https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/bakan-simsek-hizlanan-dis-kaynak-girisiyle-rezervlerdeki-olumlu-seyir-devam-edecek--1083656873.html
Bakan Şimşek: Hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek
Bakan Şimşek: Hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz pozisyonunun iyileştiğini belirterek, hızlanan dış kaynak girişiyle... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T17:51+0300
2024-05-09T17:51+0300
2024-05-09T17:51+0300
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
döviz
swap işlemleri
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TCMB’nin döviz pozisyonunun iyileştiğine dikkat çekti.Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/-bakan-simsek-not-gorunumleri-not-artislarinin-devaminin-habercisi-1083476875.html
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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), döviz, swap işlemleri
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), döviz, swap işlemleri
Bakan Şimşek: Hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz pozisyonunun iyileştiğini belirterek, hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyrin devam edeceğini vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TCMB’nin döviz pozisyonunun iyileştiğine dikkat çekti.
Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26.7 milyar dolar arttı. Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor. Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek.