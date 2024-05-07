https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/hazine-ve-maliye-bakanligindan-kdv-oranlariyla-ilgili-aciklama-1083579748.html
Bakanlıktan KDV oranlarıyla ilgili açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
Bakanlıktan KDV oranlarıyla ilgili açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı KDV oranlarının artırılacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklamasında bulundu. 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T18:12+0300
2024-05-07T18:12+0300
2024-05-07T18:18+0300
hazine ve maliye bakanlığı
son dakika
kdv
katma değer vergisi (kdv)
ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, KDV oranlarıyla ilgili iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı. KDV oranlarının artırılmasına yönelik bir çalışma bulunmadığını belirten bakanlık, KDV oranlarının artırılacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
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hazine ve maliye bakanlığı, son dakika, kdv, katma değer vergisi (kdv)
hazine ve maliye bakanlığı, son dakika, kdv, katma değer vergisi (kdv)
Bakanlıktan KDV oranlarıyla ilgili açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
18:12 07.05.2024 (güncellendi: 18:18 07.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı KDV oranlarının artırılacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, KDV oranlarıyla ilgili iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı. KDV oranlarının artırılmasına yönelik bir çalışma bulunmadığını belirten bakanlık, KDV oranlarının artırılacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.