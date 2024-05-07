https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/7-yil-ust-duzey-bulusma-erdogan-kuveyt-emiri-seyh-el-sabahi-havalaninda-torenle-karsiladi-1083577813.html
7 yıl sonra üst düzey buluşma: Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh El Sabah'ı törenle karşıladı
7 yıl sonra üst düzey buluşma: Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh El Sabah'ı törenle karşıladı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı karşıladı. 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T17:22+0300
2024-05-07T17:22+0300
2024-05-07T17:25+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kuveyt
kuveyt emiri şeyh sabah el-ahmed el-cabir el-sabah
emir
havalimanı
tören
resmi tören
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En uzun süre veliat prens olarak kalan ve 16 Aralık 2023'te göreve gelen Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmet el-Cabir es-Sabah'ın ilk resmi yurt dışı ziyareti Türkiye'ye oldu. Türkiye'yle Kuveyt arasında gelişen diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümüne özel gerçekleştirilen ziyaret ayrıca 7 yıl aradan sonra Kuveyt’ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret niteliğini taşıyor.Resmi törenle karşılandı Es-Sabah ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 12.50'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Havalimanındaki karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ankara Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.Erdoğan ile es-Sabah Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından, Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaları İmza Töreni'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah onuruna resmi akşam yemeği verecek.
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recep tayyip erdoğan, kuveyt, kuveyt emiri şeyh sabah el-ahmed el-cabir el-sabah, emir, havalimanı, tören, resmi tören
recep tayyip erdoğan, kuveyt, kuveyt emiri şeyh sabah el-ahmed el-cabir el-sabah, emir, havalimanı, tören, resmi tören
7 yıl sonra üst düzey buluşma: Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh El Sabah'ı törenle karşıladı
17:22 07.05.2024 (güncellendi: 17:25 07.05.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı karşıladı.
En uzun süre veliat prens olarak kalan ve 16 Aralık 2023'te göreve gelen Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmet el-Cabir es-Sabah'ın ilk resmi yurt dışı ziyareti Türkiye'ye oldu. Türkiye'yle Kuveyt arasında gelişen diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümüne özel gerçekleştirilen ziyaret ayrıca 7 yıl aradan sonra Kuveyt’ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret niteliğini taşıyor.
Es-Sabah ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 12.50'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Havalimanındaki karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ankara Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.
Erdoğan ile es-Sabah Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından, Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaları İmza Töreni'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah onuruna resmi akşam yemeği verecek.