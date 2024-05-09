https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/barcelonayi-gecen-olympiakos-final-foura-kaldi-1083640140.html

Barcelona'yı geçen Olympiakos Final Four'a kaldı

Barcelona'yı geçen Olympiakos Final Four'a kaldı

Sputnik Türkiye

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İspanyol ekibi Barcelona'yı 63-59 mağlup eden Yunanistan'ın Olympiakos takımı, seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T12:21+0300

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spor

fenerbahçe beko

thy avrupa ligi

thy avrupa ligi dörtlü final

olympiakos

panathinaikos

real madrid

ergin ataman

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Palau Blaugrana'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 12-9 önde geçen Barcelona, soyunma odasına da 27-25 üstünlükle gitti.Üçüncü çeyreğin 40-40 berabere geçildiği karşılaşmayı dört sayı farkla kazanan Yunan temsilcisi, Dörtlü Final biletini alan son takım oldu.Ev sahibi ekipte, Laprovittola 17 sayıyla oynadı. Olympiakos'ta ise Mckissic 12, Papanikolaou 11 sayı kaydetti.Final Four maçları ne zaman?THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı 24 Mayıs'ta saat 19.00'da başlayacak.Real Madrid - Olympiakos maçı ise 24 Mayıs'ta 22.00'da oynanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/final-foura-yukselen-fenerbahce-bekonun-basantrenor-jasikeviciusa-sulu-saka-1083635172.html

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