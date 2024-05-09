https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/binlerce-filistin-yanlisi-yurudu-israile-eurovision-protestosu-1083657223.html
Binlerce Filistin yanlısı yürüdü: İsrail’e Eurovision protestosu
Binlerce Filistin yanlısı yürüdü: İsrail’e Eurovision protestosu
Sputnik Türkiye
Binlerce Filistin yanlısı gösterici İsveç'te İsrail'in Eurovision'a katılmasını protesto etti. 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T18:12+0300
2024-05-09T18:12+0300
2024-05-09T18:12+0300
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Yeşil, beyaz ve kırmızı Filistin bayrakları sallayan protestocular, Eurovision alanından birkaç kilometre uzaklıktaki bir parkta yapılacak miting için şehir içinde planlanan yürüyüşten önce Malmö'nün 16. yüzyıldan kalma belediye binasının yakınındaki tarihi Stortorget meydanını doldurdu.'Nehirden denize, Filistin özgür olacak!' ve 'İsrail bir terör devletidir' sloganları atan göstericiler, ateşkes çağrısında bulundu. Protestolarda çok sayıda polis, bir helikopter ve çatılarda keskin nişancılar yer aldı.Protestoculardan Filistin kökenli Amani Eli-Ali, "Burada olmak önemli. İsveç'in bu Eurovision'u düzenlemesi ve İsrail'in yarışmaya katılması doğru değil" açıklamasında bulundu.Filistin yanlısı gruplar Eurovision finalinin yapılacağı Cumartesi günü de yürüyüş yapmayı planlıyor. İsrail hükümeti ise vatandaşlarını, İsraillilerin yarışma sırasında Malmö'de saldırıya uğrayabileceğine dair 'endişeler' konusunda uyardı.Eurovision'u siyaset dışı bir etkinlik olarak tutmaya çalışan yarışma organizatörler ise, Hamas'a karşı yürüttüğü savaş nedeniyle İsrail'in yarışmadan men edilmesi çağrılarını reddetmişti. Ancak İsrail'den, Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırısına atıfta bulunan 'Ekim Yağmuru' adlı şarkının sözlerini değiştirmesini istemişti. Şarkının adı daha sonra 'Hurricane' olarak değiştirildi ve İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın yarışmada kalmasına izin verildi.İsrailli şarkıcı Golan Perşembe günkü yarı finalde yarışacak. Çarşamba günü yapılan kostümlü provaya katılan bazı seyircilerin Golan'ın performansı sırasında yuhaladıkları belirtildi.Protestoya katılan Malmö sakini Anders Trolle-Schultz, "Müzikle birlik olmamız gerekiyor ama birlik değiliz çünkü İsrail katılıyor. İsrail'e ya 'Uzak dur' demeliydik ya da belki de şöyle demeliydik: Neden Filistinli bir müzik grubunu davet etmiyoruz? Bu adil olurdu" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240308/bircok-ulkeden-boykot-cagrisi-yapilmisti-israilin-eurovision-sarkisi-tepkilere-ragmen-kabul-edildi-1081502855.html
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Binlerce Filistin yanlısı yürüdü: İsrail’e Eurovision protestosu
Binlerce Filistin yanlısı gösterici İsveç'te İsrail'in Eurovision'a katılmasını protesto etti.
Yeşil, beyaz ve kırmızı Filistin bayrakları sallayan protestocular, Eurovision alanından birkaç kilometre uzaklıktaki bir parkta yapılacak miting için şehir içinde planlanan yürüyüşten önce Malmö'nün 16. yüzyıldan kalma belediye binasının yakınındaki tarihi Stortorget meydanını doldurdu.
'Nehirden denize, Filistin özgür olacak!' ve 'İsrail bir terör devletidir' sloganları atan göstericiler, ateşkes çağrısında bulundu. Protestolarda çok sayıda polis, bir helikopter ve çatılarda keskin nişancılar yer aldı.
Protestoculardan Filistin kökenli Amani Eli-Ali, "Burada olmak önemli. İsveç'in bu Eurovision'u düzenlemesi ve İsrail'in yarışmaya katılması doğru değil" açıklamasında bulundu.
Filistin yanlısı gruplar Eurovision finalinin yapılacağı Cumartesi günü de yürüyüş yapmayı planlıyor. İsrail hükümeti ise vatandaşlarını, İsraillilerin yarışma sırasında Malmö'de saldırıya uğrayabileceğine dair 'endişeler' konusunda uyardı.
Eurovision'u siyaset dışı bir etkinlik olarak tutmaya çalışan yarışma organizatörler ise, Hamas'a karşı yürüttüğü savaş nedeniyle İsrail'in yarışmadan men edilmesi çağrılarını reddetmişti. Ancak İsrail'den, Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırısına atıfta bulunan 'Ekim Yağmuru' adlı şarkının sözlerini değiştirmesini istemişti. Şarkının adı daha sonra 'Hurricane' olarak değiştirildi ve İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın yarışmada kalmasına izin verildi.
İsrailli şarkıcı Golan Perşembe günkü yarı finalde yarışacak. Çarşamba günü yapılan kostümlü provaya katılan bazı seyircilerin Golan'ın performansı sırasında yuhaladıkları belirtildi.
Protestoya katılan Malmö sakini Anders Trolle-Schultz, "Müzikle birlik olmamız gerekiyor ama birlik değiliz çünkü İsrail katılıyor. İsrail'e ya 'Uzak dur' demeliydik ya da belki de şöyle demeliydik: Neden Filistinli bir müzik grubunu davet etmiyoruz? Bu adil olurdu" açıklamasında bulundu.