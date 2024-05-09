https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/bahreyn-krali-9-mayis-zafer-bayrami-dolayisiyla-putini-tebrik-etti-1083658379.html
Bahreyn Kralı, 9 Mayıs Zafer Bayramı dolayısıyla Putin’i tebrik etti
Bahreyn Kralı, 9 Mayıs Zafer Bayramı dolayısıyla Putin’i tebrik etti
Sputnik Türkiye
Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 9 Mayıs Zafer Bayramı münasebetiyle tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi. 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T18:57+0300
2024-05-09T18:57+0300
2024-05-09T18:57+0300
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Bahreyn resmi haber ajansı BNA’nın haberine göre, Kral Hamad bin İsa Al Halife, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Rusya genelinde ve dünyanın farklı ülkelerinde kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı münasebetiyle tebrik telgrafı gönderdi, aynı zamanda Rus halkına da kalkınma ve refah dileklerini iletti.Açıklamada, “Majesteleri Kral Hamad bin Isa Al Halife, Zafer Bayramı münasebetiyle Ekselansları Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e tebrik telgrafı gönderdi. Majesteleri telgrafta, Ekselanslarını en içten dilekleri ile tebrik ederek en iyi dileklerini de dile getirdi, ayrıca Rusya Federasyonu halkına, Ekselanslarının bilge liderliği altında ilerleme, refah ve kalkınma dileklerini iletti” ifadelerine yer verildi.Bahreyn Kralı’nın ‘Bahreyn Krallığı ile Rusya Federasyonu arasındaki ikili ilişkilerin derinliğinden’ duyduğu memnuniyeti dile getirdiğine dikkat çekilen açıklamada ayrıca krallığın ‘ortak çıkarlarına ulaşmak için iki dost ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme ve geliştirme’ arzusunu vurguladığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/suudi-arabistandan-rusya-devlet-baskani-putine-9-mayis-zafer-bayrami-tebrigi-1083652821.html
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bahreyn, bahreyn kralı hamad bin isa el halife, rusya, vladimir putin, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, kutlama
bahreyn, bahreyn kralı hamad bin isa el halife, rusya, vladimir putin, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, kutlama
Bahreyn Kralı, 9 Mayıs Zafer Bayramı dolayısıyla Putin’i tebrik etti
Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 9 Mayıs Zafer Bayramı münasebetiyle tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.
Bahreyn resmi haber ajansı BNA’nın haberine göre, Kral Hamad bin İsa Al Halife, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Rusya genelinde ve dünyanın farklı ülkelerinde kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı münasebetiyle tebrik telgrafı gönderdi, aynı zamanda Rus halkına da kalkınma ve refah dileklerini iletti.
Açıklamada, “Majesteleri Kral Hamad bin Isa Al Halife, Zafer Bayramı münasebetiyle Ekselansları Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e tebrik telgrafı gönderdi. Majesteleri telgrafta, Ekselanslarını en içten dilekleri ile tebrik ederek en iyi dileklerini de dile getirdi, ayrıca Rusya Federasyonu halkına, Ekselanslarının bilge liderliği altında ilerleme, refah ve kalkınma dileklerini iletti” ifadelerine yer verildi.
Bahreyn Kralı’nın ‘Bahreyn Krallığı ile Rusya Federasyonu arasındaki ikili ilişkilerin derinliğinden’ duyduğu memnuniyeti dile getirdiğine dikkat çekilen açıklamada ayrıca krallığın ‘ortak çıkarlarına ulaşmak için iki dost ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme ve geliştirme’ arzusunu vurguladığı kaydedildi.