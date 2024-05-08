https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/sarkici-kalben-gozaltina-alindi-1083603761.html

Şarkıcı Kalben uyuşturucudan gözaltına alındı

Şarkıcı Kalben uyuşturucudan gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Şarkıcı ve müzisyen Kalben Sağdıç’ın, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı öğrenildi. Sağdıç’ın evinde yapılan aramada 3 parça... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T13:17+0300

2024-05-08T13:17+0300

2024-05-08T13:53+0300

yaşam

kalben

uyuşturucu

gözaltı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yürütülen soruşturma doğrultusunda alınan ihbarı değerlendiren polis, Beyoğlu ilçesinde, “Kalben Sağdıç” olarak bilinen müzisyenin evine baskın düzenledi.Belirlenen ikamet yapılan baskında şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen ‘skunk’ türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi. Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesinden gözaltına alınan şarkıcı, ifadesi alınmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Polis tarafından “şüpheli” olarak gözaltına alınan Sağdıç hakkında başlatılan tahkikat devam ediyor.

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