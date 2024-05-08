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Tahkim Kurulu Feghouli'nin 5 maçlık cezasını onadı
Tahkim Kurulu Feghouli'nin 5 maçlık cezasını onadı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, PFDK tarafından VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Sofiane Feghouli'ye verilen 5 maçlık cezayı onadı. 08.05.2024, Sputnik Türkiye
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TFF'den yapılan açılmada, Feghouli'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle 2 maç, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti sebebiyle 3 resmi maçtan men cezasının oybirliğiyle onandığı belirtildi.Feghouli'ye ayrıca toplamda verilen 65 bin lira para cezasının da onandığı ifade edildi.
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sofiane feghouli, tahkim kurulu, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
sofiane feghouli, tahkim kurulu, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

Tahkim Kurulu Feghouli'nin 5 maçlık cezasını onadı

20:23 08.05.2024 (güncellendi: 20:24 08.05.2024)
© AATFF
TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, PFDK tarafından VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Sofiane Feghouli'ye verilen 5 maçlık cezayı onadı.
TFF'den yapılan açılmada, Feghouli'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle 2 maç, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti sebebiyle 3 resmi maçtan men cezasının oybirliğiyle onandığı belirtildi.
Feghouli'ye ayrıca toplamda verilen 65 bin lira para cezasının da onandığı ifade edildi.
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