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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/binlerce-filistin-yanlisi-yurudu-israile-eurovision-protestosu-1083657223.html
Binlerce Filistin yanlısı yürüdü: İsrail’e Eurovision protestosu
Binlerce Filistin yanlısı yürüdü: İsrail’e Eurovision protestosu
Sputnik Türkiye
Binlerce Filistin yanlısı gösterici İsveç'te İsrail'in Eurovision'a katılmasını protesto etti. 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T18:12+0300
2024-05-09T18:12+0300
israil- filistin çatışması
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Yeşil, beyaz ve kırmızı Filistin bayrakları sallayan protestocular, Eurovision alanından birkaç kilometre uzaklıktaki bir parkta yapılacak miting için şehir içinde planlanan yürüyüşten önce Malmö'nün 16. yüzyıldan kalma belediye binasının yakınındaki tarihi Stortorget meydanını doldurdu.'Nehirden denize, Filistin özgür olacak!' ve 'İsrail bir terör devletidir' sloganları atan göstericiler, ateşkes çağrısında bulundu. Protestolarda çok sayıda polis, bir helikopter ve çatılarda keskin nişancılar yer aldı.Protestoculardan Filistin kökenli Amani Eli-Ali, "Burada olmak önemli. İsveç'in bu Eurovision'u düzenlemesi ve İsrail'in yarışmaya katılması doğru değil" açıklamasında bulundu.Filistin yanlısı gruplar Eurovision finalinin yapılacağı Cumartesi günü de yürüyüş yapmayı planlıyor. İsrail hükümeti ise vatandaşlarını, İsraillilerin yarışma sırasında Malmö'de saldırıya uğrayabileceğine dair 'endişeler' konusunda uyardı.Eurovision'u siyaset dışı bir etkinlik olarak tutmaya çalışan yarışma organizatörler ise, Hamas'a karşı yürüttüğü savaş nedeniyle İsrail'in yarışmadan men edilmesi çağrılarını reddetmişti. Ancak İsrail'den, Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırısına atıfta bulunan 'Ekim Yağmuru' adlı şarkının sözlerini değiştirmesini istemişti. Şarkının adı daha sonra 'Hurricane' olarak değiştirildi ve İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın yarışmada kalmasına izin verildi.İsrailli şarkıcı Golan Perşembe günkü yarı finalde yarışacak. Çarşamba günü yapılan kostümlü provaya katılan bazı seyircilerin Golan'ın performansı sırasında yuhaladıkları belirtildi.Protestoya katılan Malmö sakini Anders Trolle-Schultz, "Müzikle birlik olmamız gerekiyor ama birlik değiliz çünkü İsrail katılıyor. İsrail'e ya 'Uzak dur' demeliydik ya da belki de şöyle demeliydik: Neden Filistinli bir müzik grubunu davet etmiyoruz? Bu adil olurdu" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240308/bircok-ulkeden-boykot-cagrisi-yapilmisti-israilin-eurovision-sarkisi-tepkilere-ragmen-kabul-edildi-1081502855.html
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eurovision, eurovision şarkı yarışması, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, protesto, malmö, isveç

Binlerce Filistin yanlısı yürüdü: İsrail’e Eurovision protestosu

18:12 09.05.2024
© AFP 2023 / JOHAN NILSSONİsveç'in Malmö kentinde İsrail'in 68. Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen miting
İsveç'in Malmö kentinde İsrail'in 68. Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen miting - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© AFP 2023 / JOHAN NILSSON
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Binlerce Filistin yanlısı gösterici İsveç'te İsrail'in Eurovision'a katılmasını protesto etti.
Yeşil, beyaz ve kırmızı Filistin bayrakları sallayan protestocular, Eurovision alanından birkaç kilometre uzaklıktaki bir parkta yapılacak miting için şehir içinde planlanan yürüyüşten önce Malmö'nün 16. yüzyıldan kalma belediye binasının yakınındaki tarihi Stortorget meydanını doldurdu.
'Nehirden denize, Filistin özgür olacak!' ve 'İsrail bir terör devletidir' sloganları atan göstericiler, ateşkes çağrısında bulundu. Protestolarda çok sayıda polis, bir helikopter ve çatılarda keskin nişancılar yer aldı.
Protestoculardan Filistin kökenli Amani Eli-Ali, "Burada olmak önemli. İsveç'in bu Eurovision'u düzenlemesi ve İsrail'in yarışmaya katılması doğru değil" açıklamasında bulundu.
Filistin yanlısı gruplar Eurovision finalinin yapılacağı Cumartesi günü de yürüyüş yapmayı planlıyor. İsrail hükümeti ise vatandaşlarını, İsraillilerin yarışma sırasında Malmö'de saldırıya uğrayabileceğine dair 'endişeler' konusunda uyardı.
Eurovision'u siyaset dışı bir etkinlik olarak tutmaya çalışan yarışma organizatörler ise, Hamas'a karşı yürüttüğü savaş nedeniyle İsrail'in yarışmadan men edilmesi çağrılarını reddetmişti. Ancak İsrail'den, Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırısına atıfta bulunan 'Ekim Yağmuru' adlı şarkının sözlerini değiştirmesini istemişti. Şarkının adı daha sonra 'Hurricane' olarak değiştirildi ve İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın yarışmada kalmasına izin verildi.
İsrailli şarkıcı Golan Perşembe günkü yarı finalde yarışacak. Çarşamba günü yapılan kostümlü provaya katılan bazı seyircilerin Golan'ın performansı sırasında yuhaladıkları belirtildi.
Protestoya katılan Malmö sakini Anders Trolle-Schultz, "Müzikle birlik olmamız gerekiyor ama birlik değiliz çünkü İsrail katılıyor. İsrail'e ya 'Uzak dur' demeliydik ya da belki de şöyle demeliydik: Neden Filistinli bir müzik grubunu davet etmiyoruz? Bu adil olurdu" açıklamasında bulundu.
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
İsrail- Filistin çatışması
Birçok ülkeden boykot çağrısı yapılmıştı: İsrail'in Eurovision şarkısı tepkilere rağmen kabul edildi
8 Mart, 09:37
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