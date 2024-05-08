https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/sanliurfada-dem-partinin-binasina-silahli-saldiri--1083591446.html
Şanlıurfa'da DEM Parti'nin binasına silahlı saldırı
Şanlıurfa'da DEM Parti'nin binasına silahlı saldırı
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde DEM Parti bürosuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T09:10+0300
2024-05-08T09:10+0300
2024-05-08T09:27+0300
politika
dem parti
şanlıurfa
silahlı saldırı
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Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Birecik ilçesi'nde yaşandı. DEM Parti’nin ilçe örgütü bürosuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda büronun camlarına 14 adet mermi isabet ettiği öğrenildi. Bölgeye giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/arda-turan-anlatildigi-gibi-fahis-faizler-gibi-bir-sey-yok-1083591320.html
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dem parti, şanlıurfa, silahlı saldırı
dem parti, şanlıurfa, silahlı saldırı
Şanlıurfa'da DEM Parti'nin binasına silahlı saldırı
09:10 08.05.2024 (güncellendi: 09:27 08.05.2024)
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde DEM Parti bürosuna silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Birecik ilçesi'nde yaşandı.
DEM Parti’nin ilçe örgütü bürosuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda büronun camlarına 14 adet mermi isabet ettiği öğrenildi. Bölgeye giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.