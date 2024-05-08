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Avrupa'da Tel Aviv'e karşı tarih yazan Ergin Ataman'dan 'yumruklu' röportaj: 'Türk halkı için'
Avrupa'da Tel Aviv'e karşı tarih yazan Ergin Ataman'dan 'yumruklu' röportaj: 'Türk halkı için'
Sputnik Türkiye
Maccabi Tel Aviv'i 81-72 mağlup ederek seriyi 3-2'ye getiren Panathinaikos, yıllar sonra adını Final Four'a yazdırdı. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
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THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika Tel Aviv'i 81-72 yenen Yunanistan ekibi Panathinaikos seriyi 3-2 kazandı. Başantrenör Ergin Ataman, Maccabi'yi geçerek 12 yıl sonra Final Four'a çıktıkları maçın ardından konuştu.Başarılı çalıştırıcı, "Bu yumrukları bir kez daha göstermek istiyorum. Tüm Türkiye için, tüm Türk vatandaşları için. Euroleague şampiyonluğu için geliyoruz, bu yumruklar bütün Avrupa'ya gelsin!" ifadelerini kullandı.
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ergin ataman, final four 2024, obradovic, panathinaikos, maccabi euroleague, final four, kendrick nunn, ergin ataman yumruk
ergin ataman, final four 2024, obradovic, panathinaikos, maccabi euroleague, final four, kendrick nunn, ergin ataman yumruk

Avrupa'da Tel Aviv'e karşı tarih yazan Ergin Ataman'dan 'yumruklu' röportaj: 'Türk halkı için'

07:22 08.05.2024
© İHAErgin Ataman
Ergin Ataman - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
© İHA
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Maccabi Tel Aviv'i 81-72 mağlup ederek seriyi 3-2'ye getiren Panathinaikos, yıllar sonra adını Final Four'a yazdırdı. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv maçının ardından önemli bir açıklama yaptı. Ataman, "Bu kez yumruklarımı Türk halkı için kaldırıyorum." ifadelerini kullandı.
THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika Tel Aviv'i 81-72 yenen Yunanistan ekibi Panathinaikos seriyi 3-2 kazandı. Başantrenör Ergin Ataman, Maccabi'yi geçerek 12 yıl sonra Final Four'a çıktıkları maçın ardından konuştu.
Başarılı çalıştırıcı, "Bu yumrukları bir kez daha göstermek istiyorum. Tüm Türkiye için, tüm Türk vatandaşları için. Euroleague şampiyonluğu için geliyoruz, bu yumruklar bütün Avrupa'ya gelsin!" ifadelerini kullandı.
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