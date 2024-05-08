https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/avrupada-tel-avive-karsi-tarih-yazan-ergin-atamandan-yumruklu-roportaj-turk-halki-icin-1083588920.html
Avrupa'da Tel Aviv'e karşı tarih yazan Ergin Ataman'dan 'yumruklu' röportaj: 'Türk halkı için'
Avrupa'da Tel Aviv'e karşı tarih yazan Ergin Ataman'dan 'yumruklu' röportaj: 'Türk halkı için'
Sputnik Türkiye
Maccabi Tel Aviv'i 81-72 mağlup ederek seriyi 3-2'ye getiren Panathinaikos, yıllar sonra adını Final Four'a yazdırdı. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T07:22+0300
2024-05-08T07:22+0300
2024-05-08T07:22+0300
spor
ergin ataman
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türk
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maccabi tel aviv
maç
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THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika Tel Aviv'i 81-72 yenen Yunanistan ekibi Panathinaikos seriyi 3-2 kazandı. Başantrenör Ergin Ataman, Maccabi'yi geçerek 12 yıl sonra Final Four'a çıktıkları maçın ardından konuştu.Başarılı çalıştırıcı, "Bu yumrukları bir kez daha göstermek istiyorum. Tüm Türkiye için, tüm Türk vatandaşları için. Euroleague şampiyonluğu için geliyoruz, bu yumruklar bütün Avrupa'ya gelsin!" ifadelerini kullandı.
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Avrupa'da Tel Aviv'e karşı tarih yazan Ergin Ataman'dan 'yumruklu' röportaj: 'Türk halkı için'
Maccabi Tel Aviv'i 81-72 mağlup ederek seriyi 3-2'ye getiren Panathinaikos, yıllar sonra adını Final Four'a yazdırdı. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv maçının ardından önemli bir açıklama yaptı. Ataman, "Bu kez yumruklarımı Türk halkı için kaldırıyorum." ifadelerini kullandı.
THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika Tel Aviv'i 81-72 yenen Yunanistan ekibi Panathinaikos seriyi 3-2 kazandı. Başantrenör Ergin Ataman, Maccabi'yi geçerek 12 yıl sonra Final Four'a çıktıkları maçın ardından konuştu.
Başarılı çalıştırıcı, "Bu yumrukları bir kez daha göstermek istiyorum. Tüm Türkiye için, tüm Türk vatandaşları için. Euroleague şampiyonluğu için geliyoruz, bu yumruklar bütün Avrupa'ya gelsin!" ifadelerini kullandı.