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Ahmet Hakan: Gazeteci Taha Hüseyin anlatıldığı gibi biri değil
Ahmet Hakan: Gazeteci Taha Hüseyin anlatıldığı gibi biri değil
Sputnik Türkiye
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Özgür Özel ile görüşmesinin ardından gündem olan Taha Hüseyin'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Trol gibi... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T10:18+0300
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, muhalefete yönelik eleştirileri ile öne çıkan Taha Hüseyin Karagöz’le bir araya gelmişti.Ahmet Hakan, görüşmenin eleştirilmesine ilişkin "CHP’li ne kadar medyacı varsa sırf Taha Hüseyin Karagöz’le görüştü diye Özgür Özel’e saydırıyor da saydırıyor. Saydırırken de Taha Hüseyin’le ilgili ipe sapa gelmez yalan bilgiler veriyorlar. Taha Hüseyin’e trol falan diyorlar. Taha Hüseyin’in Atatürk’e hakaret ettiği iftirasını atıyorlar. Taha Hüseyin’i genellemelerine kurban ediyorlar. Madem öyle... Taha Hüseyin’le ilgili gerçekleri anlatayım" dedi.Ahmet hakan, gazeteci Taha Hüseyin'e ilişkin şunları söyledi:Taha Hüseyin Karagöz kimdir?Taha Hüseyin Karagöz Trabzon doğumludur. İlköğretim ve lise eğitimlerini Zonguldak'ta tamamlamıştır. Taha Hüseyin Karagöz Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunudur. Daha önceden birçok kurumda çalışmış olan Taha Hüseyin Karagöz şimdilerde meslek hayatını Yeni Şafak Gazetesi ve TV Net'te sürdürmektedir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/ozgur-ozelden-elestirilen-taha-huseyin-karagoz-fotografi-aciklamasi--1083600809.html
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taha hüseyin karagöz kimdir
taha hüseyin karagöz kimdir

Ahmet Hakan: Gazeteci Taha Hüseyin anlatıldığı gibi biri değil

10:18 09.05.2024 (güncellendi: 10:23 09.05.2024)
Özgür özel
Özgür özel - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Özgür Özel ile görüşmesinin ardından gündem olan Taha Hüseyin'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Trol gibi davranmaz. Diyalog yanlısıdır. Nefret kusmaz. Küfür, hakaret bilmez. Düşmanlıktan uzak durur. Medenice tartışır" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, muhalefete yönelik eleştirileri ile öne çıkan Taha Hüseyin Karagöz’le bir araya gelmişti.
Ahmet Hakan, görüşmenin eleştirilmesine ilişkin "CHP’li ne kadar medyacı varsa sırf Taha Hüseyin Karagöz’le görüştü diye Özgür Özel’e saydırıyor da saydırıyor. Saydırırken de Taha Hüseyin’le ilgili ipe sapa gelmez yalan bilgiler veriyorlar. Taha Hüseyin’e trol falan diyorlar. Taha Hüseyin’in Atatürk’e hakaret ettiği iftirasını atıyorlar. Taha Hüseyin’i genellemelerine kurban ediyorlar. Madem öyle... Taha Hüseyin’le ilgili gerçekleri anlatayım" dedi.
Ahmet hakan, gazeteci Taha Hüseyin'e ilişkin şunları söyledi:

"Evet, Taha Hüseyin Karagöz, hükümete yakın bir gazetecidir. Ama sadece böyle tanımlanamaz. Bu tanımlama onu anlatmaya yetmez. Şöyle özellikleri de var Taha Hüseyin’in: Trol gibi davranmaz. Diyalog yanlısıdır. Nefret kusmaz. Küfür, hakaret bilmez. Düşmanlıktan uzak durur. Medenice tartışır. Hakkaniyeti elden bırakmaz. Muhalefete mensup siyasilerle diyalog kurmaya özen gösterir. Atatürk’le ilgili çirkin bir paylaşım yaptığı iddiasına gelince... Bu apaçık bir yalandır. Bu apaçık bir iftiradır. Sosyal medyada önüne arkasına bakmadan dolaşıma sokulan o çirkin paylaşımla Taha Hüseyin’in zerre kadar ilgisi yoktur. Taha, bu tür çirkinliklere imza atacak karakterde biri değildir. Taha Hüseyin, Özgür Özel’le ya da muhalefete mensup siyasilerle ilk kez diyalog kurmuş bir gazeteci de değildir. Seçimden önce Özgür Özel’e ekranını açmış, kendisiyle gayet güzel bir program yapmıştır. Özgür Özel’i seçim başarısından sonra keşfetmemiştir yani. Neyse... Neyse... Asıl gelmek istediğim nokta şurası: Sırf Taha ile görüştü diye Özgür Özel’in nasıl bir saldırı altında gördüğüm andan itibaren... Ben artık Özgür Özel’in siyasette yumuşama sürecini sürdürmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Özgür Özel, bu kitleyle bırakın yumuşamayı sürdürmeyi, “hem müzakere / hem mücadele” stratejisini bile sürdüremez. Yani Kemal Kılıçdaroğlu’nun “müzakere edilmez / mücadele edilir” doktrini, kısa bir süre içinde CHP’ye egemen olursa hiç şaşırmayacağım."

Özgür özel - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
POLİTİKA
Özgür Özel'den eleştirilen Taha Hüseyin Karagöz fotoğrafı hakkında açıklama
Dün, 12:08

Taha Hüseyin Karagöz kimdir?

Taha Hüseyin Karagöz Trabzon doğumludur. İlköğretim ve lise eğitimlerini Zonguldak'ta tamamlamıştır.
Taha Hüseyin Karagöz Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunudur. Daha önceden birçok kurumda çalışmış olan Taha Hüseyin Karagöz şimdilerde meslek hayatını Yeni Şafak Gazetesi ve TV Net'te sürdürmektedir.
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