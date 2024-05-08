https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/fenerbahce-beko-euroleaguede-final-foura-yukseldi-1083623598.html
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de Final Four’a yükseldi
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de Final Four’a yükseldi
Sputnik Türkiye
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Monaco'yu uzatmada 80-79 yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü Final'e kaldı. 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T22:31+0300
2024-05-08T22:31+0300
2024-05-08T22:36+0300
spor
son dakika
fenerbahçe beko
final four
euroleague final four
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/images/sharing/article/tur/1083623598.jpg?1715197004
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off serisi 5. maçında Fransız ekibi Monaco'yu deplasmanda 80-79 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve adını Final Four'a yazdırdı.
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son dakika, fenerbahçe beko, final four, euroleague final four
son dakika, fenerbahçe beko, final four, euroleague final four
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de Final Four’a yükseldi
22:31 08.05.2024 (güncellendi: 22:36 08.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Monaco'yu uzatmada 80-79 yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü Final'e kaldı.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off serisi 5. maçında Fransız ekibi Monaco'yu deplasmanda 80-79 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve adını Final Four'a yazdırdı.