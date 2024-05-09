Meteoroloji'den üst üste uyarı: 'Sağanak yağış vuracak, özellikle İstanbul etkilenecek'
08:20 09.05.2024 (güncellendi: 08:22 09.05.2024)
© AA / Güven YılmazAnkara'da sağanak
© AA / Güven Yılmaz
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre, önümüzdeki beş gün boyunca ülke genelinde sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle İstanbul'da etkili olması öngörülen yağışların, hayatı olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarılar geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava durumunda değişiklikler yaşanması bekleniyor. Tahminlere göre, ülkenin geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde ise yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar görülecek.
Meteoroloji yetkilileri, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Ankara'nın kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde de yerel yağışların etkili olacağını belirtti.
Özellikle gök gürültülü sağanak yağışların yaşanabileceği bölgelerde ani sel, su baskını ve benzeri olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Cuma gününden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış Türkiye genelinde etkili olacak. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının batı bölgelerden başlayarak artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Uzman isimden uyarı
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Yarından itibaren Türkiye genelini etkileyecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine giriyoruz. İstanbul'da da gelecek 4 gün yağmur ihtimali var. En kuvvetli olan yağışlar cuma akşamından itibaren cumartesi öğlene kadar düşecek görünüyor" ifadelerini kullandı.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, kuzeyi parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Manisa ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu, kuzeyi parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Manisa ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
Parçalı, zamanla çok bulutlu
UŞAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzeyi parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ankara'nın kuzey ve batısı ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu, kuzeyi parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ankara'nın kuzey ve batısı ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 23°C
Az bulutlu
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla batısı çok bulutlu, öğle saatlerinde Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu zamanla batısı çok bulutlu, öğle saatlerinde Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 23°C
Az bulutlu
Az bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu