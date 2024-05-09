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Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü
Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefon görüşmesinde Hamas’ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail’in saldırılarını artırarak... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T16:09+0300
2024-05-09T16:09+0300
2024-05-09T16:10+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefon görüşmesinde Hamas’ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail’in saldırılarını artırarak sürdürdüğünü söyledi.
türkiye
israil
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türkiye, israil, lula da silva, brezilya, filistin
türkiye, israil, lula da silva, brezilya, filistin
Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü
16:09 09.05.2024 (güncellendi: 16:10 09.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefon görüşmesinde Hamas’ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail’in saldırılarını artırarak sürdürdüğünü söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefon görüşmesinde Hamas’ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail’in saldırılarını artırarak sürdürdüğünü söyledi.