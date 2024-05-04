Bakan Şimşek: Not görünümleri not artışlarının devamının habercisi
14:22 04.05.2024 (güncellendi: 14:30 04.05.2024)
© AA / Celal GüneşHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
© AA / Celal Güneş
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları programın olumlu sonuçlarının kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıdığını belirterek, "S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi" ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından uygulanan ekonomi programının olumlu sonuçlarının kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız."
Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 4, 2024
S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu.
S&P, Fitch ve Moody’s’in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi.… https://t.co/FKzj4k3Mjd