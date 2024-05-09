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Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü
Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefon görüşmesinde Hamas’ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail’in saldırılarını artırarak... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefon görüşmesinde Hamas’ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail’in saldırılarını artırarak sürdürdüğünü söyledi.
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türkiye, israil, lula da silva, brezilya, filistin

Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü

16:09 09.05.2024 (güncellendi: 16:10 09.05.2024)
© İHA-AW026540Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Delhi'de Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Delhi'de Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© İHA-AW026540
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefon görüşmesinde Hamas’ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail’in saldırılarını artırarak sürdürdüğünü söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefon görüşmesinde Hamas’ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail’in saldırılarını artırarak sürdürdüğünü söyledi.
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