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Sertab Erener Eurovision sahnesine hazırlanırken Gülşen'den açıklama geldi: 'Yapamayacağım şey yok'
Sertab Erener Eurovision sahnesine hazırlanırken Gülşen'den açıklama geldi: 'Yapamayacağım şey yok'
Sputnik Türkiye
Sertab Erener, Eurovision'da ikinci yarı finalde "Everyway That I Can" performansıyla izleyicilerle buluşacak. Öte yandan Gülşen'den de teklif gelse... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
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Eurovision tarihinde Türkiye için unutulmaz bir zafer yaşatan Sertab Erener, yıllar sonra yeniden bu sahnede boy gösterecek. Erener'in Eurovision 2024 performansı, 9 Mayıs Perşembe günü ikinci yarı finalde hayranlarıyla buluşacak.2003 yılında "Everyway That I Can" adlı şarkısıyla Eurovision'da 1. olan Erener, bu kez uzun bir aranın ardından yeniden Eurovision sahnesine çıkacak. Türkiye'nin Eurovision'daki unutulmaz temsilcisi olan Erener'in performansı, hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.Eurovision hangi kanalda yayınlanacak?Ancak, Eurovision Türkiye'de herhangi bir kanalda yayınlanmayacak. Erener'in performansını izlemek isteyenler, resmi Eurovision sosyal medya kanallarından canlı yayınla takip edebilecekler.Gülşen'den Eurovision açıklaması: Ülkem için yapamayacağım hiçbir şey yokSertab Erener'in bu yılki Eurovision'da konuk sanatçı olarak sahneye çıkacağı haberinin ardından ünlü şarkıcı Gülşen, Erener'in geçmiş performansını övgüyle anarak, "Şarkısı harikaydı" yorumunu yaptı. Erener'in Türkiye için sahneye çıkacak olmasına ilişkin ise "Ülkem için yapamayacağım hiçbir şey yok. Ülkemi çok seviyorum. Bizim ülkemiz gibisi dünyada yok" şeklinde konuştu.
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Sertab Erener Eurovision sahnesine hazırlanırken Gülşen'den açıklama geldi: 'Yapamayacağım şey yok'

07:43 08.05.2024
© İHAGülşen
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
© İHA
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Sertab Erener, Eurovision'da ikinci yarı finalde "Everyway That I Can" performansıyla izleyicilerle buluşacak. Öte yandan Gülşen'den de teklif gelse Eurovision’a katılıp katılmayacağı sorusuna açıklama geldi. Peki, Sertab Erener Eurovision performansı ne zaman, saat kaçta? Nereden izlenir?
Eurovision tarihinde Türkiye için unutulmaz bir zafer yaşatan Sertab Erener, yıllar sonra yeniden bu sahnede boy gösterecek. Erener'in Eurovision 2024 performansı, 9 Mayıs Perşembe günü ikinci yarı finalde hayranlarıyla buluşacak.
2003 yılında "Everyway That I Can" adlı şarkısıyla Eurovision'da 1. olan Erener, bu kez uzun bir aranın ardından yeniden Eurovision sahnesine çıkacak. Türkiye'nin Eurovision'daki unutulmaz temsilcisi olan Erener'in performansı, hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.

Eurovision hangi kanalda yayınlanacak?

Ancak, Eurovision Türkiye'de herhangi bir kanalda yayınlanmayacak. Erener'in performansını izlemek isteyenler, resmi Eurovision sosyal medya kanallarından canlı yayınla takip edebilecekler.

Gülşen'den Eurovision açıklaması: Ülkem için yapamayacağım hiçbir şey yok

Sertab Erener'in bu yılki Eurovision'da konuk sanatçı olarak sahneye çıkacağı haberinin ardından ünlü şarkıcı Gülşen, Erener'in geçmiş performansını övgüyle anarak, "Şarkısı harikaydı" yorumunu yaptı. Erener'in Türkiye için sahneye çıkacak olmasına ilişkin ise "Ülkem için yapamayacağım hiçbir şey yok. Ülkemi çok seviyorum. Bizim ülkemiz gibisi dünyada yok" şeklinde konuştu.
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