https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/meteorolojiden-ust-uste-uyari-saganak-yagis-vuracak-ozellikle-istanbul-etkilenecek-1083628355.html

Meteoroloji'den üst üste uyarı: 'Sağanak yağış vuracak, özellikle İstanbul etkilenecek'

Meteoroloji'den üst üste uyarı: 'Sağanak yağış vuracak, özellikle İstanbul etkilenecek'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre, önümüzdeki beş gün boyunca ülke genelinde sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T08:20+0300

2024-05-09T08:20+0300

2024-05-09T08:22+0300

yaşam

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meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava durumunda değişiklikler yaşanması bekleniyor. Tahminlere göre, ülkenin geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde ise yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar görülecek.Meteoroloji yetkilileri, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Ankara'nın kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde de yerel yağışların etkili olacağını belirtti.Özellikle gök gürültülü sağanak yağışların yaşanabileceği bölgelerde ani sel, su baskını ve benzeri olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.Cuma gününden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış Türkiye genelinde etkili olacak. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının batı bölgelerden başlayarak artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Uzman isimden uyarıMeteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Yarından itibaren Türkiye genelini etkileyecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine giriyoruz. İstanbul'da da gelecek 4 gün yağmur ihtimali var. En kuvvetli olan yağışlar cuma akşamından itibaren cumartesi öğlene kadar düşecek görünüyor" ifadelerini kullandı.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu, kuzeyi parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Manisa ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu, kuzeyi parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ankara'nın kuzey ve batısı ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu zamanla batısı çok bulutlu, öğle saatlerinde Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/ogretmenler-is-birakma-karari-almisti-10-mayis-cuma-okullar-tatil-mi-1083626586.html

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