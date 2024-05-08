Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt: Filistin sorununun çözümü için her türlü çabayı gösteriyoruz

Arap ülkeleri Filistin sorununun çözümü için her türlü çabayı gösteriyor. Arap Birliği ve çeşitli müzakere gruplarının faaliyetleri de dahil, tüm görüşmeler ve toplantılar sadece bu soruna odaklanıyor. Bölgedeki birçok ülke Filistin halkıyla aktif işbirliği halindeler ve Filistin’i İsrail işgalinden kurtarmak için her türlü çabayı gösteriyor. Bu öncelikli bir konu, herkes bunun üzerinde çalışıyor. Barış ve istikrar namına iki ülkenin yan yana yaşayabilmesi için iki devlet ilkesinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu hedefe ulaşmak zor gibi görünse de oldukça mümkün.