https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/erdogan-brezilya-devlet-baskani-lula-da-silva-ile-gorustu-1083653579.html

Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü

Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefon görüşmesinde Hamas’ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail’in saldırılarını artırarak... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

israil

lula da silva

brezilya

filistin

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefon görüşmesinde Hamas’ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail’in saldırılarını artırarak sürdürdüğünü söyledi.

türkiye

israil

brezilya

filistin

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türkiye, israil, lula da silva, brezilya, filistin