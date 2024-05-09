https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/bahreyn-krali-9-mayis-zafer-bayrami-dolayisiyla-putini-tebrik-etti-1083658379.html

Bahreyn Kralı, 9 Mayıs Zafer Bayramı dolayısıyla Putin’i tebrik etti

Bahreyn Kralı, 9 Mayıs Zafer Bayramı dolayısıyla Putin’i tebrik etti

Sputnik Türkiye

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 9 Mayıs Zafer Bayramı münasebetiyle tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi. 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T18:57+0300

2024-05-09T18:57+0300

2024-05-09T18:57+0300

dünya

bahreyn

bahreyn kralı hamad bin isa el halife

rusya

vladimir putin

9 mayıs

9 mayıs zafer bayramı

kutlama

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/09/1083658206_0:11:862:495_1920x0_80_0_0_109ffd1c8c146caa80fcf7dfe14626a6.png

Bahreyn resmi haber ajansı BNA’nın haberine göre, Kral Hamad bin İsa Al Halife, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Rusya genelinde ve dünyanın farklı ülkelerinde kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı münasebetiyle tebrik telgrafı gönderdi, aynı zamanda Rus halkına da kalkınma ve refah dileklerini iletti.Açıklamada, “Majesteleri Kral Hamad bin Isa Al Halife, Zafer Bayramı münasebetiyle Ekselansları Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e tebrik telgrafı gönderdi. Majesteleri telgrafta, Ekselanslarını en içten dilekleri ile tebrik ederek en iyi dileklerini de dile getirdi, ayrıca Rusya Federasyonu halkına, Ekselanslarının bilge liderliği altında ilerleme, refah ve kalkınma dileklerini iletti” ifadelerine yer verildi.Bahreyn Kralı’nın ‘Bahreyn Krallığı ile Rusya Federasyonu arasındaki ikili ilişkilerin derinliğinden’ duyduğu memnuniyeti dile getirdiğine dikkat çekilen açıklamada ayrıca krallığın ‘ortak çıkarlarına ulaşmak için iki dost ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme ve geliştirme’ arzusunu vurguladığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/suudi-arabistandan-rusya-devlet-baskani-putine-9-mayis-zafer-bayrami-tebrigi-1083652821.html

bahreyn

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bahreyn, bahreyn kralı hamad bin isa el halife, rusya, vladimir putin, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, kutlama