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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/arap-birligi-genel-sekreteri-ebu-gayt-filistin-sorununun-cozumu-icin-her-turlu-cabayi-gosteriyoruz-1083607889.html
Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt: Filistin sorununun çözümü için her türlü çabayı gösteriyoruz
Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt: Filistin sorununun çözümü için her türlü çabayı gösteriyoruz
Sputnik Türkiye
Filistin’in İsrail işgalinden kurtulması için her türlü çaba gösterdiklerini söyleyen Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, tek çözümün iki devlet... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T14:36+0300
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Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de bu yıl 13’ücüsü düzenlenen AIM Congress 2024 yatırım kongresine katılan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Sputnik’e açıklamasında, İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Abu Dabi’de bugün başlayan ‘Küresel Ekonomideki Yenilikler’ konulu 13. Yatırım Kongresi’ne 80’den fazla ülkenin temsilcileri katılıyor.BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanlığı ve Abu Dabi Ekonomik Kalkınma Departmanı’nın desteğiyle düzenlenen etkinliğin enformasyon ortakları arasında Sputnik de yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/abdli-oyuncu-mark-ruffalo-filistinlilere-sunulan-iki-secenek-var-colde-olmek-veya-evde-olmek-1083598305.html
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Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt: Filistin sorununun çözümü için her türlü çabayı gösteriyoruz

14:36 08.05.2024
© AP Photo / Amr NabilArap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Amr Nabil
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Filistin’in İsrail işgalinden kurtulması için her türlü çaba gösterdiklerini söyleyen Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, tek çözümün iki devlet ilkesinin hayata geçirilmesi olduğunu kaydetti.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de bu yıl 13’ücüsü düzenlenen AIM Congress 2024 yatırım kongresine katılan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Sputnik’e açıklamasında, İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

Arap ülkeleri Filistin sorununun çözümü için her türlü çabayı gösteriyor. Arap Birliği ve çeşitli müzakere gruplarının faaliyetleri de dahil, tüm görüşmeler ve toplantılar sadece bu soruna odaklanıyor. Bölgedeki birçok ülke Filistin halkıyla aktif işbirliği halindeler ve Filistin’i İsrail işgalinden kurtarmak için her türlü çabayı gösteriyor. Bu öncelikli bir konu, herkes bunun üzerinde çalışıyor. Barış ve istikrar namına iki ülkenin yan yana yaşayabilmesi için iki devlet ilkesinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu hedefe ulaşmak zor gibi görünse de oldukça mümkün.

Abu Dabi’de bugün başlayan ‘Küresel Ekonomideki Yenilikler’ konulu 13. Yatırım Kongresi’ne 80’den fazla ülkenin temsilcileri katılıyor.
BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanlığı ve Abu Dabi Ekonomik Kalkınma Departmanı’nın desteğiyle düzenlenen etkinliğin enformasyon ortakları arasında Sputnik de yer alıyor.
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