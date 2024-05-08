https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/ozgur-ozelden-elestirilen-taha-huseyin-karagoz-fotografi-aciklamasi--1083600809.html

Özgür Özel'den eleştirilen Taha Hüseyin Karagöz fotoğrafı hakkında açıklama

Özgür Özel'den eleştirilen Taha Hüseyin Karagöz fotoğrafı hakkında açıklama

Sputnik Türkiye

Özgür Özel'in gazeteci Taha Hüseyin Karagöz ile buluşup fotoğraf çekilmesi sosyal medyada oldukça eleştirilmişti. Özel'den fotoğrafa ilişkin açıklama geldi. 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T12:08+0300

2024-05-08T12:08+0300

2024-05-08T12:08+0300

politika

özgür özel

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ak parti

gazete

gazeteci

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/08/1083600136_0:12:761:440_1920x0_80_0_0_fdba600e96cf652f15352c9cd37fef53.jpg

CHP lideri Özel'den muhalefeti sık sık eleştiren Taha Hüseyin Karagöz ile buluşma fotoğraflarına yönelik bir açıklama geldi. İsmail Küçükkaya’ya konuşan Özel, “Nikah davetiyesi için uğradı, kapıdan çevirecek halimiz yoktu. Bu yerel seçim döneminde pek çok CHP’li belediye başkanını da yayınlarına aldı" açıklamasında bulundu. Ne olmuştu?Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, muhalefete yönelik eleştirileri ile öne çıkan Taha Hüseyin Karagöz’le bir araya gelmişti. Devamında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Karagöz, “Ankara’daki son durağım CHP lideri Sayın Özgür Özel oldu. Yine kibar ve samimi bir ev sahibiydi. Siyasette ortamı yumuşatacak adımların yenilerini planlıyor. Sadece görüşmek bağlamında değil, sahiplenmeyi de katıyor. Türk politikası adına umut verici gelişmeler doğrusu” ifadelerini kullanmıştı.Söz konusu ziyaret, kısa sürede kamuoyunda gündem olmuş, sosyal medyada konuyla ilgili yaklaşık 70 binden fazla tweet atılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/iyi-partiden-istifa-eden-bahadir-erdem-chpye-katildi-rozetini-ozgur-ozel-takti-1083568556.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, gazete, gazeteci