https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/avrupada-tel-avive-karsi-tarih-yazan-ergin-atamandan-yumruklu-roportaj-turk-halki-icin-1083588920.html

Avrupa'da Tel Aviv'e karşı tarih yazan Ergin Ataman'dan 'yumruklu' röportaj: 'Türk halkı için'

Avrupa'da Tel Aviv'e karşı tarih yazan Ergin Ataman'dan 'yumruklu' röportaj: 'Türk halkı için'

Sputnik Türkiye

Maccabi Tel Aviv'i 81-72 mağlup ederek seriyi 3-2'ye getiren Panathinaikos, yıllar sonra adını Final Four'a yazdırdı. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T07:22+0300

2024-05-08T07:22+0300

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spor

ergin ataman

yumruk

türk

tel aviv

maccabi tel-aviv

maccabi tel aviv

maç

basketbol

thy euroleague

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THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika Tel Aviv'i 81-72 yenen Yunanistan ekibi Panathinaikos seriyi 3-2 kazandı. Başantrenör Ergin Ataman, Maccabi'yi geçerek 12 yıl sonra Final Four'a çıktıkları maçın ardından konuştu.Başarılı çalıştırıcı, "Bu yumrukları bir kez daha göstermek istiyorum. Tüm Türkiye için, tüm Türk vatandaşları için. Euroleague şampiyonluğu için geliyoruz, bu yumruklar bütün Avrupa'ya gelsin!" ifadelerini kullandı.

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