Ahmet Hakan: Gazeteci Taha Hüseyin anlatıldığı gibi biri değil

"Evet, Taha Hüseyin Karagöz, hükümete yakın bir gazetecidir. Ama sadece böyle tanımlanamaz. Bu tanımlama onu anlatmaya yetmez. Şöyle özellikleri de var Taha Hüseyin’in: Trol gibi davranmaz. Diyalog yanlısıdır. Nefret kusmaz. Küfür, hakaret bilmez. Düşmanlıktan uzak durur. Medenice tartışır. Hakkaniyeti elden bırakmaz. Muhalefete mensup siyasilerle diyalog kurmaya özen gösterir. Atatürk’le ilgili çirkin bir paylaşım yaptığı iddiasına gelince... Bu apaçık bir yalandır. Bu apaçık bir iftiradır. Sosyal medyada önüne arkasına bakmadan dolaşıma sokulan o çirkin paylaşımla Taha Hüseyin’in zerre kadar ilgisi yoktur. Taha, bu tür çirkinliklere imza atacak karakterde biri değildir. Taha Hüseyin, Özgür Özel’le ya da muhalefete mensup siyasilerle ilk kez diyalog kurmuş bir gazeteci de değildir. Seçimden önce Özgür Özel’e ekranını açmış, kendisiyle gayet güzel bir program yapmıştır. Özgür Özel’i seçim başarısından sonra keşfetmemiştir yani. Neyse... Neyse... Asıl gelmek istediğim nokta şurası: Sırf Taha ile görüştü diye Özgür Özel’in nasıl bir saldırı altında gördüğüm andan itibaren... Ben artık Özgür Özel’in siyasette yumuşama sürecini sürdürmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Özgür Özel, bu kitleyle bırakın yumuşamayı sürdürmeyi, “hem müzakere / hem mücadele” stratejisini bile sürdüremez. Yani Kemal Kılıçdaroğlu’nun “müzakere edilmez / mücadele edilir” doktrini, kısa bir süre içinde CHP’ye egemen olursa hiç şaşırmayacağım."