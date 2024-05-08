https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/sanliurfada-dem-partinin-binasina-silahli-saldiri--1083591446.html

Şanlıurfa'da DEM Parti'nin binasına silahlı saldırı

Şanlıurfa'da DEM Parti'nin binasına silahlı saldırı

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde DEM Parti bürosuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T09:10+0300

2024-05-08T09:10+0300

2024-05-08T09:27+0300

politika

dem parti

şanlıurfa

silahlı saldırı

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Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Birecik ilçesi'nde yaşandı. DEM Parti’nin ilçe örgütü bürosuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda büronun camlarına 14 adet mermi isabet ettiği öğrenildi. Bölgeye giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/arda-turan-anlatildigi-gibi-fahis-faizler-gibi-bir-sey-yok-1083591320.html

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dem parti, şanlıurfa, silahlı saldırı