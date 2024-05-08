https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/tbmm-baskani-numan-kurtulus-kubada-1083597680.html
TBMM Başkanı Numan Kurtuluş Küba'da
TBMM Başkanı Numan Kurtuluş Küba'da
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika temaslarını tamamlayarak Küba'ya geçti. 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T11:06+0300
2024-05-08T11:06+0300
2024-05-08T11:06+0300
dünya
numan kurtulmuş
küba
havana
tbmm
tbmm başkanlığı
tbmm genel kurulu
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Küba’nın başkenti Havana’ya geldi. Kurtulmuş, Meksika ziyaretinin ardından geldiği Havana’daki Jose Marti Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye’nin Havana Büyükelçisi Vehbi Etensel, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ana Maria Mari Machado, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Küba-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Yury Valdes Balbin ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/kuba-lideri-bermudezin-rusya-ziyareti-basliyor-1083566783.html
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numan kurtulmuş, küba, havana, tbmm, tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu
numan kurtulmuş, küba, havana, tbmm, tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu
TBMM Başkanı Numan Kurtuluş Küba'da
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika temaslarını tamamlayarak Küba'ya geçti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Küba’nın başkenti Havana’ya geldi.
Kurtulmuş, Meksika ziyaretinin ardından geldiği Havana’daki Jose Marti Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye’nin Havana Büyükelçisi Vehbi Etensel, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ana Maria Mari Machado, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Küba-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Yury Valdes Balbin ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.