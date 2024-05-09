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Hem Arabistan hem de Afrika'dan Türkiye'ye çöl tozu geliyor: 'Her yeri kaplayacak, çamur yağacak'
Hem Arabistan hem de Afrika'dan Türkiye'ye çöl tozu geliyor: 'Her yeri kaplayacak, çamur yağacak'
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Türkiye çöl tozlarının etkisine giriyor. Toz taşınımı yarın ülke genelinde yoğunlaşacak. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
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Arap yarımadası ve Afrika’dan gelen çöl tozları cuma günü etkisini artıracak. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, çöl tozlarının yağmurla birlikte toprağa karıştığında verimliliğin arttığını söyledi:'Maske takın'Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bayram, çöl tozlarının astım, KOAH gibi kronik akciğer (solunum yolu) hastalıkları bulunanların şikayetlerini artırabileceğini söyledi.Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Onur Turan da astım ve KOAH gibi kronik solunum yolu hastalarını çöl tozlarına karşı dikkatli olmaları için uyardı. Turan, hastaların dış ortamlara maskeyle çıkmalarını önerdi.Turan, “Başta astım ve KOAH gibi kronik solunum hastaları çok dikkatli olmalı, dışarıda zorunlu olmadıkça vakit geçirmemeli. Eğer çıkmak zorunda kalırlarsa maskeyle kendilerini mutlaka korumalı” dedi.
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çamur yağmuru, sağanak yağış, toz taşınımı
çamur yağmuru, sağanak yağış, toz taşınımı

Hem Arabistan hem de Afrika'dan Türkiye'ye çöl tozu geliyor: 'Her yeri kaplayacak, çamur yağacak'

13:54 09.05.2024
© AATürkiye, çöl tozu
Türkiye, çöl tozu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© AA
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Türkiye çöl tozlarının etkisine giriyor. Toz taşınımı yarın ülke genelinde yoğunlaşacak. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, çamur yağışına karşı uyararak, "Yağışla beraber toprağa inmesi demek çok daha fazla verimlilik sağlar" dedi.
Arap yarımadası ve Afrika’dan gelen çöl tozları cuma günü etkisini artıracak. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, çöl tozlarının yağmurla birlikte toprağa karıştığında verimliliğin arttığını söyledi:
Bize, Batı Anadolu’ya toz taşınımı Sahra Çölü’nden gelir. Güneydoğu Anadolu’ya ise Arabistan’dan gelir. Güneydoğu’da başta Çukurova olmak üzere verimli toprakların nedeni de Arabistan’dan gelen toz. Cuma günü Türkiye’yi kaplayacak Yağışla beraber zemine inecektir. Yağışla beraber toprağa inmesi demek çok daha fazla verimlilik sağlar. Çünkü direkt toprağa enjekte olur. Çöl tozu dediğiniz şey zaten doğanın gübresidir. Biz bunlara ‘tabakalı silikat’ deriz. Bu tabakaların içinde her türlü nütrient vardır. Demirinden magnezyumuna kadar her şey mevcut. Toz taşınımı yağmurla toprağa inerse verimli bir yıl geçiririz.

'Maske takın'

Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bayram, çöl tozlarının astım, KOAH gibi kronik akciğer (solunum yolu) hastalıkları bulunanların şikayetlerini artırabileceğini söyledi.
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Onur Turan da astım ve KOAH gibi kronik solunum yolu hastalarını çöl tozlarına karşı dikkatli olmaları için uyardı. Turan, hastaların dış ortamlara maskeyle çıkmalarını önerdi.
Turan, “Başta astım ve KOAH gibi kronik solunum hastaları çok dikkatli olmalı, dışarıda zorunlu olmadıkça vakit geçirmemeli. Eğer çıkmak zorunda kalırlarsa maskeyle kendilerini mutlaka korumalı” dedi.
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