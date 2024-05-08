https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/ozgur-ozelden-elestirilen-taha-huseyin-karagoz-fotografi-aciklamasi--1083600809.html
Özgür Özel'den eleştirilen Taha Hüseyin Karagöz fotoğrafı hakkında açıklama
Özgür Özel'den eleştirilen Taha Hüseyin Karagöz fotoğrafı hakkında açıklama
Sputnik Türkiye
Özgür Özel'in gazeteci Taha Hüseyin Karagöz ile buluşup fotoğraf çekilmesi sosyal medyada oldukça eleştirilmişti. Özel'den fotoğrafa ilişkin açıklama geldi. 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T12:08+0300
2024-05-08T12:08+0300
2024-05-08T12:08+0300
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CHP lideri Özel'den muhalefeti sık sık eleştiren Taha Hüseyin Karagöz ile buluşma fotoğraflarına yönelik bir açıklama geldi. İsmail Küçükkaya’ya konuşan Özel, “Nikah davetiyesi için uğradı, kapıdan çevirecek halimiz yoktu. Bu yerel seçim döneminde pek çok CHP’li belediye başkanını da yayınlarına aldı" açıklamasında bulundu. Ne olmuştu?Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, muhalefete yönelik eleştirileri ile öne çıkan Taha Hüseyin Karagöz’le bir araya gelmişti. Devamında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Karagöz, “Ankara’daki son durağım CHP lideri Sayın Özgür Özel oldu. Yine kibar ve samimi bir ev sahibiydi. Siyasette ortamı yumuşatacak adımların yenilerini planlıyor. Sadece görüşmek bağlamında değil, sahiplenmeyi de katıyor. Türk politikası adına umut verici gelişmeler doğrusu” ifadelerini kullanmıştı.Söz konusu ziyaret, kısa sürede kamuoyunda gündem olmuş, sosyal medyada konuyla ilgili yaklaşık 70 binden fazla tweet atılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/iyi-partiden-istifa-eden-bahadir-erdem-chpye-katildi-rozetini-ozgur-ozel-takti-1083568556.html
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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, gazete, gazeteci
Özgür Özel'den eleştirilen Taha Hüseyin Karagöz fotoğrafı hakkında açıklama
Özgür Özel'in gazeteci Taha Hüseyin Karagöz ile buluşup fotoğraf çekilmesi sosyal medyada oldukça eleştirilmişti. Özel'den fotoğrafa ilişkin açıklama geldi.
CHP lideri Özel'den muhalefeti sık sık eleştiren Taha Hüseyin Karagöz ile buluşma fotoğraflarına yönelik bir açıklama geldi.
İsmail Küçükkaya’ya konuşan Özel, “Nikah davetiyesi için uğradı, kapıdan çevirecek halimiz yoktu. Bu yerel seçim döneminde pek çok CHP’li belediye başkanını da yayınlarına aldı" açıklamasında bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, muhalefete yönelik eleştirileri ile öne çıkan Taha Hüseyin Karagöz’le bir araya gelmişti.
Devamında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Karagöz, “Ankara’daki son durağım CHP lideri Sayın Özgür Özel oldu. Yine kibar ve samimi bir ev sahibiydi. Siyasette ortamı yumuşatacak adımların yenilerini planlıyor. Sadece görüşmek bağlamında değil, sahiplenmeyi de katıyor. Türk politikası adına umut verici gelişmeler doğrusu” ifadelerini kullanmıştı.
Söz konusu ziyaret, kısa sürede kamuoyunda gündem olmuş, sosyal medyada konuyla ilgili yaklaşık 70 binden fazla tweet atılmıştı.