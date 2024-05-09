https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/final-foura-yukselen-fenerbahce-bekonun-basantrenor-jasikeviciusa-sulu-saka-1083635172.html

Final Four'a yükselen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Jasikevicius'a sulu şaka

Final Four'a yükselen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Jasikevicius'a sulu şaka

Sputnik Türkiye

Final Four'a yükselen Fenerbahçe Beko'da basketbolcular, Monaco maçının ardından Başantrenör Sarunas Jasikevicius'a canlı yayında konuşma yaptığı esnada... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T11:56+0300

2024-05-09T11:56+0300

2024-05-09T12:00+0300

spor

fenerbahçe beko

sarunas jasikevicius

şaka

fenerbahçe

basketbol

fenerbahçe beko

final four

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Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Monaco'yu uzatmada 80-79 yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü Final'e kaldı.Zaferin ardından sarı-lacivertli basketbolcular, Başantrenör Sarunas Jasikevicius'a canlı yayında konuşma yaptığı esnada sürpriz yaptı.Sporcular Jasikevicius'un röportaj verdiği esnada su şişelerindeki suyu antrenörün kafasından aşağı boşalttılar. Sırılsıklam olmasına rağmen konuşmasına devam eden Jasikevicius, kendisini gülmekten alıkoyamadı.Karşılaşma sonrası Fenerbahçe taraftarına seslenen Başantrenör Sarunas Jasikevicius, "İnanılmaz hissediyorum. Sıradaki adım diye bir şey düşünemiyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey İstanbul'a nasıl gideceğimiz. Efsanevi bir uçuş olacak. Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum Berlin'e hazırlanın" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/fenerbahce-beko-euroleaguede-final-foura-yukseldi-1083623598.html

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fenerbahçe beko, sarunas jasikevicius, şaka, fenerbahçe, basketbol, fenerbahçe beko, final four