https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/tahkim-kurulu-feghoulinin-5-maclik-cezasini-onadi-1083621777.html

Tahkim Kurulu Feghouli'nin 5 maçlık cezasını onadı

Tahkim Kurulu Feghouli'nin 5 maçlık cezasını onadı

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, PFDK tarafından VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Sofiane Feghouli'ye verilen 5 maçlık cezayı onadı. 08.05.2024, Sputnik Türkiye

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spor

sofiane feghouli

tahkim kurulu

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

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TFF'den yapılan açılmada, Feghouli'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle 2 maç, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti sebebiyle 3 resmi maçtan men cezasının oybirliğiyle onandığı belirtildi.Feghouli'ye ayrıca toplamda verilen 65 bin lira para cezasının da onandığı ifade edildi.

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Sputnik Türkiye

sofiane feghouli, tahkim kurulu, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)