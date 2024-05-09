https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/final-foura-yukselen-fenerbahce-bekonun-basantrenor-jasikeviciusa-sulu-saka-1083635172.html
Final Four'a yükselen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Jasikevicius'a sulu şaka
Final Four'a yükselen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Jasikevicius'a sulu şaka
Sputnik Türkiye
Final Four'a yükselen Fenerbahçe Beko'da basketbolcular, Monaco maçının ardından Başantrenör Sarunas Jasikevicius'a canlı yayında konuşma yaptığı esnada... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T11:56+0300
2024-05-09T11:56+0300
2024-05-09T12:00+0300
spor
fenerbahçe beko
sarunas jasikevicius
şaka
fenerbahçe
basketbol
fenerbahçe beko
final four
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Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Monaco'yu uzatmada 80-79 yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü Final'e kaldı.Zaferin ardından sarı-lacivertli basketbolcular, Başantrenör Sarunas Jasikevicius'a canlı yayında konuşma yaptığı esnada sürpriz yaptı.Sporcular Jasikevicius'un röportaj verdiği esnada su şişelerindeki suyu antrenörün kafasından aşağı boşalttılar. Sırılsıklam olmasına rağmen konuşmasına devam eden Jasikevicius, kendisini gülmekten alıkoyamadı.Karşılaşma sonrası Fenerbahçe taraftarına seslenen Başantrenör Sarunas Jasikevicius, "İnanılmaz hissediyorum. Sıradaki adım diye bir şey düşünemiyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey İstanbul'a nasıl gideceğimiz. Efsanevi bir uçuş olacak. Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum Berlin'e hazırlanın" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/fenerbahce-beko-euroleaguede-final-foura-yukseldi-1083623598.html
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fenerbahçe beko, sarunas jasikevicius, şaka, fenerbahçe, basketbol, fenerbahçe beko, final four
fenerbahçe beko, sarunas jasikevicius, şaka, fenerbahçe, basketbol, fenerbahçe beko, final four
Final Four'a yükselen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Jasikevicius'a sulu şaka
11:56 09.05.2024 (güncellendi: 12:00 09.05.2024)
Final Four'a yükselen Fenerbahçe Beko'da basketbolcular, Monaco maçının ardından Başantrenör Sarunas Jasikevicius'a canlı yayında konuşma yaptığı esnada sürpriz yaptı.
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Monaco'yu uzatmada 80-79 yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü Final'e kaldı.
Zaferin ardından sarı-lacivertli basketbolcular, Başantrenör Sarunas Jasikevicius'a canlı yayında konuşma yaptığı esnada sürpriz yaptı.
Sporcular Jasikevicius'un röportaj verdiği esnada su şişelerindeki suyu antrenörün kafasından aşağı boşalttılar. Sırılsıklam olmasına rağmen konuşmasına devam eden Jasikevicius, kendisini gülmekten alıkoyamadı.
Karşılaşma sonrası Fenerbahçe taraftarına seslenen Başantrenör Sarunas Jasikevicius, "İnanılmaz hissediyorum. Sıradaki adım diye bir şey düşünemiyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey İstanbul'a nasıl gideceğimiz. Efsanevi bir uçuş olacak. Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum Berlin'e hazırlanın" dedi.