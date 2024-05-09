https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/barcelonayi-gecen-olympiakos-final-foura-kaldi-1083640140.html
Barcelona'yı geçen Olympiakos Final Four'a kaldı
Barcelona'yı geçen Olympiakos Final Four'a kaldı
Sputnik Türkiye
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İspanyol ekibi Barcelona'yı 63-59 mağlup eden Yunanistan'ın Olympiakos takımı, seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T12:21+0300
2024-05-09T12:21+0300
2024-05-09T12:23+0300
spor
fenerbahçe beko
thy avrupa ligi
thy avrupa ligi dörtlü final
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real madrid
ergin ataman
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Palau Blaugrana'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 12-9 önde geçen Barcelona, soyunma odasına da 27-25 üstünlükle gitti.Üçüncü çeyreğin 40-40 berabere geçildiği karşılaşmayı dört sayı farkla kazanan Yunan temsilcisi, Dörtlü Final biletini alan son takım oldu.Ev sahibi ekipte, Laprovittola 17 sayıyla oynadı. Olympiakos'ta ise Mckissic 12, Papanikolaou 11 sayı kaydetti.Final Four maçları ne zaman?THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı 24 Mayıs'ta saat 19.00'da başlayacak.Real Madrid - Olympiakos maçı ise 24 Mayıs'ta 22.00'da oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/final-foura-yukselen-fenerbahce-bekonun-basantrenor-jasikeviciusa-sulu-saka-1083635172.html
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final four maçları ne zaman?,fenerbahçe bekonun rakibi kim,ergin ataman fenerbahçe
final four maçları ne zaman?,fenerbahçe bekonun rakibi kim,ergin ataman fenerbahçe
Barcelona'yı geçen Olympiakos Final Four'a kaldı
12:21 09.05.2024 (güncellendi: 12:23 09.05.2024)
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İspanyol ekibi Barcelona'yı 63-59 mağlup eden Yunanistan'ın Olympiakos takımı, seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü Final'e yükseldi.
Palau Blaugrana'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 12-9 önde geçen Barcelona, soyunma odasına da 27-25 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyreğin 40-40 berabere geçildiği karşılaşmayı dört sayı farkla kazanan Yunan temsilcisi, Dörtlü Final biletini alan son takım oldu.
Ev sahibi ekipte, Laprovittola 17 sayıyla oynadı. Olympiakos'ta ise Mckissic 12, Papanikolaou 11 sayı kaydetti.
Final Four maçları ne zaman?
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı 24 Mayıs'ta saat 19.00'da başlayacak.
Real Madrid - Olympiakos maçı ise 24 Mayıs'ta 22.00'da oynanacak.