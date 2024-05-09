https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/disisleri-bakani-fidan-bae-disisleri-bakani-al-nahyan-ile-gorustu-1083659105.html
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile Abu Dabi'de bir araya geldi. 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T20:17+0300
2024-05-09T20:17+0300
2024-05-09T20:18+0300
dünya
hakan fidan
muhammed bin zayed al nahyan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Abu Dabi'de BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/rus-uzman-turkiye-abdnin-baskilarina-ragmen-rusyaya-yaptirim-uygulamayan-tek-nato-ulkesi-1083658739.html
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hakan fidan, muhammed bin zayed al nahyan, bae
hakan fidan, muhammed bin zayed al nahyan, bae
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü
20:17 09.05.2024 (güncellendi: 20:18 09.05.2024)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile Abu Dabi'de bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Abu Dabi'de BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü.