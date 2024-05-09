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Estonya, Rusya ile eğitim işbirliği anlaşmasını feshediyor
Estonya, Rusya ile eğitim işbirliği anlaşmasını feshediyor
Sputnik Türkiye
Sovyet döneminin izlerini silerek izlediği Rusya karşıtı dış politikasıyla dikkat çeken Baltık ülkeleri arasında yer alan Estonya’nın, Rusya’yla 1994 yılında... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T16:00+0300
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Estonya gazetesi Postimees tarafından paylaşılan haberde, Estonya makamlarının Rusya ile 1994 yılında imzalanan eğitim işbirliği anlaşmasını feshetme kararı aldığı kaydedildi.Tallin yetkililerinin sözleşmenin iptalini Ukrayna'daki çatışmayla ilişkilendirdiği eklendi.Estonya Başbakanı Kaja Kallas, daha önce tüm Sovyet anıtlarının ülkenin kamusal alanından mümkün olan en kısa sürede kaldırılması çağrısında bulunmuştu.Bu kapsamda, Estonya Savunma Bakanlığına 916 bin euro, Hükümet Dairesi'ne 60 bin euro olmak üzere toplamda 976 bin euroluk fon sağlanacağı bilgisi verildi.Savunma Bakanlığına tahsis edilen ödeneğin, savaş mezarlarındaki kalıntıların uygun olmayan yerlerden alınarak yeniden gömülmesi, nötr mezar işaretlerinin üretilmesi ve uygun olmayan anıtların kaldırılması ile değiştirilmesinde kullanılacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/zaharova-rusya-baltik-ulkelerinin-dusmanca-eylemlerine-karsilik-verecek-1083492423.html
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estonya, rusya, eğitim, anlaşma, baltık ülkeleri, sscb, ukrayna krizi

Estonya, Rusya ile eğitim işbirliği anlaşmasını feshediyor

16:00 09.05.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVEstonya Başbakanı Kaja Kallas
Estonya Başbakanı Kaja Kallas - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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Sovyet döneminin izlerini silerek izlediği Rusya karşıtı dış politikasıyla dikkat çeken Baltık ülkeleri arasında yer alan Estonya’nın, Rusya’yla 1994 yılında imzalanan eğitim işbirliği anlaşmasını feshedeceği bildirildi.
Estonya gazetesi Postimees tarafından paylaşılan haberde, Estonya makamlarının Rusya ile 1994 yılında imzalanan eğitim işbirliği anlaşmasını feshetme kararı aldığı kaydedildi.
Tallin yetkililerinin sözleşmenin iptalini Ukrayna'daki çatışmayla ilişkilendirdiği eklendi.
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, daha önce tüm Sovyet anıtlarının ülkenin kamusal alanından mümkün olan en kısa sürede kaldırılması çağrısında bulunmuştu.
Bu kapsamda, Estonya Savunma Bakanlığına 916 bin euro, Hükümet Dairesi'ne 60 bin euro olmak üzere toplamda 976 bin euroluk fon sağlanacağı bilgisi verildi.
Savunma Bakanlığına tahsis edilen ödeneğin, savaş mezarlarındaki kalıntıların uygun olmayan yerlerden alınarak yeniden gömülmesi, nötr mezar işaretlerinin üretilmesi ve uygun olmayan anıtların kaldırılması ile değiştirilmesinde kullanılacağı açıklandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2024
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