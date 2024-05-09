Barcelona'yı geçen Olympiakos Final Four'a kaldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Videla diktatörlüğüne karşı sesini çıkaran futbolculardan biridir Menotti'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
MAK Araştırma Başkanı Kulat: Başarı milleti mutlu etme başarısı olmalı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Fahiş fiyatlar ve alınması gereken tedbirler
12:05
84 dk
HABER MASASI
Okul müdürünün öldürülmesi sonrası öğretmen sendikaları eyleme gidiyor.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Halsizlik sorunu: Nasıl anlaşılır? Uyku bozuklukları ve ekran bağımlılığıyla ilişkisi nedir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Litvanya’dan tehlikeli hamle: Asker gönderme yetkisi aldık
17:46
2 dk
SESLİ HABER
Ünlü oyuncudan İsrail tepkisi: Çölde ölmek veya evde ölmek
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Lukaşenko: Dünya nükleer savaşın eşiğinde
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Devlet Güvenlik Servisi açıkladı: Provokasyonları Batı finanse ediyor
18:25
4 dk
SESLİ HABER
Husilerden 'ABD' itirafı: Cazip teklifler aldık
18:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rus komutan: Cepheden kaçan Ukraynalı askerleri Ukrayna istihbaratı öldürüyor
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Devlet Güvenlik Servisi açıkladı: Provokasyonları Batı finanse ediyor
19:27
4 dk
SESLİ HABER
Çin'den Putin'e tebrik
19:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Beyin implantı gelecekte hastalıkların çözümü mü olacak?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Hitler’in generalleri NATO’nun komutanları oldu
09:28
9 dk
RUSYA ZAFER GÜNÜ CANLI
79’uncu yıl kutlamaları
09:53
82 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Hitler’in generalleri NATO’nun komutanları oldu
17:40
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/barcelonayi-gecen-olympiakos-final-foura-kaldi-1083640140.html
Barcelona'yı geçen Olympiakos Final Four'a kaldı
Barcelona'yı geçen Olympiakos Final Four'a kaldı
Sputnik Türkiye
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İspanyol ekibi Barcelona'yı 63-59 mağlup eden Yunanistan'ın Olympiakos takımı, seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T12:21+0300
2024-05-09T12:23+0300
spor
fenerbahçe beko
thy avrupa ligi
thy avrupa ligi dörtlü final
olympiakos
panathinaikos
real madrid
ergin ataman
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/09/1083639431_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_1cd658631ff19bbfc490b2010cfcbb26.jpg
Palau Blaugrana'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 12-9 önde geçen Barcelona, soyunma odasına da 27-25 üstünlükle gitti.Üçüncü çeyreğin 40-40 berabere geçildiği karşılaşmayı dört sayı farkla kazanan Yunan temsilcisi, Dörtlü Final biletini alan son takım oldu.Ev sahibi ekipte, Laprovittola 17 sayıyla oynadı. Olympiakos'ta ise Mckissic 12, Papanikolaou 11 sayı kaydetti.Final Four maçları ne zaman?THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı 24 Mayıs'ta saat 19.00'da başlayacak.Real Madrid - Olympiakos maçı ise 24 Mayıs'ta 22.00'da oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/final-foura-yukselen-fenerbahce-bekonun-basantrenor-jasikeviciusa-sulu-saka-1083635172.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/09/1083639431_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0de9cc5984c8691810e8dfad034b8e04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
final four maçları ne zaman?,fenerbahçe bekonun rakibi kim,ergin ataman fenerbahçe
final four maçları ne zaman?,fenerbahçe bekonun rakibi kim,ergin ataman fenerbahçe

Barcelona'yı geçen Olympiakos Final Four'a kaldı

12:21 09.05.2024 (güncellendi: 12:23 09.05.2024)
© AA / JOSEP LAGOBarcelona'yı geçen Olympiakos, Final Four'a kaldı
Barcelona'yı geçen Olympiakos, Final Four'a kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© AA / JOSEP LAGO
Abone ol
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İspanyol ekibi Barcelona'yı 63-59 mağlup eden Yunanistan'ın Olympiakos takımı, seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü Final'e yükseldi.
Palau Blaugrana'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 12-9 önde geçen Barcelona, soyunma odasına da 27-25 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyreğin 40-40 berabere geçildiği karşılaşmayı dört sayı farkla kazanan Yunan temsilcisi, Dörtlü Final biletini alan son takım oldu.
Ev sahibi ekipte, Laprovittola 17 sayıyla oynadı. Olympiakos'ta ise Mckissic 12, Papanikolaou 11 sayı kaydetti.

Final Four maçları ne zaman?

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı 24 Mayıs'ta saat 19.00'da başlayacak.

Real Madrid - Olympiakos maçı ise 24 Mayıs'ta 22.00'da oynanacak.
Jasikevicius - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
SPOR
Final Four'a yükselen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Jasikevicius'a sulu şaka
11:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала