https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/7-yil-ust-duzey-bulusma-erdogan-kuveyt-emiri-seyh-el-sabahi-havalaninda-torenle-karsiladi-1083577813.html

7 yıl sonra üst düzey buluşma: Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh El Sabah'ı törenle karşıladı

7 yıl sonra üst düzey buluşma: Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh El Sabah'ı törenle karşıladı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı karşıladı. 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T17:22+0300

2024-05-07T17:22+0300

2024-05-07T17:25+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kuveyt

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resmi tören

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En uzun süre veliat prens olarak kalan ve 16 Aralık 2023'te göreve gelen Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmet el-Cabir es-Sabah'ın ilk resmi yurt dışı ziyareti Türkiye'ye oldu. Türkiye'yle Kuveyt arasında gelişen diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümüne özel gerçekleştirilen ziyaret ayrıca 7 yıl aradan sonra Kuveyt’ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret niteliğini taşıyor.Resmi törenle karşılandı Es-Sabah ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 12.50'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Havalimanındaki karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ankara Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.Erdoğan ile es-Sabah Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından, Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaları İmza Töreni'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah onuruna resmi akşam yemeği verecek.

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