaları için uyardı. Turan, hastaların dış ortamlara maskeyle çıkmalarını önerdi.Turan, “Başta astım ve KOAH gibi kronik solunum hastaları çok dikkatli olmalı, dışarıda zorunlu olmadıkça vakit geçirmemeli. Eğer çıkmak zorunda kalırlarsa maskeyle kendilerini mutlaka korumalı” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/meteorolojiden-ust-uste-uyari-saganak-yagis-vuracak-ozellikle-istanbul-etkilenecek-1083628355.html

suudi arabistan

batı afrika

güney afrika

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