https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/galatasaray-kulubu-baskani-ozbek-neleri-yapmayi-vaat-ettiysek-o-cercevede-hareket-ediyoruz-1083613533.html

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Neleri yapmayı vaat ettiysek o çerçevede hareket ediyoruz

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Neleri yapmayı vaat ettiysek o çerçevede hareket ediyoruz

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın Mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi. 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T16:50+0300

2024-05-08T16:50+0300

2024-05-08T16:50+0300

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Toplantının gündemi ise 25 Mayıs’ta yapılacak seçimlerdi. Seçime de aday olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de divanda açıklamalarda bulundu.Galatasaray Kulübü Başkanı ve 25 Mayıs'taki seçimde yeniden aday olan Özbek, söz konusu toplantıda yaptığı konuşmasında, “Galatasaray'ın sadece sportif başarılarla değil, bir sivil toplum kuruluşu olarak da en başarılı şekilde liderlik ettiğini herkese gösterdik. Yeniden seçilirsem başardıklarımızın daha fazlasını, daha iyisini yapmak için arkadaşlarımla birlikte hiç durmadan çalışacağımın sözünü veriyorum. Aslolan Galatasaray'dır” dedi.Göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları projeleri anlatarak başlamak istediğini söyleyen Özbek konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Neleri yapmayı vaat ettiysek o çerçevede hareket ediyoruz'Alınan yetkiler doğrultusunda vaatlerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Özbek, “Kulübümüzün finansal anlamda daha güçlü hale gelmesi için ekstra kalemler oluşturmamıza ihtiyaç olduğunu her seferinde söyledim. Bunun yanında faaliyetlerimizi büyük ölçüde engelleyen Bankalar Birliği anlaşmasından çıkma hedefinden de bahsetmiştim. Amacımız, elimizdeki gayrimenkulleri geliştirme suretiyle elde edilecek fonlarla süreci yönetmekti. Bu hedefimiz doğrultusunda genel kurullarımızı toplayıp iradenin de bu şekilde oluştuğunu hep birlikte gördük. Öncelikle Mecidiyeköy’de inşaat halinde duran binamızı bir rezidans projesi haline getirdik ve lansmanını da yaptık. Leo Rezidans projesinin gelirleri ve şahsi kefaletlerimizle Florya’daki arazimize bitişik halde bulunan 40 dönümlük Emlak Konut’a ait araziyi satın aldık. Bunu gururla ifade etmek isterim ki bu satın alma kulübümüzün açısından çok önemli bir anlaşmadır. Alınan bu arazi mevcut arazimizin 2 katı büyüklüğünde olup değerini kat kat büyütmüştür. Bu arazi genel kurulumuzdan onay aldığımız takdirde değerlendirilecektir. Sizlerden ne yetki aldıysak, neleri yapmayı vaat ettiysek o çerçevede hareket ediyoruz” sözlerini kaydetti.'Hasılatımızın 6 milyar TL mertebelerine gelmesini planlıyoruz'Başkanlık dönemlerinde artan gelirlere ve spor kompleksi için kazandırılan araziyle ilgili de konuşan Özbek, “2022 yılında yaklaşık 1.2 milyar TL olan Sportif A.Ş. gelirlerimizi ilk 9 aylık dönemimizde 2023 yılında 4.5 milyar TL hasılata ve 608 milyon TL kâra ulaştırdık. Sene sonunda hasılatımızın 6 milyar TL mertebelerine gelmesini planlıyoruz. Yine 2022’de GS Store’da yılda 3 milyon adet ürün, 200 milyon TL ciroya ulaşırken bugün geldiğimiz noktada 11 milyon parça ürün ve yaklaşık 2 milyar TL ciroya ulaşmış durumdayız. Eğer bu ivme hedeflediğimiz şekilde devam ederse 20 milyon adet ürün ve 3 milyar TL ciro hiç de uzak değil. 2021-2022 sezonunda yaklaşık 17 milyon Euro olan sponsor, reklam veren ve lisans gelirlerimizi bu sezon yaklaşık 58 milyon Euro’ya ulaştırdık. Göreve geldiğimizde amatör branşlarının maçlarını farklı salonlarda oynamaları ve tüm branşlara ait bir kamp salonunun bulunmaması önemli bir sorundu. Amatör şubelerimizin büyük bir kısmını tek bir yerde toplayabilmek ve çok amaçlı bir spor salonuna sahip olmak amacıyla stadımıza yakın, Vadi İstanbul’a bakan araziyi 49 yıl üst kullanım hakkıyla aldık” ifadelerini kullandı.'Yeni sezonu Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde açacağız'Futbol takımının yeni sezonu Kemerburgaz’da yeni yapılan Metin Oktay Tesisleri’nde açacağını da belirten Başkan Özbek, “Florya projesine bağlı olarak futbol takımımızın Kemerburgaz Tesisleri’ne taşınması bu dönemde yapmak istediğimiz projelerden bir tanesiydi. Florya’daki tesisimiz hem kullanılan alan hem de tesis kalitesi olarak artık beklentilerimizi karşılayamıyor. Bunu çözmek amacıyla Kemerburgaz’daki arazide çalışmalarımıza başladık. Hali hazırda inşaatını bitirdiğimiz yaklaşık 14 bin 500 metrekare kapalı alanın yanında akademimiz için de bir kamp tesisinin çalışmalarına başladık. Bu konuyu iftiharla söylüyorum; Kemerburgaz’daki Metin Oktay Tesislerimizin tamamı kulübümüzün öz sermayesiyle yapılmış bir tesis olacak. Bunun övündüğüm kısmı da her Galatasaraylıdan bir tuğla gelmesi. Futbol takımımız yeni sezonu Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde açacak” diye konuştu.'Riva Projesi ile birlikte Galatasaray’ın kasasına 170 milyon dolar girdi'Riva projesinin Galatasaray’a maddi anlamda kazanç getirdiğini ve projenin daha tamamlanmadığını aktaran Özbek, “Riva Projesi ile birlikte Galatasaray'ın kasasına 170 milyon dolar girmiştir. İnşaat bitmemiştir, süreç bugün biraz ağır yürümektedir. Projenin daha yüzde 50'si ya da 60'ı bitmiştir. Bazen öyle ifadeler kullanılıyor, orada 130 tane villamız varmış, kaba inşaat halindeymiş deniyor. Bu işe inanan arkadaşlarımla birlikte hep söylediğim bir şeyi tekrar ediyorum, yaptığımız projelerle ilgili endişesi olan varsa 7-24 Aslantepe'deyim. Kapım da açık. Neden buna ihtiyaç duymuyoruz, kulaktan dolma laflarla camiayı yanlış bilgilendiriyoruz?” sözlerini dile getirdi.

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