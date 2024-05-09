https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/chp-genel-baskani-ozelden-belediye-baskanlari-ve-partililere-uyari-hata-yapma-luksumuz-yok-1083644592.html

CHP Genel Başkanı Özel’den belediye başkanları ve partililere uyarı: 'Hata yapma lüksümüz yok'

CHP Genel Başkanı Özel’den belediye başkanları ve partililere uyarı: 'Hata yapma lüksümüz yok'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel yaptığı konuşmada partililere seslenelerek, bütün gözlerin üzerlerinde olduğunu ve dikkatle kendilerini izlediklerini belirterek hata... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T13:42+0300

2024-05-09T13:42+0300

2024-05-09T13:42+0300

türkiye

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afyonkarahisar

afyonkarahisar belediyesi

burcu köksal

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını kazanan Burcu Köksal’ı ziyaret etmek ve partilileri ile bir araya gelmek üzere Afyonkarahisar’ı ziyaret etti. Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Özel ardından burada kendisini bekleyen partililere seslendi. Konuşmasında bir çok kentte ve ilçede belediye başkanlığını kazanmalarına ve bunun başarısına değinen Özel, “Çok önemli bir sınavdayız, bütün gözler üzerimizde dikkatle bizi izliyorlar, o yüzden okyanusları geçip derelerde boğulmayacağız. Sonuna kadar başladığımız gibi devam edeceğiz. Burcu Köksal başkanımızın geçtiğimiz günlerde ‘artık bundan sonra Afyon'da eş, dost, akrabayı belediyeye doldurma dönemi yok’ dediği yaklaşımını önemsiyoruz, destekliyoruz ve sonuna kadar arkasındayız” dedi.'Hata yapma lüksümüz yok'Partililerin belediyelerden olabilecek beklentilerine değinen Özel, önemli bir konuya dikkat çekerek şunları söyledi:Kendilerinin bembeyaz bir kağıt olduğunu vurgulayan Özel, “Onlar gri bir kağıt gibi iz göstermiyor biz tertemiz bir partiyiz bembeyaz bir kağıt gibiyiz üzerine kurşun kalemin dokundursak kir gösteriyor, dikkat edeceğiz, doğru davranacağız ve örnek olacağız. Biz başaracağız. Ben bu iradeyi göstermezsem, başkanlarım bu iradeyi göstermez ise siz bu anlayışı göstermezseniz ‘efendim AK Parti'nin il başkanı avukattı önceki dönem belediyenin bütün işlerini yapıyordu şimdi sıra Bizim için de yok öyle bir şey. Bizim belediye kaynaklarını partililere aktarma sıramız gelmedi Atatürk'ün partisinin iktidar olma sırası geldi” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/chp-lideri-ozel-19-mayistan-bir-gun-once-atanamayan-ogretmenleri-sarachane-meydanina-bekliyoruz-1083622513.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, afyonkarahisar, afyonkarahisar belediyesi, burcu köksal