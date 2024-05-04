https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/-bakan-simsek-not-gorunumleri-not-artislarinin-devaminin-habercisi-1083476875.html

Bakan Şimşek: Not görünümleri not artışlarının devamının habercisi

Bakan Şimşek: Not görünümleri not artışlarının devamının habercisi

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları programın olumlu sonuçlarının kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıdığını belirterek... 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T14:22+0300

2024-05-04T14:22+0300

2024-05-04T14:30+0300

mehmet şimşek

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından uygulanan ekonomi programının olumlu sonuçlarının kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

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Sputnik Türkiye

mehmet şimşek