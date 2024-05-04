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Bakan Şimşek: Not görünümleri not artışlarının devamının habercisi
Bakan Şimşek: Not görünümleri not artışlarının devamının habercisi
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları programın olumlu sonuçlarının kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıdığını belirterek... 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T14:22+0300
2024-05-04T14:30+0300
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard &amp; Poor's'un, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından uygulanan ekonomi programının olumlu sonuçlarının kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/bakan-simsek-2026-yilinda-tek-haneli-enflasyona-donmus-olacagiz-1083474644.html
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mehmet şimşek
mehmet şimşek

Bakan Şimşek: Not görünümleri not artışlarının devamının habercisi

14:22 04.05.2024 (güncellendi: 14:30 04.05.2024)
© AA / Celal GüneşHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2024
© AA / Celal Güneş
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları programın olumlu sonuçlarının kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıdığını belirterek, "S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi" ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından uygulanan ekonomi programının olumlu sonuçlarının kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız."
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2024
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