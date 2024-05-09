https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/almanyada-cinayet-suphelisi-olarak-aranan-turk-polonyada-ucakta-yakalandi--1083659992.html
Almanya’da cinayet şüphelisi olarak aranan Türk Polonya’da uçakta yakalandı
Almanya’da cinayet şüphelisi olarak aranan Türk Polonya’da uçakta yakalandı
Sputnik Türkiye
Almanya’da cinayet şüphelisi olarak aranan Türk vatandaşı, Polonya’da Antalya'ya gitmek üzere yakalandı. 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T21:02+0300
2024-05-09T21:02+0300
2024-05-09T21:05+0300
almanya
dünya
türk
cinayet
polonya
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/09/1083660090_0:90:800:540_1920x0_80_0_0_f42f2eb1f3d5aa91ddc8519c30682bd7.jpg
Almanya’nın başkenti Berlin’de dün gece tartıştığı kişiyi birçok yerinden bıçaklayarak ölümüne neden olan Mehmet A. isimli Türk vatandaşı gece Polonya'ya kaçtı. Sabah saatlerinde Türkiye'ye gelmek üzere Katowice-Antalya seferini yapmaya hazırlanan tarifeli uçağa bilet alan şüpheli, hakkında arama kararı bulunmamasının ardından sorunsuz şekilde uçağa binmeyi başardı. Almanya tarafından telefonla aranan Polonya Sınır Koruma’ya, Mehmet A.'nın cinayet şüphesiyle arandığı ve hakkında Avrupa tutuklama emri çıkarıldığını bildirildi. Polonya Sınır Koruma ekipleri, kalkış yapmak için hazırlanan uçağı durdurarak uçakta bulunan Mehmet A.'yı yakaladı. Savcılıktaki işlemleri süren şüphelinin önümüzdeki saatlerde Almanya'ya iade edilmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/yabanci-turisti-pamukkalede-unutup-saldaya-gittiler-1083649375.html
almanya
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/09/1083660090_0:15:800:615_1920x0_80_0_0_385aad46463f6b752971a3a8a130782f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, türk, cinayet, polonya
almanya, türk, cinayet, polonya
Almanya’da cinayet şüphelisi olarak aranan Türk Polonya’da uçakta yakalandı
21:02 09.05.2024 (güncellendi: 21:05 09.05.2024)
Almanya’da cinayet şüphelisi olarak aranan Türk vatandaşı, Polonya’da Antalya'ya gitmek üzere yakalandı.
Almanya’nın başkenti Berlin’de dün gece tartıştığı kişiyi birçok yerinden bıçaklayarak ölümüne neden olan Mehmet A. isimli Türk vatandaşı gece Polonya'ya kaçtı.
Sabah saatlerinde Türkiye'ye gelmek üzere Katowice-Antalya seferini yapmaya hazırlanan tarifeli uçağa bilet alan şüpheli, hakkında arama kararı bulunmamasının ardından sorunsuz şekilde uçağa binmeyi başardı.
Almanya tarafından telefonla aranan Polonya Sınır Koruma’ya, Mehmet A.'nın cinayet şüphesiyle arandığı ve hakkında Avrupa tutuklama emri çıkarıldığını bildirildi.
Polonya Sınır Koruma ekipleri, kalkış yapmak için hazırlanan uçağı durdurarak uçakta bulunan Mehmet A.'yı yakaladı. Savcılıktaki işlemleri süren şüphelinin önümüzdeki saatlerde Almanya'ya iade edilmesi bekleniyor.