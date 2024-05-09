https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/gurcistan-icisleri-bakani-muhalefeti-uyardi-darbeyi-hayal-bile-etmeyin-1083649644.html
Gürcistan İçişleri Bakanı muhalefeti uyardı: ‘Darbeyi hayal bile etmeyin’
Gürcistan İçişleri Bakanı muhalefeti uyardı: ‘Darbeyi hayal bile etmeyin’
Sputnik Türkiye
Gürcistan İçişleri Bakanı Gomelauri, bir soruşturma başlatılarak 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasına karşı protestolarla olayların gelişiminden memnun... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T14:32+0300
2024-05-09T14:32+0300
2024-05-09T14:32+0300
dünya
gürcistan
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gürcistan içişleri bakanlığı
yabancı nüfuzun şeffaflığı
yabancı ajan
muhalefet
darbe
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Gürcistan İçişleri Bakanı Vahtang Gomelauri, muhalefetin planlarına ilişkin kamuoyuna yansıyan gizli ses kayıtlarını yorumlayarak, "Darbeyi hayal bile etmesinler, kendi ofislerinde otursunlar" açıklamasında bulundu.Gürcistan medyası, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasına karşı düzenlenen protestolar sırasında Tiflis'teki gelişmelerden memnun olmayan muhalif aktivistler arasındaki konuşmaların kayıtlarını yayımlamışıtı. Kayıtların gerçekliği henüz tespit edilemedi.Gürcistan İçişleri Bakanı Gomelauri muhalefete seslenerek parlamentoyu ve devlet kurumlarına ait binaları rahat bırakın diyerek ses kayıtları hakkında, "Duyduklarımız çok üzücü. Bizim bakanlığımıza bağlıysa, bu konuyu incelemeye başlayacağız ve bir suç belirtisi varsa soruşturma başlatacağız. Gerçekliği tespit edilecek" dedi.İçişleri Bakanlığı brifinginde yayımlanan ve yabancı ülkelerdeki mitinglerin nasıl dağıtıldığına ilişkilerin görüntüleri de yorumlayan Gomelauri, bu görüntüler ışığında Gürcistan'daki mitinglerde aşırı güç kullanımından bahsetmenin 'saçma' olduğunun altını çizdi.Gomelauri açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/gurcistan-tiflisteki-protestolar-ile-maydan-olaylari-arasinda-paralellik-kurmak-oldukca-kolay-1083608342.html
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, gürcistan içişleri bakanlığı, yabancı nüfuzun şeffaflığı, yabancı ajan, muhalefet, darbe
gürcistan, gürcistan parlamentosu, gürcistan içişleri bakanlığı, yabancı nüfuzun şeffaflığı, yabancı ajan, muhalefet, darbe
Gürcistan İçişleri Bakanı muhalefeti uyardı: ‘Darbeyi hayal bile etmeyin’
Gürcistan İçişleri Bakanı Gomelauri, bir soruşturma başlatılarak 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasına karşı protestolarla olayların gelişiminden memnun olmayan muhaliflerin konuşmalarını içerdiği iddia edilen ses kayıtlarının gerçekliğinin tespit edileceğini söyledi.
Gürcistan İçişleri Bakanı Vahtang Gomelauri, muhalefetin planlarına ilişkin kamuoyuna yansıyan gizli ses kayıtlarını yorumlayarak, "Darbeyi hayal bile etmesinler, kendi ofislerinde otursunlar" açıklamasında bulundu.
Gürcistan medyası, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasına karşı düzenlenen protestolar sırasında Tiflis'teki gelişmelerden memnun olmayan muhalif aktivistler arasındaki konuşmaların kayıtlarını yayımlamışıtı. Kayıtların gerçekliği henüz tespit edilemedi.
Gürcistan İçişleri Bakanı Gomelauri muhalefete seslenerek parlamentoyu ve devlet kurumlarına ait binaları rahat bırakın diyerek ses kayıtları hakkında, "Duyduklarımız çok üzücü. Bizim bakanlığımıza bağlıysa, bu konuyu incelemeye başlayacağız ve bir suç belirtisi varsa soruşturma başlatacağız. Gerçekliği tespit edilecek" dedi.
İçişleri Bakanlığı brifinginde yayımlanan ve yabancı ülkelerdeki mitinglerin nasıl dağıtıldığına ilişkilerin görüntüleri de yorumlayan Gomelauri, bu görüntüler ışığında Gürcistan'daki mitinglerde aşırı güç kullanımından bahsetmenin 'saçma' olduğunun altını çizdi.
Gomelauri açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:
O gece gençler parlamentonun kapılarına saldırıp yakıyorlardı, kameraları kırıyorlardı, yangın çıkarmaya çalışıyorlardı. Çatışma çıkmasın, bu çocuklar zarar görmesin diye tek bir polis bile dışarı çıkmadı. Bunu mümkün olduğunca dikkate aldık. Ertesi sabah büyükelçilerden ve diğer ülkelerin temsilcilerinden polisin orantısız güç kullandığına dair açıklamalar gördük. Bu gerçekten çok saçma.