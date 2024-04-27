https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/450-milyon-liralik-yasa-disi-bahis-operasyonu-35-gozalti-var-1083203678.html
450 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu: 35 gözaltı var
450 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu: 35 gözaltı var
Sputnik Türkiye
Mersin Eminiyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonun 35 kişi gözaltına alındı. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T10:02+0300
2024-04-27T10:02+0300
2024-04-27T10:02+0300
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mersin emniyet müdürlüğü
yasadışı bahis
bahis
sanal bahis
gözaltı
operasyon
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Mersin Eminiyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yasa dışı bahse yönelik gerçekleştirilen operasyonda 450 milyon TL para trafiği tespit edilirken düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 7258 Sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık edenle yönelik yaptığı çalışmalarda ekipler 450 milyon TL para transferi olan 35 şüpheli tespit etti. Akabinde ise belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Tespit edilen adreslerde arama yapan polis 31 adet cep telefonu ve 31 adet sim kart, 1 adet laptop bilgisayar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi.Gözaltına alınan 35 şüpheli ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/narkocelik-14-operasyonu-42-ilde-321-zehir-taciri-yakalandi-1083202478.html
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mersin, mersin emniyet müdürlüğü, yasadışı bahis, bahis, sanal bahis, gözaltı, operasyon
mersin, mersin emniyet müdürlüğü, yasadışı bahis, bahis, sanal bahis, gözaltı, operasyon
450 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu: 35 gözaltı var
Mersin Eminiyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonun 35 kişi gözaltına alındı.
Mersin Eminiyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yasa dışı bahse yönelik gerçekleştirilen operasyonda 450 milyon TL para trafiği tespit edilirken düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 7258 Sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık edenle yönelik yaptığı çalışmalarda ekipler 450 milyon TL para transferi olan 35 şüpheli tespit etti. Akabinde ise belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Tespit edilen adreslerde arama yapan polis 31 adet cep telefonu ve 31 adet sim kart, 1 adet laptop bilgisayar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi.
Gözaltına alınan 35 şüpheli ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.