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Zaharova: Rusya, Baltık ülkelerinin düşmanca eylemlerine karşılık verecek
Zaharova: Rusya, Baltık ülkelerinin düşmanca eylemlerine karşılık verecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Baltık ülkelerinden gelen düşmanca eylemlere, başta ekonomik olmak üzere asimetrik karşılık verileceği sözü... 05.05.2024, Sputnik Türkiye
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Sputnik’e konuşan Zaharova, “Rusya hiçbir zaman diğer ülkelerle diplomatik ilişkilerin kopmasına ön ayak olmaz, diyalog fırsatını korumaya çalışır” ifadelerini kullanırken, dost olmayan devletlerin normal etkileşimi zorlaştırmak için mümkün olan her şeyi yaptığını, Baltık ülkelerinin bu konuda özellikle başarılı olduklarını kaydetti.Vilnius, Riga ve Tallinn'in düşmanca tutumları nedeniyle Rusya ile tüm devletlerarası, bölümlerarası, bölgesel ve sektörel bağların koparıldığına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, açıklamasının devamında, “Aynı zamanda, Rus vatandaşları da dahil olmak üzere Rusça konuşan çok sayıda insanın bu devletlerde yaşadığı unutulmamalıdır. Ne yazık ki Letonya, Litvanya ve Estonya'da yurttaşların ‘muhalefet’ nedeniyle zulme uğraması, Rusça konuşan partilere yönelik baskılar, siyasi amaçlı gözaltılar, tutuklamalar ve uydurma ceza davaları olağan hale gelmiştir. Rus vatandaşları Baltık ülkelerinden ‘ulusal güvenliğe tehdit’ gibi zorlama bir bahaneyle sınır dışı edilmekte, okullarda ve hatta anaokullarında çocuklara yönelik tacizler de dahil olmak üzere Rus düşmanlığı ve ülke içinde ayrımcılık artmaktadır. Rus dili, eğitim sistemi de dahil olmak üzere kamusal yaşamın tüm alanlarından neredeyse tamamen çıkarılmış ve Rus varlığı ortadan kaldırılmıştır” ifadeleri kullandı.Zaharova, mevcut durumda Rusya Federasyonu'nun yurttaşlarını yüzüstü bırakamayacağını ve büyükelçiliklerinin çabalarıyla özellikle Baltık ülkelerinde karşılaşılan esasen neo-faşist tezahürlerle aktif bir şekilde mücadele verdiğini hatırlatırken, 2022 yılında Vilnius, Riga ve Tallinn'de alınan kararla, Rus vatandaşlarının ve Baltık Devletlerinin bölgelerinde doğrudan Rusça konuşan sakinlerin çıkarlarını koruyan 5 konsolosluk ofisinin kapatıldığını belirtti.Bu ülkelerdeki Rus diplomatik misyonların sonlandırılmasının, Baltık ülkelerinde yaşayan Rus vatandaşlarının ve yüz binlerce yurttaşın polis şiddetiyle baş başa kalması anlamına geleceğine dikkat çeken Zaharova, “Bu noktaya gelinmesi son derece istenmeyen bir durumdur. Bununla birlikte, diplomatik etki tedbirlerini kullanmaya devam edeceğiz” diye konuşurken, Baltık ülkelerinin düşmanca eylemlerine, başta ekonomik ve transit alanlarda olmak üzere asimetrik tedbirlerle de karşılık vereceklerinin altını çizdi.Ekonomik kısıtlamaların Baltık ülkelerinin kendi zararına olduğuna değinen Zaharova, kargo akışının Rusya'nın kuzeybatı limanlarına yönlendirilmesi de dahil olmak üzere Moskova’nın attığı misilleme adımlarının Baltık ülkelerinin bütçe gelirleri üzerinde son derece olumsuz bir etki yarattığını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/lukasenkodan-polonya-ve-baltik-ulkelerinin-yikilacagi-uyarisi-1083148236.html
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Zaharova: Rusya, Baltık ülkelerinin düşmanca eylemlerine karşılık verecek

11:51 05.05.2024
© Sputnik / Алексей МайшевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Baltık ülkelerinden gelen düşmanca eylemlere, başta ekonomik olmak üzere asimetrik karşılık verileceği sözü verirken, ticari yaptırımların Baltık devletlerinin zararına olduğunu vurguladı.
