https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/hazine-ve-maliye-bakanligindan-kdv-oranlariyla-ilgili-aciklama-1083579748.html

Bakanlıktan KDV oranlarıyla ilgili açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

Bakanlıktan KDV oranlarıyla ilgili açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı KDV oranlarının artırılacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklamasında bulundu. 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T18:12+0300

2024-05-07T18:12+0300

2024-05-07T18:18+0300

hazine ve maliye bakanlığı

son dakika

kdv

katma değer vergisi (kdv)

ekonomi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, KDV oranlarıyla ilgili iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı. KDV oranlarının artırılmasına yönelik bir çalışma bulunmadığını belirten bakanlık, KDV oranlarının artırılacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Sputnik Türkiye

hazine ve maliye bakanlığı, son dakika, kdv, katma değer vergisi (kdv)