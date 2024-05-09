https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/gurcistan-icisleri-bakani-muhalefeti-uyardi-darbeyi-hayal-bile-etmeyin-1083649644.html

Gürcistan İçişleri Bakanı muhalefeti uyardı: ‘Darbeyi hayal bile etmeyin’

Gürcistan İçişleri Bakanı muhalefeti uyardı: ‘Darbeyi hayal bile etmeyin’

Sputnik Türkiye

Gürcistan İçişleri Bakanı Gomelauri, bir soruşturma başlatılarak 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasına karşı protestolarla olayların gelişiminden memnun... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T14:32+0300

2024-05-09T14:32+0300

2024-05-09T14:32+0300

dünya

gürcistan

gürcistan parlamentosu

gürcistan içişleri bakanlığı

yabancı nüfuzun şeffaflığı

yabancı ajan

muhalefet

darbe

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Gürcistan İçişleri Bakanı Vahtang Gomelauri, muhalefetin planlarına ilişkin kamuoyuna yansıyan gizli ses kayıtlarını yorumlayarak, "Darbeyi hayal bile etmesinler, kendi ofislerinde otursunlar" açıklamasında bulundu.Gürcistan medyası, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasına karşı düzenlenen protestolar sırasında Tiflis'teki gelişmelerden memnun olmayan muhalif aktivistler arasındaki konuşmaların kayıtlarını yayımlamışıtı. Kayıtların gerçekliği henüz tespit edilemedi.Gürcistan İçişleri Bakanı Gomelauri muhalefete seslenerek parlamentoyu ve devlet kurumlarına ait binaları rahat bırakın diyerek ses kayıtları hakkında, "Duyduklarımız çok üzücü. Bizim bakanlığımıza bağlıysa, bu konuyu incelemeye başlayacağız ve bir suç belirtisi varsa soruşturma başlatacağız. Gerçekliği tespit edilecek" dedi.İçişleri Bakanlığı brifinginde yayımlanan ve yabancı ülkelerdeki mitinglerin nasıl dağıtıldığına ilişkilerin görüntüleri de yorumlayan Gomelauri, bu görüntüler ışığında Gürcistan'daki mitinglerde aşırı güç kullanımından bahsetmenin 'saçma' olduğunun altını çizdi.Gomelauri açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/gurcistan-tiflisteki-protestolar-ile-maydan-olaylari-arasinda-paralellik-kurmak-oldukca-kolay-1083608342.html

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