Sputnik’e konuşan Zaharova, “Rusya hiçbir zaman diğer ülkelerle diplomatik ilişkilerin kopmasına ön ayak olmaz, diyalog fırsatını korumaya çalışır” ifadelerini kullanırken, dost olmayan devletlerin normal etkileşimi zorlaştırmak için mümkün olan her şeyi yaptığını, Baltık ülkelerinin bu konuda özellikle başarılı olduklarını kaydetti.
Vilnius, Riga ve Tallinn'in düşmanca tutumları nedeniyle Rusya ile tüm devletlerarası, bölümlerarası, bölgesel ve sektörel bağların koparıldığına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, açıklamasının devamında, “Aynı zamanda, Rus vatandaşları da dahil olmak üzere Rusça konuşan çok sayıda insanın bu devletlerde yaşadığı unutulmamalıdır. Ne yazık ki Letonya, Litvanya ve Estonya'da yurttaşların ‘muhalefet’ nedeniyle zulme uğraması, Rusça konuşan partilere yönelik baskılar, siyasi amaçlı gözaltılar, tutuklamalar ve uydurma ceza davaları olağan hale gelmiştir. Rus vatandaşları Baltık ülkelerinden ‘ulusal güvenliğe tehdit’ gibi zorlama bir bahaneyle sınır dışı edilmekte, okullarda ve hatta anaokullarında çocuklara yönelik tacizler de dahil olmak üzere Rus düşmanlığı ve ülke içinde ayrımcılık artmaktadır. Rus dili, eğitim sistemi de dahil olmak üzere kamusal yaşamın tüm alanlarından neredeyse tamamen çıkarılmış ve Rus varlığı ortadan kaldırılmıştır” ifadeleri kullandı.
Zaharova, mevcut durumda Rusya Federasyonu'nun yurttaşlarını yüzüstü bırakamayacağını ve büyükelçiliklerinin çabalarıyla özellikle Baltık ülkelerinde karşılaşılan esasen neo-faşist tezahürlerle aktif bir şekilde mücadele verdiğini hatırlatırken, 2022 yılında Vilnius, Riga ve Tallinn'de alınan kararla, Rus vatandaşlarının ve Baltık Devletlerinin bölgelerinde doğrudan Rusça konuşan sakinlerin çıkarlarını koruyan 5 konsolosluk ofisinin kapatıldığını belirtti.
Bu ülkelerdeki Rus diplomatik misyonların sonlandırılmasının, Baltık ülkelerinde yaşayan Rus vatandaşlarının ve yüz binlerce yurttaşın polis şiddetiyle baş başa kalması anlamına geleceğine dikkat çeken Zaharova, “Bu noktaya gelinmesi son derece istenmeyen bir durumdur. Bununla birlikte, diplomatik etki tedbirlerini kullanmaya devam edeceğiz” diye konuşurken, Baltık ülkelerinin düşmanca eylemlerine, başta ekonomik ve transit alanlarda olmak üzere asimetrik tedbirlerle de karşılık vereceklerinin altını çizdi.
Ekonomik kısıtlamaların Baltık ülkelerinin kendi zararına olduğuna değinen Zaharova, kargo akışının Rusya'nın kuzeybatı limanlarına yönlendirilmesi de dahil olmak üzere Moskova’nın attığı misilleme adımlarının Baltık ülkelerinin bütçe gelirleri üzerinde son derece olumsuz bir etki yarattığını da sözlerine ekledi.
Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
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